В течение 2020-го пограничники задержали 59 наемников РФ, - Госпогранслужба

В течение 2020-го пограничники задержали 59 наемников вооруженных формирований РФ, выявили около 700 единиц оружия и более 30 тыс. боеприпасов. По сравнению с 2019 годом эти показатели в среднем выросли почти на 30%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

На государственной границе Украины, линии разграничения в зоне проведения ООС и админграницах с ВОТ АР Крым в течение 2020 г. сотрудники Госпогранслужбы изъяли 698 единиц оружия и 30,4 тысячи боеприпасов, 18 тыс. из которых - в зоне проведения ООС.

Отмечается, что специально обученные собаки пограничников помогли найти 19% от общего количества выявленного оружия и боеприпасов.

Также в 2020 году пограничники обнаружили более 20 кг взрывчатки. Из которых 17,6 кг - в зоне проведения ООС.

В общем подавляющее большинство, а это более 500 единиц обнаруженного оружия - холодное и пневматическое. Из них около 300 единиц оружия было выявлено на границе с Польшей и Румынией. 75 единиц оружия, подавляющее большинство из которого тоже пневматическое, обнаружено на границе с РФ и Беларусью.

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Также сообщается, что немалое количество задержаний состоялась благодаря четкой работе оперативных подразделений, а также по их информации. Кроме того, оперативники Госпогранслужбы из состава Объединенных сил продолжают активное противодействие возможным вражеским диверсиям, перемещению оружия и оборудования тайников вооруженных формирований РФ и их наемников.

Так, в течение 2020 года, преимущественно в зоне ООС, выявлено 15 тайников с боеприпасами, 116 гранат, 14 мин и более 70 взрывных устройств.

Кроме того, установлено более 300 человек, причастных к террористическим организациям, задержаны 59 наемников РФ, 7 из которых уже арестованы.