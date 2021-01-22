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Партия Меркель ХДС избрала новым лидером Лашета

Партия Меркель ХДС избрала новым лидером Лашета

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя. Партию возглавил Армин Лашет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

На прошлой неделе ХДС провела онлайн-голосование своих делегатов, но в дополнение состоялось голосование по почте. Итоги второго голосования были подведены сегодня.

По результатам голосования по почте, Лашет получил более 83,35% голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новым главой партии Меркель станет пророссийский кандидат Лашет, Зеленский уже поздравил его с избранием

Автор: 

Германия (6931) ХДС (27) Лашет Армин (21)


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Топ комментарии
+9
Спільне ідеологічне коріння нікуди не дінеться...
Партия Меркель ХДС избрала новым лидером Лашета - Цензор.НЕТ 697
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22.01.2021 18:49
+7
Партия Меркель ХДС избрала новым лидером Лашета - Цензор.НЕТ 2693
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22.01.2021 19:24
+6
Погано. Прорашистська лялька ***** ще більш буде потакати кремлядям. Як шредер.
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22.01.2021 18:47
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А не захлинуться?
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22.01.2021 19:02 Ответить
лашате мі кантаре
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22.01.2021 19:23 Ответить
Постоянное тыканье носом в Гитлера в течении последних 70 лет превратило немцев в мазохистов, потом опять США будут их из русского говна вытаскивать.
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22.01.2021 19:04 Ответить
Партия Меркель ХДС избрала новым лидером Лашета - Цензор.НЕТ 2693
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22.01.2021 19:24 Ответить
Пока что из русского говна усиленно вытаскивают не Германию, а Украину.
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22.01.2021 19:55 Ответить
Однако Германия чаще играет на стороне России, мало им исторических примеров к чему такие игры приводят.
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22.01.2021 21:11 Ответить
очередной любитель *****((
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22.01.2021 18:45 Ответить
Через полгода Ангела должна пересидеть Брежнева. Шестнадцать лет у руля.
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22.01.2021 18:45 Ответить
Брежнев був 18 років, з 1964 по 1982
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22.01.2021 18:54 Ответить
***** Брежнева уже пересидело, так шо у Меркель будет почетное 2е место.
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22.01.2021 18:58 Ответить
Погано. Прорашистська лялька ***** ще більш буде потакати кремлядям. Як шредер.
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22.01.2021 18:47 Ответить
Судя по щекам от х@йловских севпоточных денежек этот "чау-чау" тоже не откажется.
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22.01.2021 18:47 Ответить
Передача эстафеты : Кто побежит быстрее .. .
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22.01.2021 18:48 Ответить
Після нього тільки Ню-Гітлєр
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22.01.2021 18:48 Ответить
Спільне ідеологічне коріння нікуди не дінеться...
Партия Меркель ХДС избрала новым лидером Лашета - Цензор.НЕТ 697
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22.01.2021 18:49 Ответить
Колыбель нацизма однозначно Германия. Так как там господствующей идеологией был национал-социализм, сокращенно нацизм.
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22.01.2021 19:11 Ответить
Во всем этих измах нет ничего хорошего.
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22.01.2021 20:03 Ответить
Фи ест тупарилій сектани! Балной на голову баптизм !
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22.01.2021 18:51 Ответить
Путлеровская шавка.
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22.01.2021 18:52 Ответить
Хана германии....
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22.01.2021 18:58 Ответить
А Лашет вже запросив пуйла на фуршет, щоб роботи гешефт.
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22.01.2021 19:00 Ответить
Бюргерштадт и Козлостан две страны, которые еще со времен буйнопомешанного, припадочного Петьки первого мутят воду по всей Европе, там же и все крови смешались, там же и реваншистское взаимопонимание. Все войны в Европе за последние века от них.
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22.01.2021 19:00 Ответить
В основе своей ЖУРНАЛИСТ, ПОПУЛИСТ, ДЕПУТАТ
Дальше обсуждать нечего(

Кака бают москали - пичалька.
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22.01.2021 19:01 Ответить
пам'ятаю, як журнали "Перець" та "Крокодил" при совку публікували карикатури на ХДС\ХСС у вигляді гітлерівців
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22.01.2021 19:04 Ответить
у тебя,козломордый,4 ошибки в фамилии *****
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22.01.2021 19:29 Ответить
Это говорит от том, что вся партия старой дойчен ШЛЮХЭН сидит на пукпромовской ширке
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22.01.2021 19:40 Ответить
Пережили Шрёдера , переживем и это г
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22.01.2021 20:05 Ответить
Комментарии такие будто все рубят в немецкой политике. Не сцать канцлером будет другой человек. Не факт, что он будет более лояльный к Украине чем Меркель.
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22.01.2021 20:36 Ответить
denksch für de Söder wurd de Poschte scho freigmocht?
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22.01.2021 23:33 Ответить
Ты реально с гор где Найди жила? Это что за диалект такой.
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23.01.2021 01:25 Ответить
schwäbisch (Stuttgart)
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30.01.2021 12:52 Ответить
о,ще одне прорашистське лайно.
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22.01.2021 22:04 Ответить
ха-ха, goodbye Germany....

да что это Я! Gerwomany)))
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22.01.2021 23:32 Ответить
 
 