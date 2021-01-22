В правительственном квартале задержали мужчину с пистолетом и ножом, - полиция. ФОТО
В правительственном квартале Киева полиция задержала вооруженного мужчину с предметом, похожим на боевой пистолет, и ножом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию.
Отмечается, что сотрудники полка полиции особого назначения № 2 заметили автомобиль Skoda, который заехал на охраняемую территорию.
"Работники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. В ходе проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил", - говорится в сообщении.
В салоне авто правоохранители обнаружили предмет, похожий на боевой пистолет, и патроны к нему, а также нож. Опасные предметы изъяли для направления на экспертизу.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.
"По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса", - информируют в полиции.
Происхождение изъятых предметов выясняют.
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"Работники полиции решили проверить транспортное средство, водителем которого оказался 48-летний уроженец Николаевской области. В ходе проверки мужчина признался правоохранителям о наличии в автомобиле оружия, однако разрешительные документы на него он не предъявил", - говорится в сообщении. Источник: https://censor.net/ru/n3243525\\\\\
Парни, либо вы дебилы, либо он.
какой дурак мог заехать на охр.енимую территорию с пистолем?
а чо не с РПГ?
у вас тогда бы пердак рванул, как в боях под Хиросимой.
не с пм и штык ножом
по модному))
достаточно редкий в наших краях
ленд лиз
до 48 года выпускали в сша
патрон - 6.35 на 15 браунинг
годная штукенция для скрытого ношения
гуано
но для дела сгодится)))
кужух знатный...неприметный такой...
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Под ВР задержали какого-то уе... с оружием.
Ни бушлат, ни буденовка не выдавали в нем довб...