Украинская экономическая стратегия-2030 будет основываться на 30-ти векторах, - Шмыгаль

Кабинет Министров при разработке проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года определил тридцать важнейших векторов, на которых она будет основываться.

Об этом во время публичного обсуждения проекта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

"Она была наработана Кабинетом Министров с помощью экспертов на базе Центра экономического восстановления, есть целый ряд документов, определены топ-30 векторов экономического развития, был проведен экономический аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре", - сказал он.

По словам премьера, правительство понимает, что Украина движется "в сторону цивилизованного мира, в сторону Европы и в сторону Евроатлантической интеграции", поэтому очень важно прийти к общему знаменателю по инструментам, которые будут использоваться при реализации стратегии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года