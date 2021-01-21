Упродовж 2020 року прикордонники затримали 59 найманців РФ, - Держприкордонслужба

Протягом 2020 року прикордонники затримали 59 найманців збройних формувань РФ, виявили майже 700 одиниць зброї та понад 30 тис. боєприпасів. Порівняно з 2019 роком ці показники в середньому зросли майже на 30%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

На державному кордоні України, лінії розмежування в зоні проведення ООС та адмінмежі з ТОТ АР Крим упродовж 2020 року співробітники Держприкордонслужби вилучили 698 одиниць зброї та 30,4 тисячі боєприпасів, 18 тисяч з яких – у зоні проведення ООС.

Наголошується, що спеціально навчені собаки прикордонників допомогли знайти 19 % від загальної кількості викритої зброї та набоїв.

Також у 2020 році охоронці кордону виявили понад 20 кг вибухівки. Із яких 17,6 кг – у зоні проведення ООС.

Загалом переважна більшість, а це понад 500 одиниць виявленої зброї – холодна та пневматична. Із них майже 300 одиниць зброї викрито на кордоні з Польщею та Румунією. 75 одиниць зброї, переважна більшість з яких теж пневматична, виявлено на кордоні з РФ та Білоруссю.

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Також зазначається, що чимала кількість затримань відбулася завдяки чіткій роботі оперативних підрозділів, а також за їхньою інформацією. Крім того, оперативники Держприкордонслужби зі складу Об’єднаних сил продовжують активну протидію можливим ворожим диверсіям, переміщенню зброї та обладнанню схронів збройних формувань РФ та їхніх найманців.

Так, упродовж 2020 року, переважно в зоні ООС, виявлено 15 схронів з боєприпасами, 116 гранат, 14 мін та понад 70 вибухових пристроїв.

Крім того, встановлено понад 300 осіб, причетних до терористичних організацій, затримано 59 бойовиків, 7 з яких уже ув’язнено.