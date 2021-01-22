Новим начальником Головного слідчого управління ДБР планують поставити фігуранта "плівок Труби" Удовиченка: як можна призначати тих, через кого було розпочато перезавантаження Бюро? - адвокат Шрам
Новим начальником Головного слідчого управління ДБР вже незабаром стане колишній глава патронатної служби звільненого ще в грудні 2019 року директора ДБР Романа Труби - Олександр Удовиченко.
Про це повідомив адвокат, голова ГО "Рада громадського контролю", ексрадник директора ДБР Олег Шрам, передає Цензор.НЕТ.
"Знов за рибу гроші
Невже в нашій країні немає гідних кандидатів на вищі керівні посади в ДБР і чому Президенту підсовують таких кадрів?
Друзі, як повідомляв ще на початку грудня, новим начальником Головного слідчого управління ДБР вже в найближчі дні стане колишній глава патронатної служби звільненого ще в грудні 2019 року директора ДБР Романа Труби - Олександр Удовиченко.
Цей той самий Удовиченко, який:
- незаконно втручався в досудові розслідування слідчих ДБР;
- бере участь у записах, опублікованих в тг-каналі "Трубу прорвало";
- втручався в роботу конкурсних комісій ДБР;
- за фактом протиправних дій якого Глава і секретар першого скликання Ради громадського контролю при ДБР ініціювали кримінальне провадження в зв'язку з вчиненням ним злочинів, передбачених ст. 343 і 387 Кримінального кодексу, і багато іншого.
Невже розпочата в кінці 2019 року з ініціативи Президента перезавантаження ДБР потрібна була для того, щоб ті, хто намагався перетворити цей правоохоронний орган в Закрите акціонерне товариство і в зв'язку з чим були звільнені, через рік знову повернулися в Бюро на керівні посади старшого офіцерського складу .
Так, є презумпція невинуватості і жоден суд не визнав Удовиченка винним у скоєнні злочину.
Але невже конкурсна комісія, вибираючи Удовиченка керівником ГСУ ДБР, не знала де і ким він працював, коли і чому був звільнений з Бюро він і його патрон?
І чого можна очікувати від такого "начальника", який "правоохоронною" діяльністю він буде займатися в ДБР, як буде використовувати нові повноваження?
Ну як можна призначати на посади в ДБР тих, через кого тільки рік тому була розпочата його перезавантаження?!"- заявив Шрам.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
_Нет, нет, вопрос в корне неверный! Как можно от бандитской, антинародной, антиукраинской своры слуг олигархов и кремля ожидать другого?