Партия Меркель ХДС избрала новым лидером Лашета

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС), представительницей которой является канцлер Германии Ангела Меркель, избрала нового руководителя. Партию возглавил Армин Лашет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщило издание Der Tagesspiegel.

На прошлой неделе ХДС провела онлайн-голосование своих делегатов, но в дополнение состоялось голосование по почте. Итоги второго голосования были подведены сегодня.

По результатам голосования по почте, Лашет получил более 83,35% голосов.

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