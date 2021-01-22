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Убытки от пассажирских перевозок должно возмещать государство, а не "Укрзализныця", - Брукс

Убытки от пассажирских перевозок должно возмещать государство, а не

Украина – единственная страна в Европе, где железнодорожная компания за свой счет покрывает убытки от пассажирских перевозок, их должно возмещать государство.

 Об этом заявил Генеральный секретарь организации пассажирского транспорта в Европе ALLRail Ник Брукс.

"Я не знаю примеров в Европе, где грузовые операторы перекрестно субсидируют пассажирские перевозки, кроме Украины. Это уникально. Конечно, в Европе есть крупные железнодорожные компании, у которых, конечно, есть грузовые департаменты. Но я никогда не слышал о ситуации, когда пассажирские перевозки настолько невыгодны, а грузы настолько прибыльны, что перекрестное финансирование имеет место", - рассказал Брукс.

По его мнению, грузовыми и пассажирскими перевозками должны заниматься отдельные компании, при этом он считает, что есть потенциал для того, чтобы добиться более высокой эффективности пассажирских перевозок в Украине. "Что касается пассажирского сектора, то в Украине нужно провести реформу, которая сделает его более эффективным и снизит потери. Чтобы стимулировать больше людей сесть на поезд, чтобы получать доход. Я считаю, что УЗ может сделать свой продукт более привлекательным. Это могло бы принести больше прибыли и уменьшить убытки", - сказал Брукс.

Если же после проведения реформы "Укрзализныци" пассажирские перевозки все еще будут убыточными, по словам Брукса, их должно возмещать государство. "Если убытки остались, то их надо возмещать не грузовым подразделением, а просто из денег государства, выделенного из налогов. Поскольку перекрестное финансирование не работает", - подчеркнул Брукс.

Ранее глава "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучереждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. А также сообщил, что УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен. В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян считает, что "Укрзализныця" должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повышения эффективности и сервиса перевозок.

Автор: 

перевозки (519) убытки (392) Укрзализныця (2744)


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Топ комментарии
+5
Грузоперевозки отдать Бене. А пассаживские возмещать за счет кредита МВФ. Впринципе,схема не нова,она сейчас везде ,где бывшие рыги и шлюги нарида
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22.01.2021 12:13
+2
Государство финасирует пассажирские перевозки за счёт налогов?
А в чём смысл?
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22.01.2021 12:17
+2
поразительно своей поразительностью безответственность и преступные действия персонажей, руководящих госпредприятиями, банкротящих и вместо того, чтобы делать их прибыльными, кричат, что все убыточно...
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22.01.2021 12:46
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Грузоперевозки отдать Бене. А пассаживские возмещать за счет кредита МВФ. Впринципе,схема не нова,она сейчас везде ,где бывшие рыги и шлюги нарида
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22.01.2021 12:13 Ответить
Саме так, за ідіотську халяву мають платити платники податків.
Хоча є запитання і до УЗ... а як так сталось, що ваша прибуткова частина - товарні перевезення вже майже приватна, а збиткову ви утримуєте? Чому ви "приватизацію" не почали в зворотному напрямку? Спочатку пасажирські, а потім товарні перевезення?
УЗ має бути власником і експлуатантом виключно колії. Усі перевезення мають бути приватними. Інакше, подолати там збитковість і корупцію ми не зможемо ніколи.
І так, цьому мудаку С.Лєщенко привітаннячко... Як тобі там, ситно? Усе влаштовує у країні? Яку малу виявилось треба кинути пси кістку, щоби він свій говномет закрив...
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22.01.2021 12:16 Ответить
Нужно японцев пригласить,чтобы разрулить пассажирские перевозки в Украине.Там десятки компаний занимаются пасс.перевозками по жд.Почти как автотранспортники.А унас пригородный транспорт на жд близится к жирному нулю.
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22.01.2021 12:17 Ответить
Государство финасирует пассажирские перевозки за счёт налогов?
А в чём смысл?
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22.01.2021 12:17 Ответить
Та розпиляйте на чермет. І не буде проблеми.
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22.01.2021 12:27 Ответить
поразительно своей поразительностью безответственность и преступные действия персонажей, руководящих госпредприятиями, банкротящих и вместо того, чтобы делать их прибыльными, кричат, что все убыточно...
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22.01.2021 12:46 Ответить
И таксистам пусть тоже возмещают убытки ))
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22.01.2021 12:56 Ответить
Убытки и так возмещает государство в виде Укрзализныци, в чём проблема?
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22.01.2021 12:57 Ответить
Убытки возмещать ...
Может пора обратить внимание на себестоимость и производительность труда?
Видел я их производительность, 4 человека, рабочую смену меняли одну шпалу.
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22.01.2021 13:15 Ответить
Я не знаю примеров в Европе, где грузовые операторы перекрестно субсидируют пассажирские перевозки, кроме Украины. Это уникально. ----- То есть этот урод предлагает, отдать в его липкие руки всю прибыльную часть Укрзализници, которая обеспечивала социальную защиту граждан Украины от непомерных расценок на передвижение, мобильность. Где часть прибыли от грузовых перевозок компенсировало затраты пассажирской. Построенной нынешними пенсионерами! И повесить содержание пассажир перевозок на бюджет! То есть на нас!!! Рука медленно тянется до молотка, раздавить эту гадину!
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22.01.2021 14:26 Ответить
За сокрашение социальной функции Государства за 7 лет и уничтожение предприятий нацеленных на наполнения бюджета, для обеспечения выполнения Конституции в соц обязательствах перед народом Украины. Кубло ворюг необходимо судить! Как ныне судят одновременно 350 фигурантов мафиозных в ЕС. Пример демократии!
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22.01.2021 14:40 Ответить
пятикратные откаты у себя пресеките и не надо возмещать.
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22.01.2021 21:59 Ответить
 
 