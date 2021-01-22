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Новини
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Путін вирішив скасувати вікові обмеження для чиновників, які призначаються ним

Путін вирішив скасувати вікові обмеження для чиновників, які призначаються ним

Президент РФ Володимир Путін вніс до Держдуми законопроєкт, яким пропонується скасувати вікові обмеження щодо перебування на посаді для цивільних чиновників, яких призначає президент.

Законопроєкт зареєстровано в базі нижньої палати парламенту, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське агентство РБК.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що зараз граничний вік перебування на державній цивільній службі - 65 років. Для вищих керівників - 70 років.

"Водночас в окремих випадках виникає необхідність продовження терміну державної цивільної служби найбільш досвідченим і висококваліфікованим керівникам і після досягнення ними зазначеного віку. У зв'язку з викладеним законопроєктом передбачається, що у виняткових випадках під час продовження терміну державної цивільної служби на державних цивільних службовців, що заміщають посади, призначення на які та звільнення з яких здійснюються президентом Російської Федерації, назване вікове обмеження не поширюється", - йдеться пояснювальній записці до документа.

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Поправку пропонується внести до статті 25.1 Федерального закону "Про державну цивільну службу в Росії".

"На цивільних службовців, що заміщають посади цивільної служби, призначення на які та звільнення з яких здійснюються Президентом Російської Федерації, при продовженні терміну цивільної служби не поширюється обмеження, пов'язане з досягненням ними 70 років", - говорить поправка.

Автор: 

путін володимир (23766) чиновник (802) вік (15)


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Топ коментарі
+8
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 3540
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22.01.2021 15:24
+4
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 2651
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22.01.2021 15:31
+3
В Украине отменили возрастные ограничения для работы на госслужбе / 16.12.2020

"Верховная Рада отменила возрастные ограничения для работы на государственной службе.
Принятие соответствующего законопроекта №4096 в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании в среду."
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22.01.2021 15:28
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Мусоров уже нехватает?
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22.01.2021 15:18 Відповісти
Геронтократія - все як у СРСР
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22.01.2021 15:52 Відповісти
Далее в программе -- гонки по Красной Площади на пушечных лафетах -- Диалектика!
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22.01.2021 15:19 Відповісти
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 3540
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22.01.2021 15:24 Відповісти
"Старого отпели, новый слёзы вытер..." -- и далее по смыслу текста...*)
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22.01.2021 15:27 Відповісти
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 2784
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22.01.2021 15:32 Відповісти
Следующим своим указом путлер разрешит работать чиновникам-посипакам и после смерти!!!
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22.01.2021 15:19 Відповісти
питлер потлеру еще и не то мож*д разрешить, кстати, не кричи жирным шрифтом ибо будешо как патлер - улетать в спам.
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22.01.2021 15:22 Відповісти
Занесут в кресло с реанимации,а с кресла отнесут в морг.
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22.01.2021 15:20 Відповісти
себя протащил на годы вперёд , теперь подельников подтянуть надо
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22.01.2021 15:20 Відповісти
хоть что то в чем Украина Зеленского первая теперь пришлось русне подстраиваться.

Странно но украинские и российские законы при Зеленском становятся всё ближе.

Украина движется не в ЕС а в противоположную сторону
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22.01.2021 15:24 Відповісти
Когда т. Путину будет за 80-ть он еще раз продлит...
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22.01.2021 15:26 Відповісти
В Украине отменили возрастные ограничения для работы на госслужбе / 16.12.2020

"Верховная Рада отменила возрастные ограничения для работы на государственной службе.
Принятие соответствующего законопроекта №4096 в целом поддержали 300 народных депутатов на заседании в среду."
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22.01.2021 15:28 Відповісти
Путин решил отменить возрастные ограничения для назначаемых им чиновников - Цензор.НЕТ 2651
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22.01.2021 15:31 Відповісти
Есть люди, которые утверждают, что уже. И косвенное тому подтверждение - его развод.
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22.01.2021 15:44 Відповісти
Тогда, 3 года назад, над кремлем летали вбоевые вертушки , кого-то десантировали, подбирали.
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22.01.2021 18:12 Відповісти
Так Зеленский опередил
https://m.censor.net/n3241620https://m.censor.net/n3241620
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22.01.2021 15:38 Відповісти
Павтарюшка хрюшка...
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22.01.2021 15:51 Відповісти
а неназначаемым ****** чиновникaм установить минимальный и максимальный возрастные цензы от 63.5 лет до 64 лет соответственно и только март месяц, если он попадает в етот интервал...
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22.01.2021 16:20 Відповісти
Оно и понятно--когда всё идёт к старости.Да и глядеть по сторонам спокойней когда тебя окружают старцы--молодость раздражает, а здесь всё безнадёжно осело и обвисло.
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22.01.2021 16:35 Відповісти
Под себя готовит указ, что бы править до 100 лет.Путін вирішив скасувати вікові обмеження для чиновників, які призначаються ним - Цензор.НЕТ 7866
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22.01.2021 16:38 Відповісти
Брежнева тоже можно откопать и трудоустроить. Но его рекорд давно побит:
Путін вирішив скасувати вікові обмеження для чиновників, які призначаються ним - Цензор.НЕТ 8592
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22.01.2021 16:48 Відповісти
Примем на работу любого старого дурака - возраст не проблема.
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23.01.2021 02:31 Відповісти
 
 