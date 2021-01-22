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Новини Хабарники
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СБУ в Києві затримала за хабар двох чиновників Мін'юсту

СБУ в Києві затримала за хабар двох чиновників Мін'юсту

21 січня 2021 року співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління Міністерства юстиції України в Київській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в Києві та Київській області на сторінці Facebook.

Як говориться в повідомленні, державні службовці вимагали неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за ненакладення арешту на одну із земельних ділянок.

Затримання здійснено в рамках кримінального провадження від 31.12.2020 №42020101050000281 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У той же час в коментарі РБК-Україна в Мін'юсті повідомили, що це далеко не поодинокий випадок вимагання хабарів з боку співробітників Державної виконавчої служби Міністерства за ненакладення арештів і невиконання судових рішень.

"Обсяги хабарів і відкатів у структурі Державної виконавчої служби щомісячно становлять понад 1 мільйон доларів. У ДВС сформувалася розгалужена корупційна схема - від начальників районних і міських відділів до обласних керівників. Розмір щомісячної "виручки" однієї області таким чином може становити від 40 до 90 тисяч доларів. Грошові потоки проходять під контролем так званих "смотрящих", - зазначає співрозмовник.

Також читайте: Ексчиновника Держгеокадастру Луганщини засуджено на 9,5 років за хабар у 500 тис. грн, - Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, 6 січня 2021 року Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області відправив на 7 років у в'язницю начальника Управління ДВС Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області за вимагання хабаря від підлеглого.

Як відомо, заступником міністра юстиції України з питань виконавчої служби є Андрій Гайченко, а директором департаменту Державної виконавчої служби Максим Кисельов. Обидва були призначені нинішнім міністром юстиції Денисом Малюською, який займає свій пост з 29 серпня 2019 року.

Автор: 

хабар (4695) СБУ (12783)


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- Изя, а зачем вообще нужна инаугурация?

- Ну ты тормоз, Сёма. Без инаугурации нельзя же объявить импичмент!
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22.01.2021 10:28 Відповісти
ну и зачем так писать....
ведь: это просто задержанные лица, которым лишь предъявлено подозрение о получение печатной продукции (как-то календарики, сувенирные доллары и пр.)
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22.01.2021 10:36 Відповісти
Иммитация работы! Задержали и отпустили это рыбалка А результаты работы это -какое количество получили сроки и какие ?
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22.01.2021 13:21 Відповісти
отпустят, это даже к бабке не ходи.... ещё немного и СБУ сами на себя выйдут.
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22.01.2021 10:46 Відповісти
Сегодня карнавал активности СБУ, неужели решили поменять руководство, так резко решили поработать?
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22.01.2021 10:49 Відповісти
В тексті написано: управління забезпечення примусового виконання рішень управління Міністерства юстиції України в Київській області Джерело: https://censor.net/ua/n3243357

В скані з фейсбуку СБУ: Служба безпеки України викрила двох посадовців Управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Київській області.
Справа в тому що і в статті і в повідомленні СБУ головна помилка - такої установи в Мінюсті НЕМАЄ! Не управління Міністерства юстиції України а Центрального управління Міністерства юстиції (м. Київ) Бачити, це міністерство не України а незрозуміло якої країни, може расєї, дакакаяразніца! А СБУ що не знає, що Головне територіальне управління юстиції у Київській області вже РІК як ЛІКВІДОВАНО???
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22.01.2021 11:15 Відповісти
Хто тільки не бореться у нас з хабарниками, видно, вигідніша справа ніж ловити шпигунів, терористів і колаборантів. Чи вже всіх переловили і допомагають поліції?
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22.01.2021 12:10 Відповісти
 
 