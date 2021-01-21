Росіяни заявили про вбивство у Чечні "бойовиків з України"

Російські силовики провели так звану "антитерористичну операцію", внаслідок якої було вбито "останнього аміра Чечні" Аслана Бютукаєва і 5 осіб, що входили в його групу.

Про це заявили в Національному антитерористичному комітеті РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".

У повідомленні про проведену сьогодні операцію немає згадки про громадян України. Але при цьому зазначено, що операції проти Бютукаєва і його однодумців проводилися і торік, і під час них було вбито українців.

"Упродовж минулого року ... під час спецоперацій було нейтралізовано 16 членів банди Бютукаєва, серед яких були бойовики, які прибули з України", - сказано в повідомленні Антитерористичного комітету РФ.

Там також заявляють, що Бютукаєв очолював різні групи прихильників незалежності Чечні після вбивства Доку Умарова.

Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що Бютукаєв і його однодумці були останніми в регіоні, хто значився у розшуку за терористичну діяльність.

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