Росіяни заявили про вбивство у Чечні "бойовиків з України"
Російські силовики провели так звану "антитерористичну операцію", внаслідок якої було вбито "останнього аміра Чечні" Аслана Бютукаєва і 5 осіб, що входили в його групу.
Про це заявили в Національному антитерористичному комітеті РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське державне інформагентство "ТАСС".
У повідомленні про проведену сьогодні операцію немає згадки про громадян України. Але при цьому зазначено, що операції проти Бютукаєва і його однодумців проводилися і торік, і під час них було вбито українців.
"Упродовж минулого року ... під час спецоперацій було нейтралізовано 16 членів банди Бютукаєва, серед яких були бойовики, які прибули з України", - сказано в повідомленні Антитерористичного комітету РФ.
Там також заявляють, що Бютукаєв очолював різні групи прихильників незалежності Чечні після вбивства Доку Умарова.
Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що Бютукаєв і його однодумці були останніми в регіоні, хто значився у розшуку за терористичну діяльність.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Терміново потрібно сповістити Леся Подерев'янського, хай поправить епічну трагедію "Павлік Морозов".
А он к старому делу вернулся.....
возможно, это бойцы батальона им. Шейха Мансура
и они, как правило, не граждане Украины
ну, если делают то, что им гэбуха говорит
так что не надо здесь...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
брехня от журнашлюхи:
"...в прошлом году ... были убиты украинцы..."
цитата, которая была искажёна журнашлюхой:
"...В течение прошлого года..." были и "...боевики, прибывшие с Украины..."
( РУСИФИКАЦЫЯ , ОКУПАЦЫЯ , РАСТРЕЛЫ , ГОЛОДОМОРЫ , ВЫСЕЛКИ и т д )) - - называют =
ИСТОРИЧЕССКИ СЛОЖИЛОСЬ...
.
А народы ,-
которые сопротивляються таким " сложительствам " - - ФАШИСТАМИ и ПРеступниками.
.
.
.
.
.
.
.
.