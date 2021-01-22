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СБУ в Киеве задержала за взятку двух чиновников Минюста

СБУ в Киеве задержала за взятку двух чиновников Минюста

21 января 2021 года сотрудники Главного управления СБУ в г. Киеве и Киевской области задержали двух государственных исполнителей управления обеспечения принудительного исполнения решений управления Министерства юстиции Украины в Киевской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ СБУ в Киеве и Киевской области на странице Facebook.

Как говорится в сообщении, государственные служащие требовали неправомерную выгоду в сумме 3000 долларов США за неналожение ареста на один из земельных участков.

Задержание совершено в рамках уголовного производства от 31.12.2020 №42020101050000281 по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

В то же время в комментарии РБК-Украина в Минюсте сообщили, что это далеко не единичный случай вымогательства взяток со стороны сотрудников Государственной исполнительной службы Министерства за неналожение арестов и неисполнение судебных решений.

"Объемы взяток и откатов в структуре Государственной исполнительной службы ежемесячно составляют более 1 миллиона долларов. В ГИС сформировалась разветвленная коррупционная схема - от начальников районных и городских отделов до областных руководителей. Размер ежемесячной "выручки" одной области таким образом может составлять от 40 до 90 тысяч долларов. Денежные потоки проходят под контролем так называемых "смотрящих", - отмечает собеседник.

Напомним, 6 января 2021 года Нежинский городской районный суд Черниговской области отправил на 7 лет в тюрьму начальника Управления ГИС Главного территориального управления юстиции в Черниговской области за вымогательство взятки от подчиненного.

Как известно, заместителем министра юстиции Украины по вопросам исполнительной службы является Андрей Гайченко, а директором департамента Государственной исполнительной службы Максим Киселев. Оба были назначены нынешним министром юстиции Денисом Малюськой, который занимает свой пост с 29 августа 2019 года.

Автор: 

взятка (6152) СБУ (19861)


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- Изя, а зачем вообще нужна инаугурация?

- Ну ты тормоз, Сёма. Без инаугурации нельзя же объявить импичмент!
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22.01.2021 10:28 Ответить
ну и зачем так писать....
ведь: это просто задержанные лица, которым лишь предъявлено подозрение о получение печатной продукции (как-то календарики, сувенирные доллары и пр.)
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22.01.2021 10:36 Ответить
Иммитация работы! Задержали и отпустили это рыбалка А результаты работы это -какое количество получили сроки и какие ?
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22.01.2021 13:21 Ответить
отпустят, это даже к бабке не ходи.... ещё немного и СБУ сами на себя выйдут.
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22.01.2021 10:46 Ответить
Сегодня карнавал активности СБУ, неужели решили поменять руководство, так резко решили поработать?
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22.01.2021 10:49 Ответить
В тексті написано: управління забезпечення примусового виконання рішень управління Міністерства юстиції України в Київській області Джерело: https://censor.net/ua/n3243357

В скані з фейсбуку СБУ: Служба безпеки України викрила двох посадовців Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області.
Справа в тому що і в статті і в повідомленні СБУ головна помилка - такої установи в Мінюсті НЕМАЄ! Не управління Міністерства юстиції України а Центрального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Бачити, це міністерство не України а незрозуміло якої країни, може расєї, дакакаяразніца! А СБУ що не знає, що Головне територіальне управління юстиції у Київській області вже РІК як ЛІКВІДОВАНО???
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22.01.2021 11:15 Ответить
Хто тільки не бореться у нас з хабарниками, видно, вигідніша справа ніж ловити шпигунів, терористів і колаборантів. Чи вже всіх переловили і допомагають поліції?
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22.01.2021 12:10 Ответить
 
 