Кабмин одобрил Концепцию экономического развития Донбасса до 2030 года
Кабинет министров Украины одобрил Концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей до 2030 года.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
Целью документа является определение концептуальных подходов и основных направлений Стратегии экономического развития Донбасса для создания нормативно-правовых, институциональных и организационных условий относительно формирования и развития экономики Донецкой и Луганской областей.
Согласно концепции, перезагрузка экономики Донбасса будет проходить в два этапа: первый – в действующих условиях на подконтрольной территории областей, второй – на всей территории Донецкой и Луганской областей после реинтеграции.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, эти территории требуют дополнительных стимулов, которые создадут привлекательную площадку для привлечения инвестиций.
В частности, речь идет о развитии в направлении реального сектора экономики, индустриализации, развития критической инфраструктуры и логистики.
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к вони ведуть себе у центрі міста - не передати цензурно....
Переселенцы постоянно должны чувствовать давление на себя, пока они не сольются с общей массой. Как вариант это поощерение среди своих детей буллинга по отношению к детям переселенцев, например по языковому признаку, потому что именно детей в первую очередь нужно "сломать" и ассимилировать, так как они основной актив.
В целом, вы говорите с одной стороны вроде и правильные вещи, но с другой - весьма неприятные и провокационные. По сути, вы хотите сделать переселенцев людьми второго сорта, которых большинство должно провоцировать и бить, суды относится к ним менее лояльно, а против их детей поощрять буллинг. Не думаю, что это приведет к хорошим результатам, среди переселенцев есть немало настоящих патриотов, равно как и среди львовян встречается закоренелая вата. Разделение только по географическому признаку ни к чему хорошему не приведет
Например, на Западе трудолюбивое и проукраинское население, в виду экономической ситуации, часто ездит в страны ЕС на заработки. А то и уезжает с семьями. Начнем массово селить там ватников - им достаточно будет работать, чтобы "на пожрать" было и на пивасик после работы. И в итоге может оказаться, что проукраинское население выезжает, а совковое быдло остается
Цель очень проста - снизить численность население донбасса, путем емиграции и вымирания до такого, при котором регион потеряет всяческое влияние.
Зелень - продолжатели Азирова. Верной дорогой идёте...