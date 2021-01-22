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Українська економічна стратегія-2030 ґрунтуватиметься на 30-ти векторах, - Шмигаль

Українська економічна стратегія-2030 ґрунтуватиметься на 30-ти векторах, - Шмигаль

Кабінет Міністрів при розробці проєкту Національної економічної стратегії України до 2030 року визначив тридцять найважливіших векторів, на яких вона буде ґрунтуватися.

Про це під час публічного обговорення проєкту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Вона була напрацьована Кабінетом Міністрів за допомогою експертів на базі Центру економічного відновлення, є ціла низка документів, визначена тридцятка векторів економічного розвитку, було проведено економічний аудит держави, результати якого були представлені в листопаді", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд розуміє, що Україна рухається "в бік цивілізованого світу, в сторону Європи і в сторону Євроатлантичної інтеграції", тому дуже важливо прийти до спільного знаменника в інструментах, які будуть використовуватися у реалізації стратегії.

Читайте: Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донбасу до 2030 року

Автор: 

Кабмін (14071) стратегія (200) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+10
И все они ведут в криворагульную жопу
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22.01.2021 11:57
+8
Від творця "500 000 нових робочих місць вже у травні". Як воно вже набридло зі своїми казками...
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22.01.2021 12:00
+6
Огласите весь список 30 векторов, пожалуйста. Пофамильно. ахметов - первый, беня - второй, пинчук, я бы написал кучма, но...старенький он. Осталось 27.
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22.01.2021 12:00
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О, майн Готт!)))
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22.01.2021 11:55 Відповісти
И все они ведут в криворагульную жопу
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22.01.2021 11:57 Відповісти
мультивекторность от Шмыгаля
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22.01.2021 11:57 Відповісти
Слабак! Надо больше "векторов" хороших и разных. Денис, жги! Народ замер, в ожидании очередных "векторов". А то что реально происходит в стране ... ну то такое, главное - вектора!
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22.01.2021 11:58 Відповісти
Тут не знаєш що завтра буде, а то аж через 10 років
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22.01.2021 11:59 Відповісти
Огласите весь список 30 векторов, пожалуйста. Пофамильно. ахметов - первый, беня - второй, пинчук, я бы написал кучма, но...старенький он. Осталось 27.
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22.01.2021 12:00 Відповісти
Не розірве від такої багатовекторності?
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22.01.2021 12:00 Відповісти
"Она была наработана Кабинетом Министров с помощью экспертов на базе Центра экономического восстановления, есть целый ряд документов, определены топ-30 векторов экономического развития..."

Источник: https://censor.net/ru/n3243387

Це часом не ті вундеркінди, які обіцяли зарплату вчителям 4 000 $ ?
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22.01.2021 12:02 Відповісти
Алла, чому ви постійно цитуєте кацапською?
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22.01.2021 12:13 Відповісти
Бо статті нею раніше з'являються в стрічці новин.(
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22.01.2021 12:19 Відповісти
у даному випадку- мали вже вибір...
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22.01.2021 12:29 Відповісти
Я писала коментарі коли україномовної версії статті ще не було.
Було би добре, щоб україномовні з'являлись першими і не треба було перемикатись туди-сюди.
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22.01.2021 12:34 Відповісти
я вже тішусь, що мене не перекидає на кацапську версію при оновленні сторінки і т.д.
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22.01.2021 12:45 Відповісти
Я би на неї взагалі не заходила, якби вона відставала в часі.
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22.01.2021 12:47 Відповісти
этот зебил думает удержаться в кресле более 10 лет, прикиньте?
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22.01.2021 12:00 Відповісти
Трагедія в тому, що не він один, однодневка, а всі ці ЗЕмноводні.
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22.01.2021 12:20 Відповісти
Від творця "500 000 нових робочих місць вже у травні". Як воно вже набридло зі своїми казками...
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22.01.2021 12:00 Відповісти
а що, ви хотіли почути камінгаут?
Я, Шмигаль- нічого не вирішую, ні на що не впливаю, поняття не маю, що буде завтра, бо: -граю роль української ляльки для биття, бо єдиний не обрізаний, а відкушений;
-дякую за можливість, забезпечити своїй родині гідну старість, бо з мінімальною пенсією, що виплачують в Україні- потрібно запросити канал Діскавері, щоб показати, що "Голі та Налякані"- туфта.
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22.01.2021 12:25 Відповісти
Какой вектор вам Беня с Гудком нарисуют, такого и будете придерживаться, куклы нарукавные.
Вы еще хотя бы год попробуйте продержаться у власти.
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22.01.2021 12:01 Відповісти
какой 30-й год, мудила?! ты до конца каденции главзебила попробуй досиди.
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22.01.2021 12:02 Відповісти
- За 21 день нового року Україна імпортувала з Білорусі майже 73 млн. КВт/год електроенергіі. Збиток вітчизняної генерації становить 104,7 млн. грн;

- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;

- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;

- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).

Це така "экономическая стратегия-2030" шапіто.
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22.01.2021 12:04 Відповісти
- Холмс, а чому на 30-ти векторах?
- Елементарно, зебіле! До 2030 - на 30, до 2040 - на 40-ка, до 2050 - до 50-ти.
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22.01.2021 12:04 Відповісти
- бурштын
- проститутки политические
- проститутки обыкновенные
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22.01.2021 12:11 Відповісти
Что ОНО бредит. Где ОНО и его подельники будут через пару мсяцев?!
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22.01.2021 12:06 Відповісти
На Канарах, або Балі.
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22.01.2021 12:24 Відповісти
Дуже цікаво слухати про стратегію людини що остаточно знищила Львіський автобусний завод, і зелених одноклітинних біоістот це просто смішно. До якого року до 2030, коли і України вже не буде з такою владою і елітою з олігофренів і патологічних казнокрадів.
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22.01.2021 12:10 Відповісти
У вас должен быть один вектор- на Ростов
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22.01.2021 12:10 Відповісти
Шыкарный видосик!
Больше 300 слайдоф!
https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf

Сколько ж бабла ребята перемыли под это дело, светло завидую!
Я бы взялся за такую работу в три раза дешевле!
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22.01.2021 12:11 Відповісти
Ага, і в результаті "нуль по модулю" при складанні шмигаловекторів...
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22.01.2021 12:11 Відповісти
Сратегия От Шмигаля:
1.прошмыгать все деньги с кредитами
2.отшмыгать фопов
3.отшмыгать автовладельцев на еврономерах
4.пришмыгать деньги от повышения тарифов
5.создать еще 30 пришмыгаль схем аля Роттердам+
6. присмыгать всё остальное
...
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22.01.2021 12:13 Відповісти
Які вектори, ти ж далі носа нічого не бачиш, та і бачити не можеш, там же ліс ЗЕлений.
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22.01.2021 12:17 Відповісти
В Кабміні з 1928 по 1991 рік за секретною директивою Сталіна з метою "боротьби з українським буржуазним націоналізмом" працювало лише 15% українців. Решта жиди (66%) та кацапи. За тридцять років Незалежності кількість українців в Кабміні збільшилась до 15,5%. Там поколіннями сидять жидобільшовики. І за що вони сьогодні борються і кому служать ми всі відчуваємо на власній шкурі та кишені. Фінально добив Кабмін Ющенко впровадивши практику "політпризначенців" типу Червоненко та Юрка Павленко (перший запис в трудовій - "міністр"). Сьогодні практику "політпризначення" профанів, дегенератів і дебілів продовжує ЗЕгенерат... Кабмін потребує скорочення тажорстокої, безкомпромісної чистки на всіх рівнях.
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22.01.2021 12:33 Відповісти
Подонку Шмыгалю вместо фантазировать о 2030-м годе, хорошо бы 30 дней продержаться - в феврале ж лохмандеи будут ощасливлены платёжками за январь с новыми тарифами и от свалившейся на них "невыносимой лёгкости бытия"© как бы слегка в край охренеют. А там, глядишь, Путин через своего VIP-резидента Медведчука "дровишек подкинет" - шото в последнее время вся агентура резидентуры ОПЗЖ активизировалась так, шо "из штанов выпрыгивает" - и, кто знает, может "тарифный майдан" и выгорит. Тогда проотвечавшемуся падлюке ЗЕлёносопельному БлаЗЕню первому станет несмешно, для спасения собственной ЗЕ-жопы подонком Шмыгалём придётся пожертвовать. Вот только поможет ли?
Хорошо бы, если бы мерзких шимпанЗЕ из ЗЕ-шапито на столбах Крещатика поразвесили...
Ото и вся стратегия до 2030-года.
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22.01.2021 12:36 Відповісти
мало векторов... побольше надо - 40-50...и это минимум... а лучше 70... что еще раз докажет насколько шмугыль и его экономисты дебильны... обычно концентрируются на 2-3 направлениях... ах, да, забыл... ведь Украина имеет огромнейший научно-технический потенциал, является кацмически раздвинутой страной...
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22.01.2021 12:43 Відповісти
Українська економічна стратегія-2030 ґрунтуватиметься на 30-ти векторах, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9613Українська економічна стратегія-2030 ґрунтуватиметься на 30-ти векторах, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8996
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22.01.2021 16:24 Відповісти
 
 