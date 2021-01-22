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В Раде для "Энергоатома" предложили выпустить ОВГЗ на 7,3 млрд грн

В Раде для

Для улучшения финансового состояния НАЭК "Энергоатом" народные депутаты инициировали законопроект, который предусматривает выпуск облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 7,3 млрд грн для компании.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Кучеренко в Facebook, напомнив, что недавно и.о. президента компании Петр Котин рассказал о финансовом кризисе в компании из-за убытков , пишет РБК Украина.

"Я прекрасно понимаю, что нельзя играться с безопасностью атомных станций, нарушать график поставок ядерного топлива и стабильностью вывоза отработанного топлива с АЭС. Поэтому народные депутаты межфракционных объединений "За развитие атомной энергетики" и "Чистая энергия - здоровая окружающая среда" инициировали регистрацию законопроекта, который имеет целью улучшить финансовое состояние компании. Мы предлагаем выпустить ОВГЗ на 7,3 млрд гривен, чего точно будет достаточно для стабилизации финансового состояния компании", - написал Кучеренко.

Вместе с тем он отметил, что имеет много вопросов к тому, как компания участвует в тендерных процедурах и насколько прозрачно продает ток, ведь именно это может быть причиной убытков.

"Очень надеюсь на поддержку Радой этого важного для энергетической безопасности страны законопроекта. В то же время считаю нужным организовать более прозрачную деятельность компании и обеспечить контроль за эффективностью работы "Энергоатома" со стороны НКРЭКУ и Кабмина, который вчера подчинил компанию в свое управление, - подчеркнул нардеп.

Напомним, 20 января Кабинет министров Украины по поручению президента подчинил ГП "НАЭК "Энергоатом" в свое управление, забрав данную функцию из Министерства энергетики.

Ранее и.о. президента "Энергоатом" Петр Котин сообщал, что компания по итогам 2020 года получит 7,6 млрд грн убытков из-за долгов перед компанией. Он отметил, что госкомпания не может нормально работать.

Автор: 

ОВГЗ (59) Энергоатом (410)


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Топ комментарии
+5
Понавыбирали дебилов, которые думают что МВФ, ОВГЗ, - это банкоматы... Зебилье
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22.01.2021 09:53
+3
Правильно! В духе шмаркли! Под 20% годовых. Назло МВФ.
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22.01.2021 09:55
+2
"компания по итогам 2020 года получит 7,6 млрд грн убытков" , а при Порошенко у компании было 1,2 млрд прибыли. Теперь решили все залить облигациями, как при совке. https://censor.net/ru/n3243348
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22.01.2021 09:57
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Понавыбирали дебилов, которые думают что МВФ, ОВГЗ, - это банкоматы... Зебилье
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22.01.2021 09:53 Ответить
В Україні ОДВП навипускали на 900 млрд. грн. куди ще випускати? Коли будуть зменшувати кількість ОДВП?
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22.01.2021 09:56 Ответить
Україна має викупити всі вітрові та сонячні електростанції і заборонити будувати нові. А по зеленому тарифу дозволити працювати тільки електростанціям на біопаливі та гідроелектростанціям, які можуть цілодобово виробляти електроенергію.
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22.01.2021 10:00 Ответить
Хто з буржуїв продасть курей , які несуть золоті яйця.?По Зєковському закону , який так і не спромоглися відмінити протягом 2014-2019 років, держава ГАРАНТОВАНО викупляє всі зелену електрику до 2030 року по цінах в 2 рази вищих ніж ФРН. На Зє.ла в вирішенні цього питання й надії немає. Так що 2 млрд євро на рік на власників зеленої енергетики ні за що впадуть прямо з наших кишень.
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22.01.2021 10:12 Ответить
Так держава просто поставить цих ахмето-януковичей перед вибором, або держава викуповує ці електростанції по залишковій вартості обладнання, або не буде оплачувати за електроенергію!
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22.01.2021 10:19 Ответить
Правильно! В духе шмаркли! Под 20% годовых. Назло МВФ.
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22.01.2021 09:55 Ответить
"компания по итогам 2020 года получит 7,6 млрд грн убытков" , а при Порошенко у компании было 1,2 млрд прибыли. Теперь решили все залить облигациями, как при совке. https://censor.net/ru/n3243348
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22.01.2021 09:57 Ответить
Не просто залить, довели до убытков слив контору олигархам под их хотелки, теперь олигархи купят ОВГЗ под бешенные проценты, итог, заработали на конторе еще и с народа деньги вытянут, платить то будет каждый граждонин страны.
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22.01.2021 10:09 Ответить
Так хто там ..*зелену енергетику та тарифи * ПРоштовхував ..!?
А зараз *зеленка * продає *беніним *.. по заниженим !?
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22.01.2021 09:58 Ответить
Населению от ахметхана по "зелениным" тарифам, бене - от Энергоатома по демпинговым вгоняющим в банкроство, да? Уж не этот ли парень собирается их потом выкупить по бросовой цене?
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22.01.2021 10:06 Ответить
У Раді для "Енергоатому" запропонували випустити ОВДП на 7,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 9135
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22.01.2021 10:19 Ответить
Замечательно!
Одним ходом и требования МВФ обойти, атомные станции нужному человеку передать!
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22.01.2021 10:19 Ответить
 
 