Пакунок з боєприпасами виявлено в Костянтинівці на Донеччині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО

Учора прикордонники Краматорського загону в місті Костянтинівка Донецької області виявили в снігу пакунок із бойовими набоями.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Всього у пакунку було 332 набої калібру 5,45 мм, 21 набій калібру 7,62 мм та 7 порожніх магазинів до автомата Калашникова. Боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками Національної поліції.

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