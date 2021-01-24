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Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты

Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты

Наработки Национальной экономической стратегии-2030 важно утвердить и начать их выполнение уже в ближайшее время.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявили представители экспертной и бизнес-среды во время встречи с широким обсуждением Национальной экономической стратегии-2030 с участием премьер-министра, представителей Кабмина, Верховной рады и Офиса президента.

"Эта стратегия - и сам документ, и процесс его наработки - такого мы еще не видели. Это было действительно беспрецедентно с точки зрения привлечения аналитиков, представителей всех ветвей власти, бизнеса. Единственный риск - значительное количество его сверхважных заданий могут остаться на бумаге, если не будут приняты такие же беспрецедентные шаги по его имплементации", - подчеркнул член наблюдательного совета Украинского совета бизнеса Олег Гетман.

На важности практического воплощения Национальной экономической стратегии во время мероприятия подчеркнула и директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

"Я действительно приветствую, что у нас есть надлежащая экономическая стратегия. И это прекрасно, что она написана практически и достаточно доступно, чтобы понять, какие у нее цели. Я просто советую, чтобы эта экономическая стратегия была постепенно внедрена в жизнь. И тогда постепенно будет выстраиваться доверие между инвестором, который работает в Украине и правительством", - отметила Анна Деревянко.

В свою очередь, директор Центра экономического восстановления Кирилл Криволап отметил, что Минэкономики сейчас работает над разработкой проекта решения Кабинета министров, которым будет утверждено Национальную экономическую стратегию-2030.

Планируется, что на основе широкого обсуждения НЭС-2030 будет разработан проект решения правительства относительно формирования экономической политики до 2030 года, утверждены приоритеты для программы действий правительства на 21-23 гг. и перечень приоритетных законов на следующие три года.

Отметим, Национальная экономическая стратегия разрабатывается Рабочей группой Кабинета министров на платформе Центра экономического восстановления. Этот процесс является открытым и публичным.

Документ концентрируется на таких целях, как восстановление доверия к Украине и создание фундамента для привлечения инвестиций в крупные капиталоемкие секторы с высокой добавленной стоимостью.

Напомним, Центр экономического восстановления - это аналитическая платформа, на которой работают более 400 специалистов: представителей аналитических центров, think tanks, неправительственных организаций, бизнес-сообщества и государственных органов.

ЦЭВ занимается поддержкой правительства в разработке решений для реагирования на экономические вызовы и стратегий для дальнейшего экономического роста.

экономика (3879) стратегия (191)


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Топ комментарии
+4
Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у него нет времени, чтобы думать стратегически.

Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты - Цензор.НЕТ 5928
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24.01.2021 14:43
+3
будем надеяться что эти планы будут осуществлять совсем другие люди. и это будет тогда, когда нынешние, дай Бог, будут сидеть
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24.01.2021 14:45
+2
стыринг и сйобинг, - вся стратегия. Ну и по ушам ездинг в процессе)
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24.01.2021 14:39
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нужно воплощать/ ускорять, углублять, повышать, делать ширше.
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24.01.2021 14:37 Ответить
У неділю, 24 січня, в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавіруса.

Єгипет отримає 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин для 20 мільйонів чоловік.
Єгипет ≠ Україні.

Здобули "вони" 73%, оце здобули.
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24.01.2021 15:12 Ответить
Я планов наших люблю громадьё,
размаха шаги саженьи.
Я радуюсь маршу, которым идем
в работу и в сраженья.
Я вижу- где сор сегодня гниет,
где только земля простая
- на сажень вижу, из-под нее
комунны дома прорастают.
И меркнет доверье к природным дарам

- В Маяковский (поема "Хорошо")
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24.01.2021 16:44 Ответить
стыринг и сйобинг, - вся стратегия. Ну и по ушам ездинг в процессе)
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24.01.2021 14:39 Ответить
Єто назівается "инвестиции".
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24.01.2021 17:09 Ответить
Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у него нет времени, чтобы думать стратегически.

Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты - Цензор.НЕТ 5928
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24.01.2021 14:43 Ответить
Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти - Цензор.НЕТ 917
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24.01.2021 16:44 Ответить
Бумага - это неактуально. Только туалетная. Все остальное останется в виджитализированной "Дії". Вовочке, шмыгал, баканову сюрпризы готовят, а они про 2030...
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24.01.2021 14:44 Ответить
будем надеяться что эти планы будут осуществлять совсем другие люди. и это будет тогда, когда нынешние, дай Бог, будут сидеть
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24.01.2021 14:45 Ответить
сидеть? может, висеть?
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24.01.2021 14:53 Ответить
чтоб висели, конечно же предпочтительнее. но "да здравствует наш суд" хотя бы посадил...
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24.01.2021 14:58 Ответить
Какая стратегия может быть при деградации общества которое выбрали себе в президенты это чмо ?
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24.01.2021 14:46 Ответить
Сратегия зелёного гноя по полному воплощается.
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24.01.2021 14:47 Ответить
Видя до чего довели энергетику, можно предположить, что там настратегили.
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24.01.2021 14:49 Ответить
Експерди забули уточнити якої національності ця "національна стратегія"
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24.01.2021 14:50 Ответить
Ну с тактической стратегией (сегодня-сейчас) нифига не выходит, займемся глобальной . А че только до 2030 а не 3000? Я нервничаю , а как дальше жить
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24.01.2021 14:52 Ответить
Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты -- что это за эксперт такой , что не понимает простих вещей , что вся эта стратегия это фейк .
Для стратегии сначала нужно делать простые вещи , надо инвестировать в человеческий капитал, без этого ничего не будет , совсем ничего !
Все остальное это пустые слова!
Кто будет делать экономику ?
Профессионалы ?
Где их взять ?
Где взять хорошого сварщика или строителя к примеру ?
Их надо сначала научить ?
Вот с этого и начинается экономика и благосостояние в 21 веке .
Но ! Мафии не нужны умные люди , потому что ими не возможно будет управлять как тупим быдлом .
Вот и все
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24.01.2021 14:55 Ответить
Украина наверное на 1 месте в мире по количеству "експердов" на квадратный метр. Причем умиляют "експерди-универсалы" и политика, и экономика, и культура.... Здесь варианта два перед вами либо гений, либо с вероядностью 99.9% обычный пи#дабол или дебил, или и то и другое в комплексе
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24.01.2021 15:02 Ответить
В Украине вообще нет экспертов . Каждая ху и ня называет себя экспертом .
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24.01.2021 15:04 Ответить
Не согласен. Есть немного - но они не интересны СМИ или не выгодны власти. Просто одно дело разбираться в вопросе, а совсем другое красиво говорить "ни о чем" по тому же вопросу.
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24.01.2021 15:08 Ответить
Национальную экономическую стратегию-2030 - это показать типа бурную деятельность. 🙈🙈🙈🙈😂😂😂
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24.01.2021 15:06 Ответить
свєрхважних..., бєспрєцендєнтних...., прєрасно..., работаєт над разработкой проекта рєшенія..,
"Документ концентрируется на таких целях, как восстановление доверия к Украине и создание фундамента для привлечения инвестиций..."

"бумага стєрпіт..."
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24.01.2021 15:38 Ответить
каких 2030 ахаха они год не продержатся!
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24.01.2021 15:53 Ответить
Стратегия Украинского народа - экономического развития - это уничтожить олигархов и забрать у них все надра Украины и все гос предприятия Украины! Украина должна перейти от олигархии к демократии. Демократия, осуществляется тогда, когда бедняки, одержат победу над олигархами и уничтожат их. Сейчас народ Украины в рабстве в олигархие, а перейдя к демократии - люди станут свободные: в государстве появится полная свобода и откровенность и возможность делать что хочешь. А где это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по своему вкусу. При таком государственном строе люди будут очень различны, как в США. По Аристотелю восстание неизбежно в олигархическом строе, потому когда оно случится, нужно не на власть направлять гнев народа, а прямо на олигархов. Потому что власть - это шестерки олигархов и убрав их, олигархи других поставят, а чтобы сама система сменилась - нужно самих олигархов напалмом сжечь с Украинской земли и все у них забрать, что принадлежит Украине - ресурсы и государственные предприятия.
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24.01.2021 16:07 Ответить
если "зелень" не выполнила ,за времья у власти обещанного,то в ближайшее времья они "имплементируют дефолт в Украине "
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24.01.2021 16:22 Ответить
Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти - Цензор.НЕТ 6035
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24.01.2021 16:25 Ответить
Ох как не терпится последний гвоздь в гроб Украині забить.
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24.01.2021 17:06 Ответить
https://twitter.com/shopnew94
https://twitter.com/shopnew94
https://twitter.com/shopnew94


https://twitter.com/shopnew94
https://twitter.com/shopnew94

Robert B.Weide

@shopnew94

·https://twitter.com/shopnew94/status/1353288159283605504 9 ч

Чого, не маюча природніх ресурсів Японія, Фінляндія, Естонія, живе краще, ніж ми, у Газово- нафтово-атомній Україні?
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24.01.2021 22:13 Ответить
 
 