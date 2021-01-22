Среди военных нацгвардии США, охранявших инаугурацию Байдена, зафисирована вспышка коронавируса
Среди военнослужащих Национальной гвардии США, охранявших Капитолий после беспорядков, произошла вспышка коронавируса. Среди военных сотни больных и тех, кто находится на карантине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Politico со ссылкой на источники в Нацгвардии.
Руководство Нацгвардии США официально отказалось предоставить количество инфицированных среди военных, которые были привлечены к охране Капитолия. В то же время военные и законодатели опасаются, что эта вспышка станет еще более массовой.
Отмечается, что хоть нацгвардейцев и пытались проверить на коронавирус после прибытия в Вашингтон, но тест перед отправкой сдавали не все, некоторым только померили температуру.
Как пишет агентство, проблема усугубилась после инаугурации Байдена, поскольку тысячам военнослужащим, охранявшим Капитолий, пришлось освободить здания и отправиться на отдых в отели. Однако военных не всегда размещали в нормальных условиях, например, одно из подразделений было вынуждено жить в заведении с одной ванной на всех.
В Сенате уже начали расследовать эту проблему, уделяя особое внимание тому, как Нацгвардия вводит меры по противодействию коронавирусу. Сенаторы считают, что размещение военных в переполненных заведениях создало опасность распространения коронавируса.
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Згадав анекдот: "Пара, яка вийшла з посольства, після рауту, спиняє таксі. Сідають, називають адресу. Таксі рушило. Парочка між собою, обговорює подробиці прийому:
- А ти помітив, що така-то, проткол порушила, і першою з послом заговорила?
- А ти бачила, що такий-то, був одягнутий у штани не того відтінку?
- А на столі столові прибори були розкладені з порушенням етикету!
Таксист повертається до них:
- Вибачте! А це нічого, що я до вас спиною сиджу?..."
Через пол года посмотрю, как те шо щас воспевают Бидона, будут его чмирить.
друга всех прогрессивных сила мира, Володи,планеты.
"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции http://ria.ru/location_Alberta/ Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/ Мексиканского залива . Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация http://ria.ru/person_Tramp_Donald/ Дональда Трампа "
Почем теперь будет баррель чОрной жЫжи для населения?
В Кремле уже шампанское пить устали за Байдена, печень не выдерживает 9а они закаленные).
В Мельбурне, на заправках Шелл, бензин стоит 1 доллар 56 центов за литр, на 40 центов вырос тотчас, как Байден закрыл проект нефтепровода.
и пшел на три буквы.
https://petrolspy.com.au/map/latlng/-37.8425667/145.0693626
"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции http://ria.ru/location_Alberta/ Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/ Мексиканского залива . Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация http://ria.ru/person_Tramp_Donald/ Дональда Трампа ""
Покупайте чОрную жЫжу заранее, граждане, скоро подоражает!
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air
Gave proof through the…
колись уже
они же не знают шо ты прикацапленый днепровский казел - я знаю....
По вине Байдена короной заразились все окружающие его военный, здоровые и окуенные.
Стиль параши просто прет во все щели)
Скорее всего уже зараженньіми приехали
а как же инкубационный период в 7-14 дней??
вы того quana видели? - от него даже блохастые собаки шарахались, бо может заразить...
https://thehill.com/policy/defense/535361-national-guard-back-inside-capitol-after-being-moved-to-parking-garage National Guard back inside Capitol after having been moved to parking garage та буквально свіжа
https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/535451-jill-biden-visits-capitol-to-thank-national-guard Jill Biden visits Capitol to thank National Guard
Как говорится: "Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика".
не здивуюсь, якщо у них "спалах" СНІДу виявлять
я так и знал