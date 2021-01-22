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Новини Коронавірус і карантин
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25 січня в столичних школах відновлять навчальний процес, - Кличко

25 січня в столичних школах відновлять навчальний процес, - Кличко

У разі погіршення епідеміологічної ситуації буде застосовано змішану систему навчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Із понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл повернуться за парти. Хочу зазначити, що всі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. У закладах впровадили оновлений санітарний регламент. Місто в повному обсязі забезпечило всі комунальні заклади дезінфікуючими засобами. А також розробило чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах", - наголосив Кличко.

Мер зазначив, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання. Коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів., а окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

"Столичні ж садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантині перебуває один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі міста. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 25 груп у 23 садочках. Наповненість дітей у дитсадках столиці – майже 50 відсотків", - повідомив Кличко.

Також читайте: Від COVID-19 за добу померли 19 жителів Києва, одужали - 1 807, виявили 595 нових випадків, - Кличко

Автор: 

карантин (18172) Київ (19424) Кличко Віталій (3509) школа (2205) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ещё бы месяц дети посидели дома, то в Украине забыли бы про ковид.
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22.01.2021 12:56 Відповісти
Тепер я бачу, що операція»ковід» дійсно запланована. Порахуйте. Це просто:кількість дітей в одній школі помножте на кількість членів їхніх сімей, помножити на контакти членів сімей. Вам вийде чверть міста. Діти майже не хворіють -ми знаємо. Але ж кожна дитина несе з дому все, що сіло на одяг, шкіру, взуття. І та вся біда в школі перемішується. І в цей самий час уряди країн забороняють бізнес. Залізна «логіка».
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22.01.2021 13:19 Відповісти
 
 