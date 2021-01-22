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Новости Волонтеры для армии
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Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова

Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию, что бойцам на Донбассе нужен генератор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Репост, пожалуйста. Больше месяца я не писала о необходимости, справлялись своими силами. Сегодня попросили помощи с фронта. Нужен генератор, он стоит около 25 тыс. Еще лекарства нужно купить. Поэтому, прошу помочь. Война продолжается, несколько дней спустя снайпер убил нашего воина, сегодня снайпер снова убил воина, нашего морпеха.Это большая беда для всех нас. Мы навестим раненых в киевском и ирпеньском госпиталях. Там тоже есть потребности. Публикую отчеты, оплатила лекарства, анализы и купила ребятам теплую одежду в госпиталь. Поэтому, помогайте кто чем может. Генератор нужно купить и отправить на фронт. Карточка для помощи 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова"

Также читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС

Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова 01
Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова 02
Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова 03
Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова 04
Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова 05
Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова 06
Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова 07

Автор: 

помощь (7770) Юсупова Наталья (184)


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Топ комментарии
+4
Ця реклама - це все, що треба знати про владу доларового мульті мільонера Зєлю.
_____________
Зєлю геть. Дострокові.
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22.01.2021 19:40
+3
+
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22.01.2021 19:37
+2
зеля купит?
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22.01.2021 19:38
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22.01.2021 19:37 Ответить
Наталья Юсупова, кончайте заниматься хренью !!!!!

не 14-й год, у нас есть министерство обороны, пусть и обеспечивают бойцов кальсонами, а если у бойцов не будет кальсон, пусть подумают как им применять калаш !
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23.01.2021 02:09 Ответить
зеля купит?
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22.01.2021 19:38 Ответить
Ця реклама - це все, що треба знати про владу доларового мульті мільонера Зєлю.
_____________
Зєлю геть. Дострокові.
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22.01.2021 19:40 Ответить
Не. Ну це вже трохи перебор. Рота не може скинутись собі на генератор на 0??. Щось тут не те. Особливо що вони будуть ліпше воювати знаючи що надійний тил.
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22.01.2021 19:46 Ответить
В какой стране мира возможно такое ****… 4тырежды уклонисту зеленскому ,хомчаку и тарану нужно грабить и тырить на три жизни вперед !
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22.01.2021 19:46 Ответить
Мне кто-нибудь пояснит_почему Монобанк? Опять коммисия в чей - то карман? И пусть мне никто не говорит: всего лишь 5 грн. Но они мои 5 грн
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22.01.2021 19:46 Ответить
Это среди людей ты точно не числишься, свинина
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22.01.2021 21:38 Ответить
здесь о числящемся наличии и отсутствии
https://censor.net/ru/news/3244060/***************************************************************************************************
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26.01.2021 10:30 Ответить
Убожество, чесслово.
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22.01.2021 20:03 Ответить
а родина где,которую защищают? деньги мужу венедиктовой и и витренкам с коболевыми отдала?
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22.01.2021 20:07 Ответить
Интересно, стоит Юсуповой подсказать адрес ОПЫ ***********?
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22.01.2021 20:13 Ответить
наталия августа викторовна юсупова(ветвицкая) - светская львица, участница телешоу, коллекционирует платья от модельера валентино, из княжеского рода юсуповых(фамилия не папы и не мамы, а бабушки...
в свое время супруга депутата, сын обучается в лондоне, кума юлия тимошенко, ,

вот зачем ей нужна эта твоя подсказка с оп?
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22.01.2021 20:52 Ответить
.. а чего дальше не скопировал? Помочь? Помогу!!!

Во время Евромайдана и революции в Киеве Наталья Юсупова стала волонтером. Неоднократно бывала на Майдане, участвовала в субботниках и из гламурной светской львицы превратилась в человека с большим желанием помогать людям. Уже после революции и с момента начала АТО на Востоке Украины Наталья регулярно участвует в сборе средств для раненых солдат, посещает госпитали, общается с ребятами и их родными.
Любительница платьев от Valentino больше не тратит баснословные суммы на массаж и спа-процедуры, потому что знает, что есть люди, которым эти средства принесут большую пользу. Наталья перестала общаться со многими своими "друзьями" из высшего общества, но обрела новых друзей и подруг. Не любит светские мероприятия и вечеринки.
Досуг предпочитает проводить за игрой в теннис, также занимается фехтованием и посещает спортзал. Не скрывает, что делала пластику, но не на лице. Коллекционирует платья от Valentino. Любит футбол и часто посещает вместе с сыном футбольные матчи. Самый приятный футбольный трофей - футболка от Дэвида Бекхэма.

Порядочные люди всегда заканчивают начатое, а не выдёргивают жаренные факты!!)))
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22.01.2021 22:13 Ответить
почитал чем ты закончил:
-теми же платьями от валентино
-посещением футбольных матчей и трофеем от девида бэкхема...

как сам понимаешь, такой трофеи не добудешь на матче колоса(коваливка) с ингульцом
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26.01.2021 10:38 Ответить
..Вам бы ещё поумнеть... цены бы не было....)))
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26.01.2021 13:21 Ответить
блокируют по глупости
и вы думайте о том, что постите и зачем
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26.01.2021 13:47 Ответить
... Вижу..моё предложение ..поумнеть... ударилось в Ваш бетонный лоб!!! )))) Вы не отчаивайтесь.... Только вот если не против..ответьте на простенький вопрос... Откровенно! И одним словом.... Вернее одной фамилией!)))
як проголосуєте ..коли вийде пара Бойко-Порошенко? Тільки не пишіть, що зіпсуєте бюлетень...чи зовсім не підете на вибори! Дайте відповідь на цей варіант!
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26.01.2021 14:01 Ответить
платья, футболки, коллекции, трофеи - жаренные факты...
теперь о том, что вас беспокоит - у всех есть чему учиться, например, у вора - расчетливости, осторожности, уверенности, хладнокровности и т.д
настоящий период открывает глаза всем, что президент украине, по большому счету, и не нужен, живём жеж без него
а коли вже вийде оця ваша пара, то вибір від попереднього не відрізнятиметься...

берегите не только лоб, а и всю голову, не ударяйтесь...адже: зима, завірюха, ожеледиця
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26.01.2021 14:37 Ответить
..по Вашему изложению виден нарцисс с высоким мнением о собственном величии... А вот потенциальной смелости ответить на прямой вопрос у нарцисса и не хватает! Ибо нарцисс понимает...что написанный бред ничего не значит..а вот банальный ответ что то объяснит и покажет! Поэтому трусливый нарцисс и слился в страхе просто ответить. Даже прикрылся своим суждением о ненужности президентского поста. Неудивительно!!! А может нарцисс не понял написанного жирным шрифтом да ещё и украинским. Повторю! Только хватит ли мужества ответить?

як проголосуєте ..коли вийде пара Бойко-Порошенко? Тільки не пишіть, що зіпсуєте бюлетень...чи зовсім не підете на вибори! Дайте відповідь на цей варіант!
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26.01.2021 16:26 Ответить
"не понял написанного"?... напишу " жирным шрифтом да ещё и украинским."
коли вже вийде оця ваша пара, то вибір від попереднього не відрізнятиметься...
комусь це ребус(:
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26.01.2021 16:49 Ответить
... Ну продолжайте прятаться по углам и поскуливать...))) Даже на украинском!!))) Не удивляюсь трусости ...которая сейчас как на ладони... А чему вопрос, да? Обсцыкаться как Зенелохуже43 Вам не впервой!? А вопрос пробил бетонный лоб...Тут без сомнения!))
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26.01.2021 16:58 Ответить
прикро...
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26.01.2021 17:11 Ответить
....це все, що Ви сподобилися вичавити з чугунної голови з бетонним лобом? Могли б і не напружувати те..чого у Вас нема....))))
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26.01.2021 17:21 Ответить
Может тебя дебила конченного туда на передовую, чтобы ты ..гнида... показала как с ничего получить генератор. Ты даже..баран.. не знаешь структуру подразделения и мелешь про какого то начальника тылового обеспечения какой то группы. Или может тебе рассказать, что уже почти год, как снабжение на передовой ухудшилось в разы!!! Где тыл возьмёт тебе генератор, если его вообще нет , а если и нужен он, то получить его НЕРЕАЛЬНО, Тебе..баран... приведут тысячу аргументов.. начиная с того, что их банально нет, а потом расскажут, что не предусмотрено статьями и ещё тысячи аргументов. Может ты расскажешь, почему в 18..19 году на передовой были свежие овощи, даже фрукты.. тушонка высшего сорта по 78.30 за банку... свежее мясо ...и почему сегодня там мешки с макаронами чёрного цвета.. килька в томатном соусе..и на четвёртый квартал 20 года была тушонка первого сорта по закупочной цене 10.80 банка. Знаешь, что в банке с тушонкой по 10.80? Знаешь..гнида? Знаешь... что в ГКГ МОУ в прошлом году вышел из строя аппарат для откачки гноя из ран, и в выделении средств на новый тыл МО ответил отказом, из за отсутствия средств. И что благодаря Юсуповой и небезразличным были собраны средства и куплен новый аппарат?! Знаешь или нет... гнида? Ты знаешь... гнида..что с новой властью в армию пришла реальная разруха.?? спроси гнида.. у тех..кого ты избрал.. и которые с твоих налогов не обновляют вооружение и не улучшают снабжение... а строят дороги.. увеличивают зарплаты всем обслуживающим власть органам..прокуратуре... полиции.. судьям... Ты хоть знаешь...что в 20 м году предоставленные безвозмездно Канадой несколько тысяч новейших кефларовых касок попали не в ВСУ и на передовую..а в спецподразделения полиции.. разных структур и самое смешное в ОХРАНУ ПРЕЗИДЕНТА!!! Даже в Откуда вы... мрази вылазите только!!! Отдал налогом 600 гривен (хотя брешешь как зедурик) и всё? Теперь только требовать? У кого ? У командира роты, которому дают по минимуму? Или что сделать должен командир авиабригады, которому не дают месяцами топлива на выполнение учебных полётов? И отвечают... что срезали лимит ...т.к авиация не используется пока!! понимаешь..чем это грозит!? Хотя хрен что ты ..безмозглое ..понимаешь!! ((( И это трагедия...!! И реальная!!!
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22.01.2021 21:14 Ответить
Ничего ты падаль и никого не знаешь! Единственное. что ты падаль можешь только лаять... плательщик налогов по 600 грн. в месяц и только военного,,))) Ты на интернет у мамки просишь... ничтожество брехливое! Кто ещё сомневается..что ты не гнида!?
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22.01.2021 21:19 Ответить
У тебя.. командир роты ..попрошайка!! Он не работает!! Он за тебя ..гнида... голову под пули подставляет, и даёт тебе ...гнус смердячий.. зарабатывать. Хотя ты обыкновенная серая мышь..бздливая и подлая ибо никакой порядочный человек не написал подобную глупость и не обвинил бы женщину, которая массу сил приложила, чтобы облегчить жизнь на передовой.
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22.01.2021 21:37 Ответить
Возьми ..мразь..ноги в руки... И если у тебя такие доходы.. купи этот генератор... сьезди на передовую... отдай его командиру роты... и ПОСМОТРИ ВОКРУГ..и ПОГОВОРИ там с ребятами. И тогда..мразь...обвини ЮСУПОВУ...и выложи здесь всё. А гавкать из за угла, никогда не бывая в войсках и абсолютно ничего не зная...ты прекрасно умеешь!!! Реальная мразь ты https://censor.net/ru/user/474487!!!
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22.01.2021 21:25 Ответить
и не забудь.. падаль.. доказать... то что ты написал о аппарате по откачке гноя!! Твои брехливые слова... о покупке в десятки раз дороже! Почему МО не купило и за какие деньги!? ****** ничтожная ты..https://censor.net/ru/user/474487.. реальная ******!!!
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22.01.2021 21:17 Ответить
Ублюдок !!! Госпиталь НИЧЕГО не закупает!! Закупает Мед Управление Министерства обороны! Госпиталь имеет только возможность получать средства за выполнение определённых процедур посторонним людям. Т. Е не военнослужащим.! И ты мразота даже не знаешь..что Юсуповой запретило руководство МО даже проходить на территорию госпиталя. Даже собранные продукты питания.. одежду .. гигиенические средства , которых там НЕТ от слова ВООБЩЕ... отказывались принимать, мотивируя это ненужностью и достаточным обеспечением!!! Возьми руки в ноги... падаль.. приедь на Леси Украинки на Госпитальную 16... они работают КРУГЛОСУТОЧНО и посмотри как там и поговори с раненными... много узнаешь о сегодняшнем дне , что сейчас там по милости новой власти!!
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22.01.2021 21:33 Ответить
не обращай внимание на специально обученную тварь.
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22.01.2021 21:46 Ответить
Стране необходим небольшой и уютный военный переворот.
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22.01.2021 21:59 Ответить
волонтер Юсупова собирает деньги…
А автослесари Петро и Мыкола в своем гараже бесплатно подшаманили убитый армейский УАЗик. Парикмахер Анжела каждый второй вторник за спасибо стрижет бойцов ВСУ. Строчит на машинке "кикиморы" для разведчиков не знающая слово волонтер баба Юля (не ЮВТ). Условная волонтер юсупова раз в месяц или неделю в госпитале разносит стойки с капельницами по палатам и убирает из-под раненых утки. А Волонтер Юсупова, торговая марка посреднической конторы "Дай деньги - я куплю", собирает деньги. Тогда ну чем не волонтер всеми любимый Ахметов? Мы добровольно отдаем ему по платежкам свои деньги. На крохи от этих средств он закупает гуманитарку и возит ее лугандонским страдальцам. Все сходится, волонтер! Кстати, известный проходимец и лжец - депутат СН Арахамия в свое время тоже был волонтером. Не столь известным как цензоровская волонтер Юсупова, но все же.
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22.01.2021 21:40 Ответить
.. можете подтвердить Ваши слова фактами, документами, наконец свидетелями?! Или гав ..и в буду? Вопросов к Ахметову и его гуманитарке у Вас нет? А к Юсуповой есть?
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22.01.2021 21:47 Ответить
Так это одно и то же, разница в масштабах
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22.01.2021 23:46 Ответить
... значит я не ошибся!! Просто Гав....Гав.. и поскуливание...!!!
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22.01.2021 23:50 Ответить
Штурман, заканчивай уже вахту. Всегда с интересом читал твои профессиональные комменты по авиационной тематике. Здесь другой случай. Я аферистам не подаю и жаль что ты за них вписываешься. Удачи.
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23.01.2021 00:03 Ответить
.. что ты можешь подать? Поскуливание в ожидании, что тебе подадут? Здесь и сейчас от тебя только это просматривается. Тем более ничего не знаешь и ничего не видишь.
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23.01.2021 18:41 Ответить
при всем уважении...юсупова в госпитале... юсупова на передовой... это не фантом?
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22.01.2021 20:36 Ответить
Я не понял, бойцов специально наказали, не выдачей генератора? Как такое может быть?
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22.01.2021 21:27 Ответить
Там масса небольших пунктов наблюдения а генератор один на подразделение. Зависит от дальности , которую контролирует подразделение. Не хватает мощностей , всё обеспечить. А существует лимит и скотский лимит. А если сломается..то хоть вой!! И хочет командир прикрыть отдалённые участки... а нечем. Мощи нет. Поэтому и покупают ребятам сотни км. кабелей волонтёры.. для обеспечения всех позиций подразделения. Они ж и просят пятикилловатный.. Проблем масса.. Надеюсь поняли?
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22.01.2021 21:43 Ответить
Генератор Дизельный Кентавр КДГ505EК (2018)
Код
000080975

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19 399,00 грн.
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22.01.2021 21:27 Ответить
А гнида Зеленский , не хочет купить десяток генераторов для ВСУ на Донбассе,из тех дармовых денег что заплатила россия ему в качестве гонорара за прошлый год??!! Что жадность берёт вверх??!! Жидяра!!
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23.01.2021 13:37 Ответить
Зараз ще досі на передову генератори дуже потрібні
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19.06.2023 12:38 Ответить
Так і є. І потрібно вже зараз, влітку, ці питання активно вирішувати поки генераторів є багато та немає сильного ажіотажу як це було взимку. Дивлюся, що і ціна на генератори зараз помітно впала https://kwitka.com.ua/generatory/ . Тому точно слід момент ловити
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20.06.2023 08:38 Ответить
 
 