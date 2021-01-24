Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти

Напрацювання Національної економічної стратегії-2030 важливо затвердити і почати їх виконання вже найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили представники експертної та бізнес-середовища під час зустрічі з широким обговоренням Національної економічної стратегії-2030 за участю прем'єр-міністра, представників Кабміну, Верховної ради та Офісу президента.

"Ця стратегія - і сам документ, і процес його напрацювання - такого ми ще не бачили. Це було дійсно безпрецедентно з точки зору залучення аналітиків, представників всіх гілок влади, бізнесу. Єдиний ризик - значна кількість його надважливих завдань можуть залишитися на папері, якщо не буде вжито такі ж безпрецедентні кроки щодо його імплементації", - підкреслив член наглядової ради Української ради бізнесу Олег Гетьман.

На важливості практичного втілення Національної економічної стратегії під час заходу наголосила і директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

"Я справді вітаю, що у нас є належна економічна стратегія. І це прекрасно, що вона написана практично і досить доступно, щоб зрозуміти, які у неї цілі. Я просто раджу, щоб ця економічна стратегія була поступово впроваджена в життя. І тоді поступово вибудовуватиметься довіра між інвестором, який працює в Україні й урядом", - зазначила Анна Дерев'янко.

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У свою чергу, директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап зазначив, що Мінекономіки зараз працює над розробкою проєкту рішення Кабінету міністрів, яким буде затверджено Національну економічну стратегію-2030.

Планується, що на основі широкого обговорення НЕС-2030 буде розроблено проєкт рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено пріоритети для програми дій уряду на 21-23 рр. і перелік пріоритетних законів на наступні три роки.

Зазначимо, Національна економічна стратегія розробляється Робочою групою Кабінету міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Цей процес є відкритим і публічним.

Документ концентрується на таких цілях, як відновлення довіри до України і створення фундаменту для залучення інвестицій у великі капіталомісткі сектори з високою доданою вартістю.

Нагадаємо, Центр економічного відновлення - це аналітична платформа, на якій працюють понад 400 фахівців: представників аналітичних центрів, think tanks, неурядових організацій, бізнес-спільнот та державних органів.

ЦЕВ займається підтримкою уряду в розробці рішень для реагування на економічні виклики і стратегій для подальшого економічного зростання.