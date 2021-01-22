Путін вирішив скасувати вікові обмеження для чиновників, які призначаються ним

Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, яким пропонується скасувати вікові обмеження щодо перебування на посаді для цивільних чиновників, яких призначає президент.

Законопроєкт зареєстровано в базі нижньої палати парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство РБК.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що зараз граничний вік перебування на державній цивільній службі - 65 років. Для вищих керівників - 70 років.

"Водночас в окремих випадках виникає необхідність продовження терміну державної цивільної служби найбільш досвідченим і висококваліфікованим керівникам і після досягнення ними зазначеного віку. У зв'язку з викладеним законопроєктом передбачається, що у виняткових випадках під час продовження терміну державної цивільної служби на державних цивільних службовців, що заміщають посади, призначення на які та звільнення з яких здійснюються президентом Російської Федерації, назване вікове обмеження не поширюється", - йдеться пояснювальній записці до документа.

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Поправку пропонується внести до статті 25.1 Федерального закону "Про державну цивільну службу в Росії".

"На цивільних службовців, що заміщають посади цивільної служби, призначення на які та звільнення з яких здійснюються Президентом Російської Федерації, при продовженні терміну цивільної служби не поширюється обмеження, пов'язане з досягненням ними 70 років", - говорить поправка.