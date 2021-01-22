Новим начальником Головного слідчого управління ДБР планують поставити фігуранта "плівок Труби" Удовиченка: як можна призначати тих, через кого було розпочато перезавантаження Бюро? - адвокат Шрам

Новим начальником Головного слідчого управління ДБР вже незабаром стане колишній глава патронатної служби звільненого ще в грудні 2019 року директора ДБР Романа Труби - Олександр Удовиченко.

Про це повідомив адвокат, голова ГО "Рада громадського контролю", ексрадник директора ДБР Олег Шрам, передає Цензор.НЕТ.

"Знов за рибу гроші

Невже в нашій країні немає гідних кандидатів на вищі керівні посади в ДБР і чому Президенту підсовують таких кадрів?

Друзі, як повідомляв ще на початку грудня, новим начальником Головного слідчого управління ДБР вже в найближчі дні стане колишній глава патронатної служби звільненого ще в грудні 2019 року директора ДБР Романа Труби - Олександр Удовиченко.

Також дивіться: "Ти шо, п#дарас, ти ініціюєш обшуки у суддів, бл#дь, і не погоджуєш?", - Труба та Удовиченко обговорюють справу слідчого Шевцова. АУДІО

Цей той самий Удовиченко, який:

- незаконно втручався в досудові розслідування слідчих ДБР;

- бере участь у записах, опублікованих в тг-каналі "Трубу прорвало";

- втручався в роботу конкурсних комісій ДБР;

- за фактом протиправних дій якого Глава і секретар першого скликання Ради громадського контролю при ДБР ініціювали кримінальне провадження в зв'язку з вчиненням ним злочинів, передбачених ст. 343 і 387 Кримінального кодексу, і багато іншого.

Невже розпочата в кінці 2019 року з ініціативи Президента перезавантаження ДБР потрібна була для того, щоб ті, хто намагався перетворити цей правоохоронний орган в Закрите акціонерне товариство і в зв'язку з чим були звільнені, через рік знову повернулися в Бюро на керівні посади старшого офіцерського складу .

Так, є презумпція невинуватості і жоден суд не визнав Удовиченка винним у скоєнні злочину.

Але невже конкурсна комісія, вибираючи Удовиченка керівником ГСУ ДБР, не знала де і ким він працював, коли і чому був звільнений з Бюро він і його патрон?

І чого можна очікувати від такого "начальника", який "правоохоронною" діяльністю він буде займатися в ДБР, як буде використовувати нові повноваження?

Ну як можна призначати на посади в ДБР тих, через кого тільки рік тому була розпочата його перезавантаження?!"- заявив Шрам.

Дивіться: "Там хоч одна слідча дія проводиться реально?": Труба, Іванова та Удовиченко пишуть пресреліз про обшуки на "Прямому". АУДIО



