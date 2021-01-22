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Среди военных нацгвардии США, охранявших инаугурацию Байдена, зафисирована вспышка коронавируса

Среди военных нацгвардии США, охранявших инаугурацию Байдена, зафисирована вспышка коронавируса

Среди военнослужащих Национальной гвардии США, охранявших Капитолий после беспорядков, произошла вспышка коронавируса. Среди военных сотни больных и тех, кто находится на карантине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает агентство Politico со ссылкой на источники в Нацгвардии.

Руководство Нацгвардии США официально отказалось предоставить количество инфицированных среди военных, которые были привлечены к охране Капитолия. В то же время военные и законодатели опасаются, что эта вспышка станет еще более массовой.

Отмечается, что хоть нацгвардейцев и пытались проверить на коронавирус после прибытия в Вашингтон, но тест перед отправкой сдавали не все, некоторым только померили температуру.

Как пишет агентство, проблема усугубилась после инаугурации Байдена, поскольку тысячам военнослужащим, охранявшим Капитолий, пришлось освободить здания и отправиться на отдых в отели. Однако военных не всегда размещали в нормальных условиях, например, одно из подразделений было вынуждено жить в заведении с одной ванной на всех.

В Сенате уже начали расследовать эту проблему, уделяя особое внимание тому, как Нацгвардия вводит меры по противодействию коронавирусу. Сенаторы считают, что размещение военных в переполненных заведениях создало опасность распространения коронавируса.

Автор: 

инаугурация (467) карантин (16729) США (26471) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Байден буде самим пропутінським президентом. Запамятайте цей твіт
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22.01.2021 22:30
+9
как же вы боитесь того байдена...
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22.01.2021 22:29
+6
Новость из серии ПЕРДНУТЬ.
По вине Байдена короной заразились все окружающие его военный, здоровые и окуенные.

Стиль параши просто прет во все щели)
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22.01.2021 22:41
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не мытьём так катаньем ....рыжая с@ка наносит последний удар.
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22.01.2021 22:26 Ответить
У тебя был намного лучше, красное резиновое изделие
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22.01.2021 22:40 Ответить
З дня інаугурації Байдена кацапи "серуть кірпічами", що в момент проїзду кортежу нацгвардійці повернулися спинами до нього, тим самим "паказав сваё неуважение к незаконно узурпировавшему власть Байдену...". Те, що вони виконували вимоги з забезпечення візуального контролю оточуючої території, кацапню не тривожило...
Згадав анекдот: "Пара, яка вийшла з посольства, після рауту, спиняє таксі. Сідають, називають адресу. Таксі рушило. Парочка між собою, обговорює подробиці прийому:
- А ти помітив, що така-то, проткол порушила, і першою з послом заговорила?
- А ти бачила, що такий-то, був одягнутий у штани не того відтінку?
- А на столі столові прибори були розкладені з порушенням етикету!
Таксист повертається до них:
- Вибачте! А це нічого, що я до вас спиною сиджу?..."
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23.01.2021 09:36 Ответить
Убогий, ти готовий перетворити свій будинок на комуналку? Бо скоро дружбани з Сомалі підвалять. Готовий ділитися з ними останньою краюхою хлєба? А гвинтівку свою вже закопав у огороді, чи таки здаси хвєдєралам?
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23.01.2021 17:32 Ответить
Недоумок, ты когда будешь сносить гнусавую свинособаку, за которую агитировало?
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23.01.2021 19:06 Ответить
Неужели сам лично всех заразил?
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22.01.2021 22:37 Ответить
То Трамп, гад, капостить
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23.01.2021 17:33 Ответить
Бидон бес заразил
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22.01.2021 22:27 Ответить
как же вы боитесь того байдена...
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22.01.2021 22:29 Ответить
Я не знают что в твоей больной голове понимается под словом вы, галюны пустого бидона. Но я боюсь его власти и власти его ЛГБТ-БЛМ шайки. Тут ты прав.
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22.01.2021 22:47 Ответить
а 5-ж тебя не сильно беспокоит?
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22.01.2021 22:52 Ответить
Большое количество таких идиотов как ты, вот что меня безпокоит. А про 5Ж у меня нет сложившегося мнения, я не изучал тему.
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22.01.2021 23:11 Ответить
А, шо к бутылке в жопе ты уже привык?😄
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22.01.2021 23:28 Ответить
та шож вокруг тебя одни идиоты?врачи чо говорят?жить хоть будешь?
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23.01.2021 09:05 Ответить
да, чувак, дрожи - жопа жуликам, проходимцам.и прочей срани...
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22.01.2021 23:44 Ответить
надежды юношу питают
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22.01.2021 23:49 Ответить
и юных дев воспламеняют
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22.01.2021 23:55 Ответить
Они еще и сатанисты.
Через пол года посмотрю, как те шо щас воспевают Бидона, будут его чмирить.
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23.01.2021 05:14 Ответить
Лучше с Байденом, чем с ЕС
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23.01.2021 08:40 Ответить
Не будуть. Форумні антитрампісти - це професійні боти глобалістів. Їм платять або глобаліст порошенко (який вдає з себе патріота, але закон про продаж землі допоміг зєлюкам прийняти), або фонд Відродження сороса. Зверніть увагу, що всі порохоботи - антитрампісти. Глобалісти в США ненавидять націоналіста Трампа, а тутешні глобалісти (які маскуються під патріотів разом з порошнеком) ненавидять ВО Свободу. А на раху ці глобалісти котять бочку з одної причини - дійна корова на ім'я Україна має дістатися бандитам соросам, а не бандиту путіну. Хто гірший - глобалісти чи путіноїди - питання серйозне. Хоча глобалісти в Штатах стрімко наближаються за методами до путінської банди: вибори сфальшували, свободу слова скасували (її почали обмежувати, вичищаючи з інфопростору націоналістів та консерваторів іще років зо два тому), на черзі - арешти неправильних американців.
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23.01.2021 17:44 Ответить
кипяток в кацапских штанах
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22.01.2021 23:36 Ответить
А хто його боїться? Він же нєуловімий джо, як в онєгдотє. Тобто, чжоу бай-ден, як звали його ті китайці, що хабарі йому через синочка хантера передавали. Нічого крім огиди цей маразматичний корупціонер не викликає.
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23.01.2021 17:36 Ответить
зато маразматичный коррупционер в бункере вызывает только восхищение,не так ли?
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23.01.2021 17:38 Ответить
До жопи в них пфайзер безкоштовний є.
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22.01.2021 22:29 Ответить
Байден буде самим пропутінським президентом. Запамятайте цей твіт
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22.01.2021 22:30 Ответить
А на що ти готовий, що тобі вставити, якщо буде не так, як ти кажеш? Запам'ятаємо твій твіт.
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22.01.2021 22:39 Ответить
Может откроешь предвыборную программу Бидона? Там довольно забавные пункты есть, например, борьба с добычей сланцевого газа и вообще всей американской нефтегазовой отраслью для спасения друга всех прогрессивных сила мира, Володи, планеты.
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22.01.2021 23:23 Ответить
На:
"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции http://ria.ru/location_Alberta/ Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/ Мексиканского залива . Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация http://ria.ru/person_Tramp_Donald/ Дональда Трампа "

Почем теперь будет баррель чОрной жЫжи для населения?
В Кремле уже шампанское пить устали за Байдена, печень не выдерживает 9а они закаленные).
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23.01.2021 06:51 Ответить
Ну те що ти апологет ***** вже давно всім відомо.
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23.01.2021 08:45 Ответить
Сменил бы ты, убогий, методичку.

В Мельбурне, на заправках Шелл, бензин стоит 1 доллар 56 центов за литр, на 40 центов вырос тотчас, как Байден закрыл проект нефтепровода.
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23.01.2021 11:22 Ответить
Ось і брешеш ти як *****
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23.01.2021 12:28 Ответить
На, вот тебе цены на бензин в моем муниципалитете города Мельбурна
и пшел на три буквы.
https://petrolspy.com.au/map/latlng/-37.8425667/145.0693626
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23.01.2021 14:28 Ответить
Да я таких ценников за час десяток нарисую, тем более, если в городе одна бензоколонка
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23.01.2021 15:09 Ответить
Сейчас начнётся звон пустых бидонов. Прокитайсим так точно. Но не проамериканским.
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22.01.2021 22:47 Ответить
Якщо й буде пропутінським - то недовго
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22.01.2021 23:19 Ответить
А то.

"Президент http://ria.ru/location_United_States/ США http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/ Джо Байден подписал в четверг указ, блокирующий строительство трубопровода http://ria.ru/organization_Keystone/ Keystone XL на границе http://ria.ru/location_Canada/ Канады и США.
Проект Keystone XL предполагает строительство нефтепровода протяженностью 1,9 тысячи километров и мощностью более 800 тысяч баррелей в день из крупнейшей канадской нефтедобывающей провинции http://ria.ru/location_Alberta/ Альберта до нефтеперерабатывающих заводов на побережье http://ria.ru/location_Meksikanskijj_zaliv/ Мексиканского залива . Строительство нефтепровода последовательно поддерживала администрация http://ria.ru/person_Tramp_Donald/ Дональда Трампа ""

Покупайте чОрную жЫжу заранее, граждане, скоро подоражает!
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23.01.2021 06:52 Ответить
Беспокоюсь за одного реднека из пенсильвании. Братан, живой?
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22.01.2021 22:32 Ответить
O say can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
O'er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rocket's red glare, the bombs bursting in air
Gave proof through the…
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22.01.2021 22:36 Ответить
наверное полчаса не меньше угробил, шо бы скопировать текст
колись уже
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22.01.2021 22:59 Ответить
многие не поймут, та и наплевать...
они же не знают шо ты прикацапленый днепровский казел - я знаю....
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23.01.2021 00:16 Ответить
никогда даже свой вонючий рот не разевай на Американский Гимн.
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23.01.2021 00:20 Ответить
що це за агенство політико
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22.01.2021 22:36 Ответить
та ні... не в отелі...пречитайте статтю... щоправда після скандалу, ситуацію сяк так виправили, та вибачились.
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22.01.2021 22:38 Ответить
Новость из серии ПЕРДНУТЬ.
По вине Байдена короной заразились все окружающие его военный, здоровые и окуенные.

Стиль параши просто прет во все щели)
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22.01.2021 22:41 Ответить
Щось дуже вже Байден усім з Савушкіна, 55 не до вподоби, дуже просто таких визначати.
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23.01.2021 08:50 Ответить
Хфігня якась. Інкубация короньі 5-7 дней. Иногда до 10-12
Скорее всего уже зараженньіми приехали
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22.01.2021 22:48 Ответить
Среди военнослужащих Национальной гвардии США, охранявших Капитолий после беспорядков,Источник: https://censor.net/ru/n3243572
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23.01.2021 13:38 Ответить
фактически через день после инаугурации?
а как же инкубационный период в 7-14 дней??
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22.01.2021 22:49 Ответить
провокаційні речі запитуєте, хехе
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22.01.2021 23:21 Ответить
было бы странно. если бы не..
вы того quana видели? - от него даже блохастые собаки шарахались, бо может заразить...
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22.01.2021 22:51 Ответить
дурень ти чи ні, зет із зе квешин
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22.01.2021 23:00 Ответить
Что только доказало: влияние ношение масок на распространение ковида минимально.
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22.01.2021 23:04 Ответить
на додаток два оновлення про ситуацію з The Hill:
https://thehill.com/policy/defense/535361-national-guard-back-inside-capitol-after-being-moved-to-parking-garage National Guard back inside Capitol after having been moved to parking garage та буквально свіжа
https://thehill.com/blogs/in-the-know/in-the-know/535451-jill-biden-visits-capitol-to-thank-national-guard Jill Biden visits Capitol to thank National Guard
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22.01.2021 23:06 Ответить
цікаво буде поглянути на американський соціалізм. ну а шо, не одним же нам цього гівна відвідати?!
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22.01.2021 23:25 Ответить
Нам хоть бредовую и нерабочую идеологию пытались навязать, а американцы решили попытаться реформировать страну по ГБшному справочнику по разжиганию гражданской войны.
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22.01.2021 23:32 Ответить
а соціалізм іншим і не буває хоч методички маркса розкурюй, хоч 5-го відділу. просто ми вже про це знаємо, а воні - ні. ну а щодо громадянської війни - то ще багато чого неясно. хоча те, як неомарксисти майже з нічого створили свій власний пролетаріат із sjw+blm дійсно вражає. недарма свій хліб їдять.
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22.01.2021 23:39 Ответить
В том-то и дело, что они - не социалисты, стремящиеся построить "общество новых людей", а неомарксисты, которым в методичках не написали ничего, кроме рекомендаций по разжиганию социальных конфликтов, все остальное пришедший "на помощь" СССР должен был делать.
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23.01.2021 00:01 Ответить
тепер для того є китай. але у марксистів пунктик на соціалізмі, як необхіному кроці у світле майбутнє. цікаво інше: як довго у китаї проіснує непівський експеримент. чи як довго марксисти його терпітимуть.
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23.01.2021 00:22 Ответить
До sjw+blm треба додати ще й лгбт-свиноту, тобто спільноту: sjw+blm+lgbt. Глобалісти замість соціальної категорії робітничого класу вирішили зробити ставку на категорію біологічну. Так, на їхню думку надійніше. І цю нечестиву трійцю вони використовують зараз як таран для знищення європейської цивілізації, виплеканої білою людиною.
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23.01.2021 17:55 Ответить
Мир сошёл с ума вообщем со всеми этими выборами и коронами - надоело всё.
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22.01.2021 23:37 Ответить
Головне, що йолка не падала на нього.
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23.01.2021 01:03 Ответить
Мне китайцы нравятся-положили большой и толстый на Штаты ,и идут своей дорогой развития. И еще не плохо получается.
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23.01.2021 05:35 Ответить
По прогнозам экспертов агентства "Блумберг", которых лохами, точно назвать сложно, к 2025 году, Китай станет ведущей экономикой мира. Я им верю, и думаю, это американцев, мягко говоря, расстраивает, тем более США должны Китаю, 1,5 триллиона долларов.. И еще фишка, наверно с неделю назад, Китай ввел санкции, против 28 американцев, и там Помпео, Питер Наварро, глава Национальный совета по торговле, Роберт О'Брайен, помощник Трампа по национальной безопасности. Конечно это предупреждение, но, есть о чем подумать. США назвали санкции "непродуктивными".
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23.01.2021 06:07 Ответить
каким образом они так быстро определили корону у такого количества людей?эта новость была ещё вчера.
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23.01.2021 06:47 Ответить
Важно не КАК, а КТО тестирует.
Как говорится: "Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика".
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23.01.2021 06:54 Ответить
Такой быстрый результат? Чем они там занимались?
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23.01.2021 08:55 Ответить
вони ж там спали на підлозі, як худоба, всі на купу
не здивуюсь, якщо у них "спалах" СНІДу виявлять
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23.01.2021 14:48 Ответить
Рыжий хитрюга!
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23.01.2021 16:30 Ответить
.

я так и знал
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24.01.2021 01:52 Ответить
 
 