Пакет с боеприпасами выявлен в Константиновке на Донетчине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вчера пограничники Краматорского отряда в городе Константиновка Донецкой области обнаружили в снегу пакет с боевыми патронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Всего в пакете было 332 патрона калибра 5,45 мм, 21 патрон калибра 7,62 мм и 7 пустых магазинов к автомату Калашникова. Боеприпасы в установленным порядке были изъяты представителями Национальной полиции.

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