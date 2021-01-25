Мясковський: Після мого відсторонення в порт повернулися "схеми"

Мясковський нагадав, що всього за півтора року роботи на посаді керівника ОМТП порт завдяки прозорій роботі вдалося вивести з глибоко збиткового підприємства в прибуткове (-100 млн грн у 2019 році і +40 млн грн на кінець 2020 року).

В.о. директора Одеського морського торгового порту Олександр Гармаш передав в оренду сумнівній фірмі Нік-флот три кращих держбуксири "Ударник", "Новатор" і "Патріот" за ціною, яка в два рази нижче, ніж та, яку пропонують інші учасники ринку. Про це в інтерв'ю "Транс-формації" заявив директор ОМТП Олексій Мясковський, який наказом міністра інфраструктури Владислава Криклія, відсторонений на 2 місяці, на час проведення аудиту порту.

Він підкреслив, що сума подобової оренди для "Ударника" і "Новатора" становила по 33 тисячі гривень, а для "Патріота" - 45 тисяч гривень. Однак, за його словами, у Гармаша є 5 офіційних пропозицій від інших буксирних компаній, де вони пропонують взяти ці плавзасоби за ціною від 68 до 70 тисяч гривень на добу, пишуть Українські новини.

"У другій половині року порт отримав заявки від п'яти компаній з пропозиціями працювати за нормальними договорами, за нормальними тарифами. Отримавши ці пропозиції, я звернувся з ними до міністра з ініціативою проводити на буксири відкритий конкурс через систему Prozorro. Тому що у нас є попит на буксири, і бізнес готовий до тарифів, які розрахували наші економісти. Там враховані всі витрати буксира, наша рентабельність. Без палива і ПДВ йшлося про 30-40 тисяч гривень на добу, а бізнес пропонував нам платити в 1,5-2 рази більше", - стверджує Мясковский.

Він заявив, що держбуксири були передані Нік-флоту в оренду з порушеннями необхідних процедур.

"Узгодження не було. Договір, який прийшов в портофлот, був підписаний Гармашем, але не мав жодного узгодження. Хоча є певна процедура: документ повинен пройти канцелярію, його повинні "розписати" на відповідальних осіб, відповідальні особи повинні підготувати обґрунтування, прорахувати і затвердити тариф", - сказав в інтерв'ю відсторонений директор Одеського порту.

Мясковський не виключив, що саме його надання переваги працюванню через публічну систему закупівель Prozorro і стало приводом для його відсторонення. Мясковський показав журналістам документи - службову записку, що стала причиною його тимчасового видалення з роботи. У службовій записці зазначено, що Мясковський виклав в систему Prozorro оголошення про передачу 6 буксирів Одеського порту в бербоут-чертер за так званою процедурою вивчення попиту. Цей механізм з'ясування ринкової зацікавленості в послугах/майні підприємства є більш ніж розхожим і прописаним в документах Міністерства інфраструктури - наказ №244 п.3.1. І тим не менше, саме цей факт - виконання наказу Міністерства інфраструктури - вказаний причиною необхідного тимчасового відсторонення Мясковського від роботи.

На думку Мясковського, реальною причиною його відсторонення стала його відмова від буксирних "схем", коли "буксирна мафія" платила держпорти за оренду буксирів мінімальну суму, а учасники "схем" отримували колосальні доходи. Він нагадав, що всього за півтора року роботи на посаді керівника ОМТП, порт, завдяки прозорій роботі, вдалося вивести з глибоко збиткового підприємства, в прибуткове (-100 млн грн в 2019 році і +40 млн грн на кінець 2020 року).