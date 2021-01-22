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Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников

Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, которым предлагается отменить возрастные ограничения по нахождению на посту для гражданских чиновников, которых назначает президент.

Законопроект зарегистрирован в базе нижней палаты парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство РБК.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что сейчас предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе — 65 лет. Для высших руководителей — 70 лет.

"Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления срока государственной гражданской службы наиболее опытным и высококвалифицированным руководителям и после достижения ими указанного возраста. В связи с изложенным законопроектом предусматривается, что в исключительных случаях при продлении срока государственной гражданской службы на государственных гражданских служащих, замещающих должности, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются президентом Российской Федерации, названное возрастное ограничение не распространяется", — говорится пояснительной записке к документу.

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Поправку предлагается внести в статью 25.1 Федерального закона "О государственной гражданской службе в России".

"На гражданских служащих, замещающих должности гражданской службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации, при продлении срока гражданской службы не распространяется ограничение, связанное с достижением ими возраста 70 лет", — гласит поправка.

Автор: 

путин владимир (31218) чиновник (1560) возраст (17)


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Топ комментарии
+8
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 3540
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22.01.2021 15:24
+4
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 2651
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22.01.2021 15:31
+3
В Украине отменили возрастные ограничения для работы на госслужбе / 16.12.2020

"Верховная Рада отменила возрастные ограничения для работы на государственной службе.
Принятие соответствующего законопроекта №4096 в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании в среду."
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22.01.2021 15:28
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Мусоров уже нехватает?
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22.01.2021 15:18 Ответить
Геронтократія - все як у СРСР
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22.01.2021 15:52 Ответить
Далее в программе -- гонки по Красной Площади на пушечных лафетах -- Диалектика!
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22.01.2021 15:19 Ответить
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 3540
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22.01.2021 15:24 Ответить
"Старого отпели, новый слёзы вытер..." -- и далее по смыслу текста...*)
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22.01.2021 15:27 Ответить
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 2784
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22.01.2021 15:32 Ответить
Следующим своим указом путлер разрешит работать чиновникам-посипакам и после смерти!!!
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22.01.2021 15:19 Ответить
питлер потлеру еще и не то мож*д разрешить, кстати, не кричи жирным шрифтом ибо будешо как патлер - улетать в спам.
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22.01.2021 15:22 Ответить
Занесут в кресло с реанимации,а с кресла отнесут в морг.
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22.01.2021 15:20 Ответить
себя протащил на годы вперёд , теперь подельников подтянуть надо
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22.01.2021 15:20 Ответить
хоть что то в чем Украина Зеленского первая теперь пришлось русне подстраиваться.

Странно но украинские и российские законы при Зеленском становятся всё ближе.

Украина движется не в ЕС а в противоположную сторону
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22.01.2021 15:24 Ответить
Когда т. Путину будет за 80-ть он еще раз продлит...
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22.01.2021 15:26 Ответить
В Украине отменили возрастные ограничения для работы на госслужбе / 16.12.2020

"Верховная Рада отменила возрастные ограничения для работы на государственной службе.
Принятие соответствующего законопроекта №4096 в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании в среду."
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22.01.2021 15:28 Ответить
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 2651
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22.01.2021 15:31 Ответить
Есть люди, которые утверждают, что уже. И косвенное тому подтверждение - его развод.
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22.01.2021 15:44 Ответить
Тогда, 3 года назад, над кремлем летали вбоевые вертушки , кого-то десантировали, подбирали.
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22.01.2021 18:12 Ответить
Так Зеленский опередил
https://m.censor.net/n3241620https://m.censor.net/n3241620
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22.01.2021 15:38 Ответить
Павтарюшка хрюшка...
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22.01.2021 15:51 Ответить
а неназначаемым ****** чиновникaм установить минимальный и максимальный возрастные цензы от 63.5 лет до 64 лет соответственно и только март месяц, если он попадает в етот интервал...
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22.01.2021 16:20 Ответить
Оно и понятно--когда всё идёт к старости.Да и глядеть по сторонам спокойней когда тебя окружают старцы--молодость раздражает, а здесь всё безнадёжно осело и обвисло.
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22.01.2021 16:35 Ответить
Под себя готовит указ, что бы править до 100 лет.Путін вирішив скасувати вікові обмеження для чиновників, які призначаються ним - Цензор.НЕТ 7866
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22.01.2021 16:38 Ответить
Брежнева тоже можно откопать и трудоустроить. Но его рекорд давно побит:
Путін вирішив скасувати вікові обмеження для чиновників, які призначаються ним - Цензор.НЕТ 8592
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22.01.2021 16:48 Ответить
Примем на работу любого старого дурака - возраст не проблема.
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23.01.2021 02:31 Ответить
 
 