Украинская экономическая стратегия-2030 будет основываться на 30-ти векторах, - Шмыгаль
Кабинет Министров при разработке проекта Национальной экономической стратегии Украины до 2030 года определил тридцать важнейших векторов, на которых она будет основываться.
Об этом во время публичного обсуждения проекта заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".
"Она была наработана Кабинетом Министров с помощью экспертов на базе Центра экономического восстановления, есть целый ряд документов, определены топ-30 векторов экономического развития, был проведен экономический аудит государства, результаты которого были представлены в ноябре", - сказал он.
По словам премьера, правительство понимает, что Украина движется "в сторону цивилизованного мира, в сторону Европы и в сторону Евроатлантической интеграции", поэтому очень важно прийти к общему знаменателю по инструментам, которые будут использоваться при реализации стратегии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Источник: https://censor.net/ru/n3243387
Це часом не ті вундеркінди, які обіцяли зарплату вчителям 4 000 $ ?
Було би добре, щоб україномовні з'являлись першими і не треба було перемикатись туди-сюди.
Я, Шмигаль- нічого не вирішую, ні на що не впливаю, поняття не маю, що буде завтра, бо: -граю роль української ляльки для биття, бо єдиний не обрізаний, а відкушений;
-дякую за можливість, забезпечити своїй родині гідну старість, бо з мінімальною пенсією, що виплачують в Україні- потрібно запросити канал Діскавері, щоб показати, що "Голі та Налякані"- туфта.
Вы еще хотя бы год попробуйте продержаться у власти.
- заборгованості з заробітної плати перед працівниками державних шахт за офіційними даними Міненерго 920 млн грн. (у цю цифру не включено борги перед шахтами "Надія" та деякі інші). Через відсутність реальних дій борг перед шахтарями за 10 днів уже буде становити 1,4 мільярди гривень;
- Протягом 2020-го Україна закупила в РФ вугілля на $1,043 млрд. Усього по твердому паливу Україна імпортували 16,95 мільйона тонн на суму $ 1,7 млрд;
- За 2 місяці запаси вугілля всіх марок на ТЕС знизилися в 5,2 рази до 487 500 тонн (газового - в 7,5 разів до 283 600 тонн, антрацитового - на 44% до 203 900 тонн).
Це така "экономическая стратегия-2030" шапіто.
- Елементарно, зебіле! До 2030 - на 30, до 2040 - на 40-ка, до 2050 - до 50-ти.
- проститутки политические
- проститутки обыкновенные
Больше 300 слайдоф!
https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf
Сколько ж бабла ребята перемыли под это дело, светло завидую!
Я бы взялся за такую работу в три раза дешевле!
1.прошмыгать все деньги с кредитами
2.отшмыгать фопов
3.отшмыгать автовладельцев на еврономерах
4.пришмыгать деньги от повышения тарифов
5.создать еще 30 пришмыгаль схем аля Роттердам+
6. присмыгать всё остальное
...
Хорошо бы, если бы мерзких шимпанЗЕ из ЗЕ-шапито на столбах Крещатика поразвесили...
Ото и вся стратегия до 2030-года.