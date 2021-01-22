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Новини
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У Раді для "Енергоатому" запропонували випустити ОВДП на 7,3 млрд грн

У Раді для

Для поліпшення фінансового стану НАЕК "Енергоатом" народні депутати ініціювали законопроєкт, який передбачає випуск облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 7,3 млрд грн для компанії.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Кучеренко у Facebook, нагадавши, що недавно в.о. президента компанії Петро Котін розповів про фінансову кризу в компанії через збитки, пише РБК-Україна.

"Я чудово розумію, що не можна гратися з безпекою атомних станцій, порушувати графік постачання ядерного палива і стабільність вивозу відпрацьованого палива з АЕС. Тому народні депутати міжфракційних об’єднань "За розвиток атомної енергетики" та "Чиста енергія - здорове довкілля" ініціювали реєстрацію законопроєкту, який має на меті покращити фінансовий стан компанії. Ми пропонуємо випустити ОВДП на 7,3 млрд гривень, чого точно буде достатньо для стабілізації фінансового стану компанії", - написав Кучеренко.

Водночас він зазначив, що має дуже багато питань до того, як компанія бере участь у тендерних процедурах та наскільки прозоро продає струм, адже саме це може бути причиною збитків.

"Дуже сподіваюсь на підтримку Радою цього важливого для енергетичної безпеки країни законопроєкту. Водночас вважаю за потрібне організувати більш прозору діяльність компанії та забезпечити контроль за ефективністю роботи "Енергоатому" з боку НКРЕКП та Кабміну, який вчора підпорядкував компанію у своє управління, - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 20 січня Кабінет Міністрів України за дорученням президента підпорядкував ДП "НАЕК "Енергоатом" у своє управління, забравши цю функцію з Міністерства енергетики.

Раніше в.о. президента "Енергоатом" Петро Котін повідомляв, що компанія за підсумками 2020 року отримає 7,6 млрд грн збитків через борги перед компанією. Він зазначив, що через це держкомпанія не може нормально працювати.

Автор: 

ОВДП (837) Енергоатом (1632)


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Топ коментарі
+5
Понавыбирали дебилов, которые думают что МВФ, ОВГЗ, - это банкоматы... Зебилье
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22.01.2021 09:53
+3
Правильно! В духе шмаркли! Под 20% годовых. Назло МВФ.
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22.01.2021 09:55
+2
"компания по итогам 2020 года получит 7,6 млрд грн убытков" , а при Порошенко у компании было 1,2 млрд прибыли. Теперь решили все залить облигациями, как при совке. https://censor.net/ru/n3243348
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22.01.2021 09:57
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Понавыбирали дебилов, которые думают что МВФ, ОВГЗ, - это банкоматы... Зебилье
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22.01.2021 09:53 Відповісти
В Україні ОДВП навипускали на 900 млрд. грн. куди ще випускати? Коли будуть зменшувати кількість ОДВП?
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22.01.2021 09:56 Відповісти
Україна має викупити всі вітрові та сонячні електростанції і заборонити будувати нові. А по зеленому тарифу дозволити працювати тільки електростанціям на біопаливі та гідроелектростанціям, які можуть цілодобово виробляти електроенергію.
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22.01.2021 10:00 Відповісти
Хто з буржуїв продасть курей , які несуть золоті яйця.?По Зєковському закону , який так і не спромоглися відмінити протягом 2014-2019 років, держава ГАРАНТОВАНО викупляє всі зелену електрику до 2030 року по цінах в 2 рази вищих ніж ФРН. На Зє.ла в вирішенні цього питання й надії немає. Так що 2 млрд євро на рік на власників зеленої енергетики ні за що впадуть прямо з наших кишень.
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22.01.2021 10:12 Відповісти
Так держава просто поставить цих ахмето-януковичей перед вибором, або держава викуповує ці електростанції по залишковій вартості обладнання, або не буде оплачувати за електроенергію!
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22.01.2021 10:19 Відповісти
Правильно! В духе шмаркли! Под 20% годовых. Назло МВФ.
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22.01.2021 09:55 Відповісти
"компания по итогам 2020 года получит 7,6 млрд грн убытков" , а при Порошенко у компании было 1,2 млрд прибыли. Теперь решили все залить облигациями, как при совке. https://censor.net/ru/n3243348
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22.01.2021 09:57 Відповісти
Не просто залить, довели до убытков слив контору олигархам под их хотелки, теперь олигархи купят ОВГЗ под бешенные проценты, итог, заработали на конторе еще и с народа деньги вытянут, платить то будет каждый граждонин страны.
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22.01.2021 10:09 Відповісти
Так хто там ..*зелену енергетику та тарифи * ПРоштовхував ..!?
А зараз *зеленка * продає *беніним *.. по заниженим !?
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22.01.2021 09:58 Відповісти
Населению от ахметхана по "зелениным" тарифам, бене - от Энергоатома по демпинговым вгоняющим в банкроство, да? Уж не этот ли парень собирается их потом выкупить по бросовой цене?
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22.01.2021 10:06 Відповісти
У Раді для "Енергоатому" запропонували випустити ОВДП на 7,4 млрд грн - Цензор.НЕТ 9135
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22.01.2021 10:19 Відповісти
Замечательно!
Одним ходом и требования МВФ обойти, атомные станции нужному человеку передать!
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22.01.2021 10:19 Відповісти
 
 