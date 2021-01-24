Національну економічну стратегію-2030 потрібно втілювати найближчим часом, - експерти
Напрацювання Національної економічної стратегії-2030 важливо затвердити і почати їх виконання вже найближчим часом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили представники експертної та бізнес-середовища під час зустрічі з широким обговоренням Національної економічної стратегії-2030 за участю прем'єр-міністра, представників Кабміну, Верховної ради та Офісу президента.
"Ця стратегія - і сам документ, і процес його напрацювання - такого ми ще не бачили. Це було дійсно безпрецедентно з точки зору залучення аналітиків, представників всіх гілок влади, бізнесу. Єдиний ризик - значна кількість його надважливих завдань можуть залишитися на папері, якщо не буде вжито такі ж безпрецедентні кроки щодо його імплементації", - підкреслив член наглядової ради Української ради бізнесу Олег Гетьман.
На важливості практичного втілення Національної економічної стратегії під час заходу наголосила і директор Європейської Бізнес Асоціації Анна Дерев'янко.
"Я справді вітаю, що у нас є належна економічна стратегія. І це прекрасно, що вона написана практично і досить доступно, щоб зрозуміти, які у неї цілі. Я просто раджу, щоб ця економічна стратегія була поступово впроваджена в життя. І тоді поступово вибудовуватиметься довіра між інвестором, який працює в Україні й урядом", - зазначила Анна Дерев'янко.
У свою чергу, директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап зазначив, що Мінекономіки зараз працює над розробкою проєкту рішення Кабінету міністрів, яким буде затверджено Національну економічну стратегію-2030.
Планується, що на основі широкого обговорення НЕС-2030 буде розроблено проєкт рішення уряду щодо формування економічної політики до 2030 року, затверджено пріоритети для програми дій уряду на 21-23 рр. і перелік пріоритетних законів на наступні три роки.
Зазначимо, Національна економічна стратегія розробляється Робочою групою Кабінету міністрів на платформі Центру економічного відновлення. Цей процес є відкритим і публічним.
Документ концентрується на таких цілях, як відновлення довіри до України і створення фундаменту для залучення інвестицій у великі капіталомісткі сектори з високою доданою вартістю.
Нагадаємо, Центр економічного відновлення - це аналітична платформа, на якій працюють понад 400 фахівців: представників аналітичних центрів, think tanks, неурядових організацій, бізнес-спільнот та державних органів.
ЦЕВ займається підтримкою уряду в розробці рішень для реагування на економічні виклики і стратегій для подальшого економічного зростання.
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Єгипет отримає 40 мільйонів доз препаратів через альянс вакцин для 20 мільйонів чоловік.
Єгипет ≠ Україні.
Здобули "вони" 73%, оце здобули.
размаха шаги саженьи.
Я радуюсь маршу, которым идем
в работу и в сраженья.
Я вижу- где сор сегодня гниет,
где только земля простая
- на сажень вижу, из-под нее
комунны дома прорастают.
И меркнет доверье к природным дарам
- В Маяковский (поема "Хорошо")
Для стратегии сначала нужно делать простые вещи , надо инвестировать в человеческий капитал, без этого ничего не будет , совсем ничего !
Все остальное это пустые слова!
Кто будет делать экономику ?
Профессионалы ?
Где их взять ?
Где взять хорошого сварщика или строителя к примеру ?
Их надо сначала научить ?
Вот с этого и начинается экономика и благосостояние в 21 веке .
Но ! Мафии не нужны умные люди , потому что ими не возможно будет управлять как тупим быдлом .
Вот и все
"Документ концентрируется на таких целях, как восстановление доверия к Украине и создание фундамента для привлечения инвестиций..."
"бумага стєрпіт..."
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Robert B.Weide
@shopnew94
·https://twitter.com/shopnew94/status/1353288159283605504 9 ч
Чого, не маюча природніх ресурсів Японія, Фінляндія, Естонія, живе краще, ніж ми, у Газово- нафтово-атомній Україні?