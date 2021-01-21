Пакет с боеприпасами выявлен в Константиновке на Донетчине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО
Вчера пограничники Краматорского отряда в городе Константиновка Донецкой области обнаружили в снегу пакет с боевыми патронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
Всего в пакете было 332 патрона калибра 5,45 мм, 21 патрон калибра 7,62 мм и 7 пустых магазинов к автомату Калашникова. Боеприпасы в установленным порядке были изъяты представителями Национальной полиции.
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Яр Холодний
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