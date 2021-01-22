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Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта "пленок Трубы" Удовиченко: как можно назначать тех, из-за кого была начата перезагрузка Бюро? - адвокат Шрам

Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта

Новым начальником Главного следственного управления ГБР уже в ближайшие дни станет бывший глава Патронатной службы уволенного еще в декабре 2019 года директора ГБР Романа Трубы – Александр Удовиченко.

Об этом сообщил адвокат, глава ОО "Совет общественного контроля", экс-советник директора ГБР Олег Шрам, передает Цензор.НЕТ.

"Опять двадцать пять

Неужели в нашей стране нет достойных кандидатов на высшие руководящие должности в ГБР и почему Президенту подсовывают таких кадров?

Друзья, как сообщал еще в начале декабря, новым начальником Главного следственного управления ГБР уже в ближайшие дни станет бывший глава Патронатной службы уволенного еще в декабре 2019 года директора ГБР Романа Трубы – Александр Удовиченко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ты шо, п#дарас, ты инициируешь обыски у судей, бл#дь, и не согласовываешь?", - Труба и Удовиченко обсуждают дело следователя Шевцова. АУДИО

Этот тот самый Удовиченко, который:

- незаконно вмешивался в досудебные расследования следователей ГБР;

- присутствует на записях, опубликованных в тг-канале "Трубу прорвало";

- вмешивался в работу конкурсных комиссий ГБР;

- по факту противоправных действий которого Глава и секретарь первого созыва Совета общественного контроля при ГБР инициировали уголовное производство в связи с совершением им преступлений, предусмотренных ст. 343 и 387 Уголовного кодекса, и многое другое.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Там хоть одно следственное действие проводится реально?": Труба, Иванова и Удовиченко пишут пресс-релиз об обысках на "Прямом". АУДИО

Неужели начатая в конце 2019 г. по инициативе Президента перезагрузка ГБР нужна была для того, чтобы те, кто пытался превратить этот правоохранительный орган в Закрытое акционерное общество и в связи с чем были уволены, через год снова вернулись в Бюро на руководящие должности старшего офицерского состава.

Да, есть презумпция невиновности и ни один суд не признал Удовиченко виновным в совершении преступления.

Но неужели конкурсная комиссия, выбирая Удовиченко руководителем ГСУ ГБР, не знала где и кем он работал, когда и почему был уволен из Бюро он и его патрон?

И чего можно ожидать от такого "начальника", какой "правоохранительной" деятельностью он будет заниматься в ГБР, как будет использовать новые полномочия?

Ну как можно назначать на должности в ГБР тех, из-за кого только год назад была начата его перезагрузка?!" - заявил Шрам.

Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта пленок Трубы Удовиченко: как можно назначать тех, из-за кого была начата перезагрузка Бюро? - адвокат Шрам 01
Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта пленок Трубы Удовиченко: как можно назначать тех, из-за кого была начата перезагрузка Бюро? - адвокат Шрам 02

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) назначение (2167) Труба Роман (297) ГБР (2972) Удовиченко Александр (12)


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Топ комментарии
+4
Достойні кандидати , недостойній недовладі , не потрібні . Ця влада " харчується на помийках і звалищах " .. .
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22.01.2021 09:56
+4
"Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта "пленок Трубы" Удовиченко: как можно назначать тех, из-за кого была начата перезагрузка Бюро? - адвокат Шрам"
_Нет, нет, вопрос в корне неверный! Как можно от бандитской, антинародной, антиукраинской своры слуг олигархов и кремля ожидать другого?
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22.01.2021 09:58
+2
Как можно дальше копать дно,если скоро до земного ядра доберешься? Спросите у зелени.
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22.01.2021 09:51
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Как можно дальше копать дно,если скоро до земного ядра доберешься? Спросите у зелени.
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22.01.2021 09:51 Ответить
зеленый недоносок--будет сидеть за сознательный развал Украины и государственную измену и НИКТО оманского осла не спасет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.01.2021 11:23 Ответить
Достойні кандидати , недостойній недовладі , не потрібні . Ця влада " харчується на помийках і звалищах " .. .
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22.01.2021 09:56 Ответить
Думаешь писец полный уже, а нет, каждый день новости говорят об обратном ...
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22.01.2021 09:58 Ответить
"Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта "пленок Трубы" Удовиченко: как можно назначать тех, из-за кого была начата перезагрузка Бюро? - адвокат Шрам"
_Нет, нет, вопрос в корне неверный! Как можно от бандитской, антинародной, антиукраинской своры слуг олигархов и кремля ожидать другого?
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22.01.2021 09:58 Ответить
Для всего истэблишмента шмаркли характерно полное отсутствие логики.
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22.01.2021 10:00 Ответить
зато поставьте этих недоумков вдоль стенки и напротив шеренгу солдат с автоматами и карабинами и вы удивитесь услышав от Вавки логически выверенную правильную мову причем без кривляний с аргументами ЖЫТЫ ХОЧУ! ЗА ШО БРАТВА! Я ЖЕ НИЧЕГО ТАКОГО НЕ ДЕЛАЛ!.. тут как в анекдоте когда живого человека двое санитаров везут в морг а он им санитары !!! я же живой а они ему Доктор сказал у морг значит у морг докторам лучше знать что да как.....
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22.01.2021 10:10 Ответить
яких вам блдт ще реформ не вистачає??? пацан старається як може, а ви ниєте
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22.01.2021 10:11 Ответить
ЗЕболото и коррумпированные чиновники - сиамские близнецы, они не могут существовать друг без друга.
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22.01.2021 10:31 Ответить
А я здесь нипричем-а я здесь непричем-потому что я зеленский-я класний пацан - и мови руки ничего не крали-т вообщи ви все врете---поетому ми вас посадим как угрозу президенту
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22.01.2021 10:57 Ответить
95 квартал і це вже не смішно а страшно
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22.01.2021 11:24 Ответить
Опять президенту подсовывают... Вот пока такие вопросы будут в голове у дебилов, так и будет происходить. Зеленский - это обычная кукла: тупая, ограниченная, не имеющая право голоса. А не "хороший царь, плохие бояре."
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22.01.2021 11:55 Ответить
 
 