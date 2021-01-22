Збитки від пасажирських перевезень має відшкодовувати держава, а не "Укрзалізниця", - Брукс

Україна - єдина країна в Європі, де залізнична компанія за свій рахунок покриває збитки від пасажирських перевезень, їх має відшкодовувати держава.

Про це заявив Генеральний секретар організації пасажирського транспорту в Європі ALLRail Нік Брукс.

"Я не знаю прикладів у Європі, де вантажні оператори перехресно субсидують пасажирські перевезення, крім України. Це унікально. Звичайно, в Європі є великі залізничні компанії, у яких, звісно, є вантажні департаменти. Але я ніколи не чув про ситуації, коли пасажирські перевезення настільки невигідні, а вантажі настільки прибуткові, що перехресне фінансування має місце", - розповів Брукс.

На його думку, вантажними і пасажирськими перевезеннями мають займатися окремі компанії, при цьому він вважає, що є потенціал для того, щоб домогтися більш високої ефективності пасажирських перевезень в Україні. "Що стосується пасажирського сектору, то в Україні потрібно провести реформу, яка зробить його більш ефективним і знизить втрати. Щоб стимулювати більше людей сісти на поїзд, щоб отримувати дохід. Я вважаю, що УЗ може зробити свій продукт більш привабливим. Це могло б принести більше прибутку і зменшити збитки", - сказав Брукс.

Якщо ж після проведення реформи "Укрзалізниці" пасажирські перевезення все ще будуть збитковими, за словами Брукса, їх має відшкодовувати держава. "Якщо збитки залишилися, то їх треба відшкодовувати не вантажним підрозділом, а просто з грошей держави, виділених з податків. Оскільки перехресне фінансування не працює", - наголосив Брукс.

Раніше глава "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. А також повідомив, що УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії та залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень. Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що "Укрзалізниця" має отримати значну фінансову підтримку від держави, щоб забезпечити оновлення рухомого складу та інфраструктури для підвищення ефективності та сервісу перевезень.