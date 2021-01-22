Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить возрастные ограничения по нахождению на посту для гражданских чиновников, которых назначает президент.

Законопроект зарегистрирован в базе нижней палаты парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство РБК.



В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Для высших руководителей — 70 лет.



"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", — говорится пояснительной записке к документу.

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Поправку предлагается внести в статью 25.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе в России".



"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", — гласит поправка.