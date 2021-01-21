Украинский воин погиб в зоне ООС
21 января в результате вражеского обстрела погиб военнослужащий Объединенных сил.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук 36-й отдельной бригады морской пехоты.
"Сегодня, 21 января, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня из гранатометов различных систем, минометов и снайперского оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В результате обстрела позиций украинских защитников погиб один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделениями морской пехоты был дан адекватный ответ с целью принуждения подразделений оккупационных войск к прекращению огня.
На месте гибели военнослужащего работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка.
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