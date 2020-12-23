Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донбасу до 2030 року

Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.

Метою документа є визначення концептуальних підходів і основних напрямків Стратегії економічного розвитку Донбасу для створення нормативно-правових, інституційних та організаційних умов щодо формування і розвитку економіки Донецької та Луганської областей.

Згідно з концепцією, перезавантаження економіки Донбасу відбуватиметься у два етапи: перший – у чинних умовах на підконтрольній території областей, другий - на всій території Донецької та Луганської областей після реінтеграції.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці території потебують додаткових стимулів, які створять привабливий майданчик для залучення інвестицій.

Зокрема, йдеться про розвиток у напрямку реального сектору економіки, індустріалізації, розвитку критичної інфраструктури та логістики.

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