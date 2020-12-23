Кабмін схвалив Концепцію економічного розвитку Донбасу до 2030 року
Кабінет Міністрів України схвалив Концепцію економічного розвитку Донецької та Луганської областей до 2030 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду в середу.
Метою документа є визначення концептуальних підходів і основних напрямків Стратегії економічного розвитку Донбасу для створення нормативно-правових, інституційних та організаційних умов щодо формування і розвитку економіки Донецької та Луганської областей.
Згідно з концепцією, перезавантаження економіки Донбасу відбуватиметься у два етапи: перший – у чинних умовах на підконтрольній території областей, другий - на всій території Донецької та Луганської областей після реінтеграції.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, ці території потебують додаткових стимулів, які створять привабливий майданчик для залучення інвестицій.
Зокрема, йдеться про розвиток у напрямку реального сектору економіки, індустріалізації, розвитку критичної інфраструктури та логістики.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
к вони ведуть себе у центрі міста - не передати цензурно....
Переселенцы постоянно должны чувствовать давление на себя, пока они не сольются с общей массой. Как вариант это поощерение среди своих детей буллинга по отношению к детям переселенцев, например по языковому признаку, потому что именно детей в первую очередь нужно "сломать" и ассимилировать, так как они основной актив.
В целом, вы говорите с одной стороны вроде и правильные вещи, но с другой - весьма неприятные и провокационные. По сути, вы хотите сделать переселенцев людьми второго сорта, которых большинство должно провоцировать и бить, суды относится к ним менее лояльно, а против их детей поощрять буллинг. Не думаю, что это приведет к хорошим результатам, среди переселенцев есть немало настоящих патриотов, равно как и среди львовян встречается закоренелая вата. Разделение только по географическому признаку ни к чему хорошему не приведет
Например, на Западе трудолюбивое и проукраинское население, в виду экономической ситуации, часто ездит в страны ЕС на заработки. А то и уезжает с семьями. Начнем массово селить там ватников - им достаточно будет работать, чтобы "на пожрать" было и на пивасик после работы. И в итоге может оказаться, что проукраинское население выезжает, а совковое быдло остается
Цель очень проста - снизить численность население донбасса, путем емиграции и вымирания до такого, при котором регион потеряет всяческое влияние.
Зелень - продолжатели Азирова. Верной дорогой идёте...