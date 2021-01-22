25 января в столичных школах возобновят учебный процесс, - Кличко

В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет применена смешанная система обучения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в ходе брифинга заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"С понедельника, 25 января, ученики столичных школ вернутся за парты. Хочу отметить, что все школы Киева готовы к восстановлению учебного процесс. В учреждениях внедрили обновленный санитарный регламент. Город в полном объеме обеспечил все коммунальные учреждения дезинфицирующими средствами. А также разработал четкий механизм действий в случае обнаружения вспышек заболевания в учебных заведениях", - подчеркнул Кличко.

Мэр отметил, что если эпидемиологическая ситуация ухудшится, будет применена смешанная система обучения. Когда на дистанционное обучение отправлять не всех школьников, а отдельные классы или закрывать на карантин отдельные школы.

"Столичные же садики продолжают работать в обычном режиме. На карантине находится одно учреждение дошкольного образования - в Шевченковском районе города. Также из-за выявленых случаев вируса временно закрыты 25 групп в 23 садах. Наполненность детей в детсадах столицы - почти 50 процентов", - сообщил Кличко.

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