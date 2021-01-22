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Новини
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Новим начальником Головного слідчого управління ДБР планують поставити фігуранта "плівок Труби" Удовиченка: як можна призначати тих, через кого було розпочато перезавантаження Бюро? - адвокат Шрам

Новим начальником Головного слідчого управління ДБР планують поставити фігуранта

Новим начальником Головного слідчого управління ДБР вже незабаром стане колишній глава патронатної служби звільненого ще в грудні 2019 року директора ДБР Романа Труби - Олександр Удовиченко.

Про це повідомив адвокат, голова ГО "Рада громадського контролю", ексрадник директора ДБР Олег Шрам, передає Цензор.НЕТ.

"Знов за рибу гроші

Невже в нашій країні немає гідних кандидатів на вищі керівні посади в ДБР і чому Президенту підсовують таких кадрів?

Друзі, як повідомляв ще на початку грудня, новим начальником Головного слідчого управління ДБР вже в найближчі дні стане колишній глава патронатної служби звільненого ще в грудні 2019 року директора ДБР Романа Труби - Олександр Удовиченко.

Також дивіться: "Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова. АУДІО

Цей той самий Удовиченко, який:

- незаконно втручався в досудові розслідування слідчих ДБР;

- бере участь у записах, опублікованих в тг-каналі "Трубу прорвало";

- втручався в роботу конкурсних комісій ДБР;

- за фактом протиправних дій якого Глава і секретар першого скликання Ради громадського контролю при ДБР ініціювали кримінальне провадження в зв'язку з вчиненням ним злочинів, передбачених ст. 343 і 387 Кримінального кодексу, і багато іншого.

Невже розпочата в кінці 2019 року з ініціативи Президента перезавантаження ДБР потрібна була для того, щоб ті, хто намагався перетворити цей правоохоронний орган в Закрите акціонерне товариство і в зв'язку з чим були звільнені, через рік знову повернулися в Бюро на керівні посади старшого офіцерського складу .

Так, є презумпція невинуватості і жоден суд не визнав Удовиченка винним у скоєнні злочину.

Але невже конкурсна комісія, вибираючи Удовиченка керівником ГСУ ДБР, не знала де і ким він працював, коли і чому був звільнений з Бюро він і його патрон?

І чого можна очікувати від такого "начальника", який "правоохоронною" діяльністю він буде займатися в ДБР, як буде використовувати нові повноваження?

Ну як можна призначати на посади в ДБР тих, через кого тільки рік тому була розпочата його перезавантаження?!"- заявив Шрам.

Дивіться: "Там хоч одна слідча дія проводиться реально?": Труба, Іванова та Удовиченко пишуть пресреліз про обшуки на "Прямому". АУДIО

Новим начальником Головного слідчого управління ДБР планують поставити фігуранта плівок Труби Удовиченка: як можна призначати тих, через кого було розпочато перезавантаження Бюро? - адвокат Шрам 01
Новим начальником Головного слідчого управління ДБР планують поставити фігуранта плівок Труби Удовиченка: як можна призначати тих, через кого було розпочато перезавантаження Бюро? - адвокат Шрам 02

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) призначення (2275) Труба Роман (290) ДБР (3476) Удовиченко Олександр (12)


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Топ коментарі
+4
Достойні кандидати , недостойній недовладі , не потрібні . Ця влада " харчується на помийках і звалищах " .. .
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22.01.2021 09:56
+4
"Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта "пленок Трубы" Удовиченко: как можно назначать тех, из-за кого была начата перезагрузка Бюро? - адвокат Шрам"
_Нет, нет, вопрос в корне неверный! Как можно от бандитской, антинародной, антиукраинской своры слуг олигархов и кремля ожидать другого?
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22.01.2021 09:58
+2
Как можно дальше копать дно,если скоро до земного ядра доберешься? Спросите у зелени.
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22.01.2021 09:51
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Как можно дальше копать дно,если скоро до земного ядра доберешься? Спросите у зелени.
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22.01.2021 09:51 Відповісти
зеленый недоносок--будет сидеть за сознательный развал Украины и государственную измену и НИКТО оманского осла не спасет !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.01.2021 11:23 Відповісти
Достойні кандидати , недостойній недовладі , не потрібні . Ця влада " харчується на помийках і звалищах " .. .
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22.01.2021 09:56 Відповісти
Думаешь писец полный уже, а нет, каждый день новости говорят об обратном ...
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22.01.2021 09:58 Відповісти
"Новым начальником Главного следственного управления ГБР планируют поставить фигуранта "пленок Трубы" Удовиченко: как можно назначать тех, из-за кого была начата перезагрузка Бюро? - адвокат Шрам"
_Нет, нет, вопрос в корне неверный! Как можно от бандитской, антинародной, антиукраинской своры слуг олигархов и кремля ожидать другого?
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22.01.2021 09:58 Відповісти
Для всего истэблишмента шмаркли характерно полное отсутствие логики.
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22.01.2021 10:00 Відповісти
зато поставьте этих недоумков вдоль стенки и напротив шеренгу солдат с автоматами и карабинами и вы удивитесь услышав от Вавки логически выверенную правильную мову причем без кривляний с аргументами ЖЫТЫ ХОЧУ! ЗА ШО БРАТВА! Я ЖЕ НИЧЕГО ТАКОГО НЕ ДЕЛАЛ!.. тут как в анекдоте когда живого человека двое санитаров везут в морг а он им санитары !!! я же живой а они ему Доктор сказал у морг значит у морг докторам лучше знать что да как.....
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22.01.2021 10:10 Відповісти
яких вам блдт ще реформ не вистачає??? пацан старається як може, а ви ниєте
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22.01.2021 10:11 Відповісти
ЗЕболото и коррумпированные чиновники - сиамские близнецы, они не могут существовать друг без друга.
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22.01.2021 10:31 Відповісти
А я здесь нипричем-а я здесь непричем-потому что я зеленский-я класний пацан - и мови руки ничего не крали-т вообщи ви все врете---поетому ми вас посадим как угрозу президенту
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22.01.2021 10:57 Відповісти
95 квартал і це вже не смішно а страшно
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22.01.2021 11:24 Відповісти
Опять президенту подсовывают... Вот пока такие вопросы будут в голове у дебилов, так и будет происходить. Зеленский - это обычная кукла: тупая, ограниченная, не имеющая право голоса. А не "хороший царь, плохие бояре."
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22.01.2021 11:55 Відповісти
 
 