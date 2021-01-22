"Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта "пленок Трубы" Удовиченко: как можно назначать тех, из-за кого была начата перезагрузка Бюро? - адвокат Шрам"

Новым начальником Главного следственного управления ГБР уже в ближайшие дни станет бывший глава Патронатной службы уволенного еще в декабре 2019 года директора ГБР Романа Трубы – Александр Удовиченко.

Об этом сообщил адвокат, глава ОО "Совет общественного контроля", экс-советник директора ГБР Олег Шрам, передает Цензор.НЕТ.

"Опять двадцать пять

Неужели в нашей стране нет достойных кандидатов на высшие руководящие должности в ГБР и почему Президенту подсовывают таких кадров?

Друзья, как сообщал еще в начале декабря, новым начальником Главного следственного управления ГБР уже в ближайшие дни станет бывший глава Патронатной службы уволенного еще в декабре 2019 года директора ГБР Романа Трубы – Александр Удовиченко.

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Этот тот самый Удовиченко, который:

- незаконно вмешивался в досудебные расследования следователей ГБР;

- присутствует на записях, опубликованных в тг-канале "Трубу прорвало";

- вмешивался в работу конкурсных комиссий ГБР;

- по факту противоправных действий которого Глава и секретарь первого созыва Совета общественного контроля при ГБР инициировали уголовное производство в связи с совершением им преступлений, предусмотренных ст. 343 и 387 Уголовного кодекса, и многое другое.

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Неужели начатая в конце 2019 г. по инициативе Президента перезагрузка ГБР нужна была для того, чтобы те, кто пытался превратить этот правоохранительный орган в Закрытое акционерное общество и в связи с чем были уволены, через год снова вернулись в Бюро на руководящие должности старшего офицерского состава.

Да, есть презумпция невиновности и ни один суд не признал Удовиченко виновным в совершении преступления.

Но неужели конкурсная комиссия, выбирая Удовиченко руководителем ГСУ ГБР, не знала где и кем он работал, когда и почему был уволен из Бюро он и его патрон?

И чего можно ожидать от такого "начальника", какой "правоохранительной" деятельностью он будет заниматься в ГБР, как будет использовать новые полномочия?

Ну как можно назначать на должности в ГБР тех, из-за кого только год назад была начата его перезагрузка?!" - заявил Шрам.



