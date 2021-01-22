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Збитки від пасажирських перевезень має відшкодовувати держава, а не "Укрзалізниця", - Брукс

Збитки від пасажирських перевезень має відшкодовувати держава, а не

Україна - єдина країна в Європі, де залізнична компанія за свій рахунок покриває збитки від пасажирських перевезень, їх має відшкодовувати держава.

Про це заявив Генеральний секретар організації пасажирського транспорту в Європі ALLRail Нік Брукс.

"Я не знаю прикладів у Європі, де вантажні оператори перехресно субсидують пасажирські перевезення, крім України. Це унікально. Звичайно, в Європі є великі залізничні компанії, у яких, звісно, є вантажні департаменти. Але я ніколи не чув про ситуації, коли пасажирські перевезення настільки невигідні, а вантажі настільки прибуткові, що перехресне фінансування має місце", - розповів Брукс.

На його думку, вантажними і пасажирськими перевезеннями мають займатися окремі компанії, при цьому він вважає, що є потенціал для того, щоб домогтися більш високої ефективності пасажирських перевезень в Україні. "Що стосується пасажирського сектору, то в Україні потрібно провести реформу, яка зробить його більш ефективним і знизить втрати. Щоб стимулювати більше людей сісти на поїзд, щоб отримувати дохід. Я вважаю, що УЗ може зробити свій продукт більш привабливим. Це могло б принести більше прибутку і зменшити збитки", - сказав Брукс.

Якщо ж після проведення реформи "Укрзалізниці" пасажирські перевезення все ще будуть збитковими, за словами Брукса, їх має відшкодовувати держава. "Якщо збитки залишилися, то їх треба відшкодовувати не вантажним підрозділом, а просто з грошей держави, виділених з податків. Оскільки перехресне фінансування не працює", - наголосив Брукс.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. А також повідомив, що УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії та залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень. Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що "Укрзалізниця" має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності та сервісу перевезень.

Автор: 

перевезення (1005) збитки (1423) Укрзалізниця (6832)


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Топ коментарі
+5
Грузоперевозки отдать Бене. А пассаживские возмещать за счет кредита МВФ. Впринципе,схема не нова,она сейчас везде ,где бывшие рыги и шлюги нарида
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22.01.2021 12:13
+2
Государство финасирует пассажирские перевозки за счёт налогов?
А в чём смысл?
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22.01.2021 12:17
+2
поразительно своей поразительностью безответственность и преступные действия персонажей, руководящих госпредприятиями, банкротящих и вместо того, чтобы делать их прибыльными, кричат, что все убыточно...
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22.01.2021 12:46
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Грузоперевозки отдать Бене. А пассаживские возмещать за счет кредита МВФ. Впринципе,схема не нова,она сейчас везде ,где бывшие рыги и шлюги нарида
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22.01.2021 12:13 Відповісти
Саме так, за ідіотську халяву мають платити платники податків.
Хоча є запитання і до УЗ... а як так сталось, що ваша прибуткова частина - товарні перевезення вже майже приватна, а збиткову ви утримуєте? Чому ви "приватизацію" не почали в зворотному напрямку? Спочатку пасажирські, а потім товарні перевезення?
УЗ має бути власником і експлуатантом виключно колії. Усі перевезення мають бути приватними. Інакше, подолати там збитковість і корупцію ми не зможемо ніколи.
І так, цьому мудаку С.Лєщенко привітаннячко... Як тобі там, ситно? Усе влаштовує у країні? Яку малу виявилось треба кинути пси кістку, щоби він свій говномет закрив...
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22.01.2021 12:16 Відповісти
Нужно японцев пригласить,чтобы разрулить пассажирские перевозки в Украине.Там десятки компаний занимаются пасс.перевозками по жд.Почти как автотранспортники.А унас пригородный транспорт на жд близится к жирному нулю.
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22.01.2021 12:17 Відповісти
Государство финасирует пассажирские перевозки за счёт налогов?
А в чём смысл?
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22.01.2021 12:17 Відповісти
Та розпиляйте на чермет. І не буде проблеми.
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22.01.2021 12:27 Відповісти
поразительно своей поразительностью безответственность и преступные действия персонажей, руководящих госпредприятиями, банкротящих и вместо того, чтобы делать их прибыльными, кричат, что все убыточно...
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22.01.2021 12:46 Відповісти
И таксистам пусть тоже возмещают убытки ))
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22.01.2021 12:56 Відповісти
Убытки и так возмещает государство в виде Укрзализныци, в чём проблема?
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22.01.2021 12:57 Відповісти
Убытки возмещать ...
Может пора обратить внимание на себестоимость и производительность труда?
Видел я их производительность, 4 человека, рабочую смену меняли одну шпалу.
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22.01.2021 13:15 Відповісти
Я не знаю примеров в Европе, где грузовые операторы перекрестно субсидируют пассажирские перевозки, кроме Украины. Это уникально. ----- То есть этот урод предлагает, отдать в его липкие руки всю прибыльную часть Укрзализници, которая обеспечивала социальную защиту граждан Украины от непомерных расценок на передвижение, мобильность. Где часть прибыли от грузовых перевозок компенсировало затраты пассажирской. Построенной нынешними пенсионерами! И повесить содержание пассажир перевозок на бюджет! То есть на нас!!! Рука медленно тянется до молотка, раздавить эту гадину!
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22.01.2021 14:26 Відповісти
За сокрашение социальной функции Государства за 7 лет и уничтожение предприятий нацеленных на наполнения бюджета, для обеспечения выполнения Конституции в соц обязательствах перед народом Украины. Кубло ворюг необходимо судить! Как ныне судят одновременно 350 фигурантов мафиозных в ЕС. Пример демократии!
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22.01.2021 14:40 Відповісти
пятикратные откаты у себя пресеките и не надо возмещать.
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22.01.2021 21:59 Відповісти
 
 