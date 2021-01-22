СБУ в Києві затримала за хабар двох чиновників Мін'юсту

21 січня 2021 року співробітники Головного управління СБУ в Києві та Київській області затримали двох державних виконавців управління забезпечення примусового виконання рішень управління Міністерства юстиції України в Київській області.

Про це повідомила пресслужба ГУ СБУ в Києві та Київській області на сторінці Facebook.

Як говориться в повідомленні, державні службовці вимагали неправомірну вигоду в сумі 3000 доларів США за ненакладення арешту на одну із земельних ділянок.

Затримання здійснено в рамках кримінального провадження від 31.12.2020 №42020101050000281 за ознаками кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У той же час в коментарі РБК-Україна в Мін'юсті повідомили, що це далеко не поодинокий випадок вимагання хабарів з боку співробітників Державної виконавчої служби Міністерства за ненакладення арештів і невиконання судових рішень.

"Обсяги хабарів і відкатів у структурі Державної виконавчої служби щомісячно становлять понад 1 мільйон доларів. У ДВС сформувалася розгалужена корупційна схема - від начальників районних і міських відділів до обласних керівників. Розмір щомісячної "виручки" однієї області таким чином може становити від 40 до 90 тисяч доларів. Грошові потоки проходять під контролем так званих "смотрящих", - зазначає співрозмовник.

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Нагадаємо, 6 січня 2021 року Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області відправив на 7 років у в'язницю начальника Управління ДВС Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області за вимагання хабаря від підлеглого.

Як відомо, заступником міністра юстиції України з питань виконавчої служби є Андрій Гайченко, а директором департаменту Державної виконавчої служби Максим Кисельов. Обидва були призначені нинішнім міністром юстиції Денисом Малюською, який займає свій пост з 29 серпня 2019 року.