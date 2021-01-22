Українська економічна стратегія-2030 ґрунтуватиметься на 30-ти векторах, - Шмигаль

Кабінет Міністрів при розробці проєкту Національної економічної стратегії України до 2030 року визначив тридцять найважливіших векторів, на яких вона буде ґрунтуватися.

Про це під час публічного обговорення проєкту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Вона була напрацьована Кабінетом Міністрів за допомогою експертів на базі Центру економічного відновлення, є ціла низка документів, визначена тридцятка векторів економічного розвитку, було проведено економічний аудит держави, результати якого були представлені в листопаді", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд розуміє, що Україна рухається "в бік цивілізованого світу, в сторону Європи і в сторону Євроатлантичної інтеграції", тому дуже важливо прийти до спільного знаменника в інструментах, які будуть використовуватися у реалізації стратегії.

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