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Новини
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Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти

Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти

Напрацювання Національної економічної стратегії-2030 важливо затвердити і почати їх виконання вже найближчим часом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили представники експертної та бізнес-середовища під час зустрічі з широким обговоренням Національної економічної стратегії-2030 за участю прем'єр-міністра, представників Кабміну, Верховної ради та Офісу президента.

"Ця стратегія - і сам документ, і процес його напрацювання - такого ми ще не бачили. Це було дійсно безпрецедентно з точки зору залучення аналітиків, представників всіх гілок влади, бізнесу. Єдиний ризик - значна кількість його надважливих завдань можуть залишитися на папері, якщо не буде вжито такі ж безпрецедентні кроки щодо його імплементації", - підкреслив член наглядової ради Української ради бізнесу Олег Гетьман.

На важливості практичного втілення Національної економічної стратегії під час заходу наголосила і директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.

"Я справді вітаю, що у нас є належна економічна стратегія. І це прекрасно, що вона написана практично і досить доступно, щоб зрозуміти, які у неї цілі. Я просто раджу, щоб ця економічна стратегія була поступово впроваджена в життя. І тоді поступово вибудовуватиметься довіра між інвестором, який працює в Україні й урядом", - зазначила Анна Дерев'янко.

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У свою чергу, директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап зазначив, що Мінекономіки зараз працює над розробкою проєкту рішення Кабінету міністрів, яким буде затверджено Національну економічну стратегію-2030.

Планується, що на основі широкого обговорення НЕС-2030 буде розроблено проєкт рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено пріоритети для програми дій уряду на 21-23 рр. і перелік пріоритетних законів на наступні три роки.

Зазначимо, Національна економічна стратегія розробляється Робочою групою Кабінету міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Цей процес є відкритим і публічним.

Документ концентрується на таких цілях, як відновлення довіри до України і створення фундаменту для залучення інвестицій у великі капіталомісткі сектори з високою доданою вартістю.

Нагадаємо, Центр економічного відновлення - це аналітична платформа, на якій працюють понад 400 фахівців: представників аналітичних центрів, think tanks, неурядових організацій, бізнес-спільнот та державних органів.

ЦЕВ займається підтримкою уряду в розробці рішень для реагування на економічні виклики і стратегій для подальшого економічного зростання.

Автор: 

економіка (928) стратегія (200)


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Топ коментарі
+4
Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у него нет времени, чтобы думать стратегически.

Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты - Цензор.НЕТ 5928
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24.01.2021 14:43
+3
будем надеяться что эти планы будут осуществлять совсем другие люди. и это будет тогда, когда нынешние, дай Бог, будут сидеть
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24.01.2021 14:45
+2
стыринг и сйобинг, - вся стратегия. Ну и по ушам ездинг в процессе)
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24.01.2021 14:39
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нужно воплощать/ ускорять, углублять, повышать, делать ширше.
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24.01.2021 14:37 Відповісти
У неділю, 24 січня, в Єгипті почалася масова вакцинація від коронавіруса.

Єгипет отримає 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин для 20 мільйонів чоловік.
Єгипет ≠ Україні.

Здобули "вони" 73%, оце здобули.
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24.01.2021 15:12 Відповісти
Я планов наших люблю громадьё,
размаха шаги саженьи.
Я радуюсь маршу, которым идем
в работу и в сраженья.
Я вижу- где сор сегодня гниет,
где только земля простая
- на сажень вижу, из-под нее
комунны дома прорастают.
И меркнет доверье к природным дарам

- В Маяковский (поема "Хорошо")
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24.01.2021 16:44 Відповісти
стыринг и сйобинг, - вся стратегия. Ну и по ушам ездинг в процессе)
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24.01.2021 14:39 Відповісти
Єто назівается "инвестиции".
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24.01.2021 17:09 Відповісти
Президент Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что у него нет времени, чтобы думать стратегически.

Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты - Цензор.НЕТ 5928
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24.01.2021 14:43 Відповісти
Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти - Цензор.НЕТ 917
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24.01.2021 16:44 Відповісти
Бумага - это неактуально. Только туалетная. Все остальное останется в виджитализированной "Дії". Вовочке, шмыгал, баканову сюрпризы готовят, а они про 2030...
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24.01.2021 14:44 Відповісти
будем надеяться что эти планы будут осуществлять совсем другие люди. и это будет тогда, когда нынешние, дай Бог, будут сидеть
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24.01.2021 14:45 Відповісти
сидеть? может, висеть?
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24.01.2021 14:53 Відповісти
чтоб висели, конечно же предпочтительнее. но "да здравствует наш суд" хотя бы посадил...
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24.01.2021 14:58 Відповісти
Какая стратегия может быть при деградации общества которое выбрали себе в президенты это чмо ?
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24.01.2021 14:46 Відповісти
Сратегия зелёного гноя по полному воплощается.
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24.01.2021 14:47 Відповісти
Видя до чего довели энергетику, можно предположить, что там настратегили.
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24.01.2021 14:49 Відповісти
Експерди забули уточнити якої національності ця "національна стратегія"
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24.01.2021 14:50 Відповісти
Ну с тактической стратегией (сегодня-сейчас) нифига не выходит, займемся глобальной . А че только до 2030 а не 3000? Я нервничаю , а как дальше жить
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24.01.2021 14:52 Відповісти
Национальную экономическую стратегию-2030 нужно воплощать в ближайшее время, - эксперты -- что это за эксперт такой , что не понимает простих вещей , что вся эта стратегия это фейк .
Для стратегии сначала нужно делать простые вещи , надо инвестировать в человеческий капитал, без этого ничего не будет , совсем ничего !
Все остальное это пустые слова!
Кто будет делать экономику ?
Профессионалы ?
Где их взять ?
Где взять хорошого сварщика или строителя к примеру ?
Их надо сначала научить ?
Вот с этого и начинается экономика и благосостояние в 21 веке .
Но ! Мафии не нужны умные люди , потому что ими не возможно будет управлять как тупим быдлом .
Вот и все
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24.01.2021 14:55 Відповісти
Украина наверное на 1 месте в мире по количеству "експердов" на квадратный метр. Причем умиляют "експерди-универсалы" и политика, и экономика, и культура.... Здесь варианта два перед вами либо гений, либо с вероядностью 99.9% обычный пи#дабол или дебил, или и то и другое в комплексе
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24.01.2021 15:02 Відповісти
В Украине вообще нет экспертов . Каждая ху и ня называет себя экспертом .
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24.01.2021 15:04 Відповісти
Не согласен. Есть немного - но они не интересны СМИ или не выгодны власти. Просто одно дело разбираться в вопросе, а совсем другое красиво говорить "ни о чем" по тому же вопросу.
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24.01.2021 15:08 Відповісти
Национальную экономическую стратегию-2030 - это показать типа бурную деятельность. 🙈🙈🙈🙈😂😂😂
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24.01.2021 15:06 Відповісти
свєрхважних..., бєспрєцендєнтних...., прєрасно..., работаєт над разработкой проекта рєшенія..,
"Документ концентрируется на таких целях, как восстановление доверия к Украине и создание фундамента для привлечения инвестиций..."

"бумага стєрпіт..."
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24.01.2021 15:38 Відповісти
каких 2030 ахаха они год не продержатся!
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24.01.2021 15:53 Відповісти
Стратегия Украинского народа - экономического развития - это уничтожить олигархов и забрать у них все надра Украины и все гос предприятия Украины! Украина должна перейти от олигархии к демократии. Демократия, осуществляется тогда, когда бедняки, одержат победу над олигархами и уничтожат их. Сейчас народ Украины в рабстве в олигархие, а перейдя к демократии - люди станут свободные: в государстве появится полная свобода и откровенность и возможность делать что хочешь. А где это разрешается, там, очевидно, каждый устроит себе жизнь по своему вкусу. При таком государственном строе люди будут очень различны, как в США. По Аристотелю восстание неизбежно в олигархическом строе, потому когда оно случится, нужно не на власть направлять гнев народа, а прямо на олигархов. Потому что власть - это шестерки олигархов и убрав их, олигархи других поставят, а чтобы сама система сменилась - нужно самих олигархов напалмом сжечь с Украинской земли и все у них забрать, что принадлежит Украине - ресурсы и государственные предприятия.
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24.01.2021 16:07 Відповісти
если "зелень" не выполнила ,за времья у власти обещанного,то в ближайшее времья они "имплементируют дефолт в Украине "
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24.01.2021 16:22 Відповісти
Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти - Цензор.НЕТ 6035
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24.01.2021 16:25 Відповісти
Ох как не терпится последний гвоздь в гроб Украині забить.
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24.01.2021 17:06 Відповісти
https://twitter.com/shopnew94
https://twitter.com/shopnew94
https://twitter.com/shopnew94


https://twitter.com/shopnew94
https://twitter.com/shopnew94

Robert B.Weide

@shopnew94

·https://twitter.com/shopnew94/status/1353288159283605504 9 ч

Чого, не маюча природніх ресурсів Японія, Фінляндія, Естонія, живе краще, ніж ми, у Газово- нафтово-атомній Україні?
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24.01.2021 22:13 Відповісти
 
 