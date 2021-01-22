В правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножом, - полиция. ФОТО

В правительственном квартале Киева полиция задержала вооруженного мужчину с предметом, похожим на боевой пистолет, и ножом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.

Отмечается, что сотрудники полка полиции особого назначения № 2 заметили автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию.

"Работники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. В ходе проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил", - говорится в сообщении.

В салоне авто правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет, и патроны к нему, а также нож. Опасные предметы изъяли для направления на экспертизу.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса", - информируют в полиции.

Происхождение изъятых предметов выясняют.

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