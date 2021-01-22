Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова
Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию, что бойцам на Донбассе нужен генератор.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.
Юсупова отметила: "Репост, пожалуйста. Больше месяца я не писала о необходимости, справлялись своими силами. Сегодня попросили помощи с фронта. Нужен генератор, он стоит около 25 тыс. Еще лекарства нужно купить. Поэтому, прошу помочь. Война продолжается, несколько дней спустя снайпер убил нашего воина, сегодня снайпер снова убил воина, нашего морпеха.Это большая беда для всех нас. Мы навестим раненых в киевском и ирпеньском госпиталях. Там тоже есть потребности. Публикую отчеты, оплатила лекарства, анализы и купила ребятам теплую одежду в госпиталь. Поэтому, помогайте кто чем может. Генератор нужно купить и отправить на фронт. Карточка для помощи 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова"
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не 14-й год, у нас есть министерство обороны, пусть и обеспечивают бойцов кальсонами, а если у бойцов не будет кальсон, пусть подумают как им применять калаш !
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Зєлю геть. Дострокові.
https://censor.net/ru/news/3244060/***************************************************************************************************
в свое время супруга депутата, сын обучается в лондоне, кума юлия тимошенко, ,
вот зачем ей нужна эта твоя подсказка с оп?
Во время Евромайдана и революции в Киеве Наталья Юсупова стала волонтером. Неоднократно бывала на Майдане, участвовала в субботниках и из гламурной светской львицы превратилась в человека с большим желанием помогать людям. Уже после революции и с момента начала АТО на Востоке Украины Наталья регулярно участвует в сборе средств для раненых солдат, посещает госпитали, общается с ребятами и их родными.
Любительница платьев от Valentino больше не тратит баснословные суммы на массаж и спа-процедуры, потому что знает, что есть люди, которым эти средства принесут большую пользу. Наталья перестала общаться со многими своими "друзьями" из высшего общества, но обрела новых друзей и подруг. Не любит светские мероприятия и вечеринки.
Досуг предпочитает проводить за игрой в теннис, также занимается фехтованием и посещает спортзал. Не скрывает, что делала пластику, но не на лице. Коллекционирует платья от Valentino. Любит футбол и часто посещает вместе с сыном футбольные матчи. Самый приятный футбольный трофей - футболка от Дэвида Бекхэма.
Порядочные люди всегда заканчивают начатое, а не выдёргивают жаренные факты!!)))
-теми же платьями от валентино
-посещением футбольных матчей и трофеем от девида бэкхема...
как сам понимаешь, такой трофеи не добудешь на матче колоса(коваливка) с ингульцом
и вы думайте о том, что постите и зачем
як проголосуєте ..коли вийде пара Бойко-Порошенко? Тільки не пишіть, що зіпсуєте бюлетень...чи зовсім не підете на вибори! Дайте відповідь на цей варіант!
теперь о том, что вас беспокоит - у всех есть чему учиться, например, у вора - расчетливости, осторожности, уверенности, хладнокровности и т.д
настоящий период открывает глаза всем, что президент украине, по большому счету, и не нужен, живём жеж без него
а коли вже вийде оця ваша пара, то вибір від попереднього не відрізнятиметься...
берегите не только лоб, а и всю голову, не ударяйтесь...адже: зима, завірюха, ожеледиця
як проголосуєте ..коли вийде пара Бойко-Порошенко? Тільки не пишіть, що зіпсуєте бюлетень...чи зовсім не підете на вибори! Дайте відповідь на цей варіант!
коли вже вийде оця ваша пара, то вибір від попереднього не відрізнятиметься...
комусь це ребус(:
А автослесари Петро и Мыкола в своем гараже бесплатно подшаманили убитый армейский УАЗик. Парикмахер Анжела каждый второй вторник за спасибо стрижет бойцов ВСУ. Строчит на машинке "кикиморы" для разведчиков не знающая слово волонтер баба Юля (не ЮВТ). Условная волонтер юсупова раз в месяц или неделю в госпитале разносит стойки с капельницами по палатам и убирает из-под раненых утки. А Волонтер Юсупова, торговая марка посреднической конторы "Дай деньги - я куплю", собирает деньги. Тогда ну чем не волонтер всеми любимый Ахметов? Мы добровольно отдаем ему по платежкам свои деньги. На крохи от этих средств он закупает гуманитарку и возит ее лугандонским страдальцам. Все сходится, волонтер! Кстати, известный проходимец и лжец - депутат СН Арахамия в свое время тоже был волонтером. Не столь известным как цензоровская волонтер Юсупова, но все же.
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19 399,00 грн.