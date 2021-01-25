Мясковский: После моего отстранения в порт вернулись "схемы"

Мясковский напомнил, что всего за полтора года работы на должности руководителя ОМТП, порт, благодаря прозрачной работе, удалось вывести из глубоко убыточного предприятия, в прибыльное (-100 млн грн в 2019 году и +40 млн грн на конец 2020 года).

И.о. директора Одесского морского торгового порта Александр Гармаш передал в аренду сомнительной фирме Ник-флот три лучших госбуксира "Ударник", "Новатор" и "Патриот" по цене, которая в два раза ниже, чем та, которую предлагают другие участники рынка. Об этом в интервью "Транс-Формации" заявил директор ОМТП Алексей Мясковский, который приказом министра инфраструктуры Владислава Криклия, отстранен на 2 месяца, на время проведения аудита порта.

Он подчеркнул, что сумма посуточной аренды для "Ударника" и "Новатора" составила по 33 тысячи гривен, а для "Патриота" - 45 тысяч гривен. Однако, по его словам, у Гармаша есть 5 официальных предложений от других буксирных компаний, где они предлагают взять эти плавсредства по цене от 68 до 70 тысяч гривен в сутки, пишут Українські новини.

"Во второй половине года порт получил заявки от пяти компаний с предложениями работать по нормальным договорам, по нормальным тарифам. Получив эти предложения, я обратился с ними к министру с инициативой проводить на буксиры открытый конкурс через систему Prozorro. Потому что у нас есть спрос на буксиры, и бизнес готов к тарифам, которые рассчитали наши экономисты. Там учтены все затраты буксира, наша рентабельность. Без топлива и НДС шла речь о 30-40 тысячах гривен в сутки, а бизнес предлагал нам платить в 1,5-2 раза больше", - утверждает Мясковский.

Он заявил, что госбуксиры были переданы Ник-флоту в аренду с нарушениями необходимых процедур.

"Согласования не было. Договор, который пришел в портофлот, был подписан Гармашом, но не имел ни одного согласования. Хотя есть определенная процедура: документ должен пройти канцелярию, его должны "расписать" на ответственных лиц, ответственные лица должны подготовить обоснование, просчитать и утвердить тариф", - сказал в интервью отстраненный директор Одесского порта.

Мясковский не исключил, что именно его предпочтение работать через публичную систему закупок Prozorro и стало поводом для его отстранения. Мясковский показал журналистам документы – служебную записку, ставшую причиной его временного удаления с работы. В служебной записке указано, что Мясковский выложил в систему Prozorro объявление о передаче 6 буксиров Одесского порта в бербоут-чертер по так называемой процедуре изучения спроса. Этот механизм выяснения рыночной заинтересованности в услугах/имуществе предприятия является более чем расхожим и прописанным в документах Министерства инфраструктуры – приказ №244 п.3.1. И тем не менее, именно этот факт – выполнение приказа Министерства инфраструктуры - указан причиной необходимого временного отстранения Мясковского от работы.

По мнению Мясковского, реальной причиной его отстранения стал его отказ от буксирных "схем", когда "буксирная мафия" платила госпорту за аренду буксиров минимальную сумму, а участники "схем" получали колоссальные доходы. Он напомнил, что всего за полтора года работы на должности руководителя ОМТП, порт, благодаря прозрачной работе, удалось вывести из глубоко убыточного предприятия, в прибыльное (-100 млн грн в 2019 году и +40 млн грн на конец 2020 года).