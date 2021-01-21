Український воїн загинув у зоні ООС

21 січня внаслідок ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук 36-ї окремої бригади морської піхоти.

"Сьогодні, 21 січня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню з гранатометів різних систем, мінометів і снайперської зброї в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Внаслідок обстрілу позицій українських захисників загинув один військовослужбовець Об'єднаних сил", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділи морської піхоти дали адекватну відповідь з метою примусу підрозділів окупаційних військ до припинення вогню.

На місці загибелі військовослужбовця працює керівний склад військової частини і робоча група військової служби правопорядку.

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