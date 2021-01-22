Бойцам на передовой нужно купить генератор, - волонтер Юсупова

Волонтер Наталья Юсупова обнародовала информацию, что бойцам на Донбассе нужен генератор.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она написала в Фейсбуке.

Юсупова отметила: "Репост, пожалуйста. Больше месяца я не писала о необходимости, справлялись своими силами. Сегодня попросили помощи с фронта. Нужен генератор, он стоит около 25 тыс. Еще лекарства нужно купить. Поэтому, прошу помочь. Война продолжается, несколько дней спустя снайпер убил нашего воина, сегодня снайпер снова убил воина, нашего морпеха.Это большая беда для всех нас. Мы навестим раненых в киевском и ирпеньском госпиталях. Там тоже есть потребности. Публикую отчеты, оплатила лекарства, анализы и купила ребятам теплую одежду в госпиталь. Поэтому, помогайте кто чем может. Генератор нужно купить и отправить на фронт. Карточка для помощи 5358 3853 2000 2464 монобанк, Юсупова"

Также читайте: Волонтер Юсупова просит помочь с приобретением запчастей для ремонта автомобилей в зоне ООС













