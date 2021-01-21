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Пакунок з боєприпасами виявлено в Костянтинівці на Донеччині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Учора прикордонники Краматорського загону в місті Костянтинівка Донецької області виявили в снігу пакунок із бойовими набоями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Всього у пакунку було 332 набої калібру 5,45 мм, 21 набій калібру 7,62 мм та 7 порожніх магазинів до автомата Калашникова. Боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками Національної поліції.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники виявили схованку з боєприпасами за 10 км від лінії розмежування на Донбасі. ФОТО

Автор: 

боєприпаси (2269) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) Донецька область (8453) Костянтинівка (273)


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Такі "події" вже нікого не цікавлять... Україна завалена нелегальною зброєю і ************ з Донбасу, "по саме нікуди"...
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21.01.2021 14:50 Відповісти
Ждуть товаріщєй?...
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21.01.2021 15:26 Відповісти
Повигрібайте туалети на санціях погрузок-на вас чекає сенсація!
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21.01.2021 18:06 Відповісти
 
 