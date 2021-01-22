25 січня в столичних школах відновлять навчальний процес, - Кличко

У разі погіршення епідеміологічної ситуації буде застосовано змішану систему навчання.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Із понеділка, 25 січня, учні столичних шкіл повернуться за парти. Хочу зазначити, що всі школи Києва готові до відновлення навчального процесу. У закладах впровадили оновлений санітарний регламент. Місто в повному обсязі забезпечило всі комунальні заклади дезінфікуючими засобами. А також розробило чіткий механізм дій у разі виявлення спалахів захворювання в навчальних закладах", - наголосив Кличко.

Мер зазначив, якщо епідеміологічна ситуація погіршиться, буде застосована змішана система навчання. Коли на дистанційне навчання відправлятимуть не всіх школярів., а окремі класи, чи закриватимуть на карантин окремі школи.

"Столичні ж садочки продовжують працювати у звичайному режимі. На карантині перебуває один заклад дошкільної освіти – у Шевченківському районі міста. Також через виявлені випадки вірусу тимчасово закриті 25 груп у 23 садочках. Наповненість дітей у дитсадках столиці – майже 50 відсотків", - повідомив Кличко.

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