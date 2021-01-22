Українська економічна стратегія-2030 ґрунтуватиметься на 30-ти векторах, - Шмигаль
Кабінет Міністрів при розробці проєкту Національної економічної стратегії України до 2030 року визначив тридцять найважливіших векторів, на яких вона буде ґрунтуватися.
Про це під час публічного обговорення проєкту заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".
"Вона була напрацьована Кабінетом Міністрів за допомогою експертів на базі Центру економічного відновлення, є ціла низка документів, визначена тридцятка векторів економічного розвитку, було проведено економічний аудит держави, результати якого були представлені в листопаді", - сказав він.
За словами прем'єра, уряд розуміє, що Україна рухається "в бік цивілізованого світу, в сторону Європи і в сторону Євроатлантичної інтеграції", тому дуже важливо прийти до спільного знаменника в інструментах, які будуть використовуватися у реалізації стратегії.
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Источник: https://censor.net/ru/n3243387
Це часом не ті вундеркінди, які обіцяли зарплату вчителям 4 000 $ ?
Було би добре, щоб україномовні з'являлись першими і не треба було перемикатись туди-сюди.
Я, Шмигаль- нічого не вирішую, ні на що не впливаю, поняття не маю, що буде завтра, бо: -граю роль української ляльки для биття, бо єдиний не обрізаний, а відкушений;
-дякую за можливість, забезпечити своїй родині гідну старість, бо з мінімальною пенсією, що виплачують в Україні- потрібно запросити канал Діскавері, щоб показати, що "Голі та Налякані"- туфта.
Вы еще хотя бы год попробуйте продержаться у власти.
- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;
- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;
- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).
Це така "экономическая стратегия-2030" шапіто.
- Елементарно, зебіле! До 2030 - на 30, до 2040 - на 40-ка, до 2050 - до 50-ти.
- проститутки политические
- проститутки обыкновенные
Больше 300 слайдоф!
https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf
Сколько ж бабла ребята перемыли под это дело, светло завидую!
Я бы взялся за такую работу в три раза дешевле!
1.прошмыгать все деньги с кредитами
2.отшмыгать фопов
3.отшмыгать автовладельцев на еврономерах
4.пришмыгать деньги от повышения тарифов
5.создать еще 30 пришмыгаль схем аля Роттердам+
6. присмыгать всё остальное
...
Хорошо бы, если бы мерзких шимпанЗЕ из ЗЕ-шапито на столбах Крещатика поразвесили...
Ото и вся стратегия до 2030-года.