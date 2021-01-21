Пакунок з боєприпасами виявлено в Костянтинівці на Донеччині, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТО
Учора прикордонники Краматорського загону в місті Костянтинівка Донецької області виявили в снігу пакунок із бойовими набоями.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.
Всього у пакунку було 332 набої калібру 5,45 мм, 21 набій калібру 7,62 мм та 7 порожніх магазинів до автомата Калашникова. Боєприпаси встановленим порядком вилучено представниками Національної поліції.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар21.01.2021 14:50 Відповісти Мені подобається 0
Злий Грицько
показати весь коментар21.01.2021 15:26 Відповісти Мені подобається 0
Сергей комбат
показати весь коментар21.01.2021 18:06 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль