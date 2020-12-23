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Кабмин (13507) стратегия (189) Донбасс (26950)

Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Целью документа является определение концептуальных подходов и основных направлений Стратегии экономического развития Донбасса для создания нормативно-правовых, институциональных и организационных условий относительно формирования и развития экономики Донецкой и Луганской областей.

Согласно концепции, перезагрузка экономики Донбасса будет проходить в два этапа: первый – в действующих условиях на подконтрольной территории областей, второй – на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций.

В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики.

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Топ комментарии
+6
Лучшая концепция - это полное прекращение связей с Лугандоном. Перекрыть границу, отключить воду, газ, свет, не выплачивать пенсии и пособия.
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23.12.2020 14:54
+6
Донбас не нужно восстанавливать и развивать, он должен остаться в руинах навсегда, как напоминание о том, что происходит, когда радостно встречаешь русские танки. Тамошнее население не питает любви к Украине, а поэтому должно жить в нищете для искупление своей вины. Потому что развитие ватного региона приведет к постепенному росту его влияния, что недопустимо. Напротив, нужно развивать центр и запад, чтобы создать образ райских и благополучных проукраинских регионов в противовес нищим и разрушеным антиукраинским. Это будет способствовать перемещению в поисках лушчшей жизни ватного населения на запад с последующей их ассимиляцией и постепенным решением ватного вопроса и проблемы их компактного проживания
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23.12.2020 15:02
+5
Вообще-то об этом надо бы спросить живущих ТУТ.
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23.12.2020 14:57
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Вы у ТАМ живущих спросили об этом?
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23.12.2020 14:53 Ответить
Вообще-то об этом надо бы спросить живущих ТУТ.
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23.12.2020 14:57 Ответить
Само собой!) Но мы же видим, что власть делает то, что хочет ОНА, у людей не спрашивая. Никогда. Зачем же навязывать свои безумные идеи тем, кто от нас отказался? А у себя под носом порядок навести не хотят. Логики в их действих ноль. Тупость и полное отсутствие мозгов. Всё, чем они занимаются хорошо, это ковыряние в носу во время заседания Рады.
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23.12.2020 15:08 Ответить
ты власть выбирал для того. чтоб она не спрашивала у тебя, что ей делать... выбирал власть которая тебе ментально была ближе... выбрал плесень зеленую... теперь сопи в две дырки и не вякай...
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23.12.2020 15:26 Ответить
Я с идиотами и дураками НЕ общаюсь.
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23.12.2020 15:35 Ответить
выбрала власть,теперь общаться не хочешь? обзываешь их некрасивыми словами.., как не стыдно? куры и те тебя умнее, у них мозг от твоего наверняка по-больше.
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23.12.2020 19:05 Ответить
А де концепція для Львівської області?
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23.12.2020 15:10 Ответить
Лучшая концепция - это полное прекращение связей с Лугандоном. Перекрыть границу, отключить воду, газ, свет, не выплачивать пенсии и пособия.
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23.12.2020 14:54 Ответить
Я даже знаю фамилии тех, кто разовьётся.
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23.12.2020 14:55 Ответить
Тыц😂🌷×÷÷
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23.12.2020 15:08 Ответить
Клоуни.
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23.12.2020 15:00 Ответить
Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донбасу до 2030 року - Цензор.НЕТ 4005
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23.12.2020 15:00 Ответить
Или наоборот, приведет к увеличению ватного населения в Центре и на Западе. Те же переселенцы после войны уже довольно сильно изменили электоральную картину выборов, в сравнении с выборами до 2014-го.
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23.12.2020 15:05 Ответить
я згоден - у Львові цілі райони новобудов вже заселені виборцями опзж... Я
к вони ведуть себе у центрі міста - не передати цензурно....
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23.12.2020 15:19 Ответить
А вы их пробовали, я извиняюсь, ******* ? Это хороший метод изменения идеологических предпочтений.
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23.12.2020 15:25 Ответить
И иметь потом проблемы с законом? Это до ******** они все "решают по понятиям", а после первого тычка в морду - сами же и заявление накатают. Так что не вариант
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23.12.2020 15:30 Ответить
Если ******* любя, то проблем не будет, ну или научиться правоцировать конфликт, чтобы всё последующее считалой самообороной. Их то меньшинство и местная полиция\суды тоже на стороне большинства, поэтому в целом будут лояльными.
Переселенцы постоянно должны чувствовать давление на себя, пока они не сольются с общей массой. Как вариант это поощерение среди своих детей буллинга по отношению к детям переселенцев, например по языковому признаку, потому что именно детей в первую очередь нужно "сломать" и ассимилировать, так как они основной актив.
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23.12.2020 15:54 Ответить
С буллингом важно не перегнуть, а то потом снова на всю страну будут видосики, как толпа подростков одноклассника избила до полусмерти.
В целом, вы говорите с одной стороны вроде и правильные вещи, но с другой - весьма неприятные и провокационные. По сути, вы хотите сделать переселенцев людьми второго сорта, которых большинство должно провоцировать и бить, суды относится к ним менее лояльно, а против их детей поощрять буллинг. Не думаю, что это приведет к хорошим результатам, среди переселенцев есть немало настоящих патриотов, равно как и среди львовян встречается закоренелая вата. Разделение только по географическому признаку ни к чему хорошему не приведет
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23.12.2020 16:01 Ответить
Донбас не нужно восстанавливать и развивать, он должен остаться в руинах навсегда, как напоминание о том, что происходит, когда радостно встречаешь русские танки. Тамошнее население не питает любви к Украине, а поэтому должно жить в нищете для искупление своей вины. Потому что развитие ватного региона приведет к постепенному росту его влияния, что недопустимо. Напротив, нужно развивать центр и запад, чтобы создать образ райских и благополучных проукраинских регионов в противовес нищим и разрушеным антиукраинским. Это будет способствовать перемещению в поисках лушчшей жизни ватного населения на запад с последующей их ассимиляцией и постепенным решением ватного вопроса и проблемы их компактного проживания
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23.12.2020 15:02 Ответить
Или наоборот, приведет к увеличению ватного населения в Центре и на Западе. Те же переселенцы после войны уже довольно сильно изменили электоральную картину выборов, в сравнении с выборами до 2014-го.

Например, на Западе трудолюбивое и проукраинское население, в виду экономической ситуации, часто ездит в страны ЕС на заработки. А то и уезжает с семьями. Начнем массово селить там ватников - им достаточно будет работать, чтобы "на пожрать" было и на пивасик после работы. И в итоге может оказаться, что проукраинское население выезжает, а совковое быдло остается
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23.12.2020 15:09 Ответить
А нах нужны такие "патриоты", которые продаются тем, кто больше платит?
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23.12.2020 15:17 Ответить
Когда есть возможность заработать 2000 евро (которые потом будут потрачены в Украине и вольются в ее экономику) в ЕС или 5000 гривен в Украине примерно за один уровень труда - патриотизмом будет выбрать второе? Еще один товарищ, который заробитчан и эмигрантов считает "неполноценными украинцами и трусами, которые сбежали от проблем"?
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23.12.2020 15:27 Ответить
Не перекручивай. Мой пост касался жителей нынешнего донбабве и только
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23.12.2020 17:59 Ответить
Коли хтось їде працювати - це не означає, що він "зрадив Батьківщину".... За такої влади людям треба вижити - і вони це роблять. Знайомий був нещодавно у Польщі - більшість укр. працівників - східняки. Ті, що працювали там раніше - поїхали західніше. Це глобальний процес.
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23.12.2020 15:29 Ответить
А ты готов всю жизнь работать за копейки? В Киеве и еще некоторых крупных городах с зарплатами более или менее норм (хотя тоже не фонтан), а что делать людям из районных центров и сел? Жить хочется сейчас, а не когда нибудь потом, в далеком будущем.
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23.12.2020 16:25 Ответить
Но это сейчас, а если в центре\западе будут созданые условия економического рая, то поток емигрантов остановится. В любом случае фанатичные ватники это как правило наименее инициативные слои населения, которые где родились там и умрут. Те кто выбирает именно Украину, а не например *********, как место для новой жизни уже по умолчанию больше склонны к изменениям. И естественно все это при работающем языковом законе и агрессивной украинизации.
Цель очень проста - снизить численность население донбасса, путем емиграции и вымирания до такого, при котором регион потеряет всяческое влияние.
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23.12.2020 15:18 Ответить
Ну вот сначала этот рай и нужно создать. Пока, к сожалению, просветов к этому не видно.
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23.12.2020 15:28 Ответить
Покажіть приклад україніїзації, аміго....)))
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23.12.2020 15:32 Ответить
Тыц😂🌷×××
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23.12.2020 15:23 Ответить
это наши войны умили за то что бы бомбасс развивали? а вся Украина по боку!
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23.12.2020 15:15 Ответить
по большой логике нам нужна концепция развития Украины, а не какого там донбасса... донбасс составляющая Украины.
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23.12.2020 15:22 Ответить
Сначала пускай главковерх со своей "зеленью"весь Донбасс освободит и зачистит от сепаров с их кураторами,а затем всякие по нему концепции разрабатывает
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23.12.2020 18:00 Ответить
разрушившие украинский Донбасс, немецко-французско рашистские создатели минского разрушения украинского Донбасса.пусть его и востанавливают.
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23.12.2020 18:41 Ответить
Азиров в 2010м разработал план до 2025го. Ненависная Супруниха, разработала реформу которая спустя как 2 года с ее увольнения сегодня в полную мощь заработала.
Зелень - продолжатели Азирова. Верной дорогой идёте...
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25.02.2021 12:58 Ответить
 
 