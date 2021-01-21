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Пакет с боеприпасами выявлен в Константиновке на Донетчине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТО

Вчера пограничники Краматорского отряда в городе Константиновка Донецкой области обнаружили в снегу пакет с боевыми патронами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Всего в пакете было 332 патрона калибра 5,45 мм, 21 патрон калибра 7,62 мм и 7 пустых магазинов к автомату Калашникова. Боеприпасы в установленным порядке были изъяты представителями Национальной полиции. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пограничники обнаружили тайник с боеприпасами в 10 км от линии разграничения на Донбассе. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2336) Госпогранслужба (6425) Донецкая область (9642) Константиновка (1742)


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Такі "події" вже нікого не цікавлять... Україна завалена нелегальною зброєю і ************ з Донбасу, "по саме нікуди"...
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21.01.2021 14:50 Ответить
Ждуть товаріщєй?...
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21.01.2021 15:26 Ответить
Повигрібайте туалети на санціях погрузок-на вас чекає сенсація!
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21.01.2021 18:06 Ответить
 
 