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Коррупционеры в энергетике блокируют выплату долгов "зеленым" инвесторам, – Тынный

Коррупционеры в энергетике блокируют выплату долгов

Коррупционеры, которые зарабатывают на разных схемах на рынке электроэнергии, с помощью чиновников блокируют обязательства Украины выплатить долги инвесторам в возобновляемую энергетику.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный.


"Нам ежемесячно недоплачивают какие-то средства. Летом подписали с правительством меморандум, вот я лично четыре раза вместе с коллегами встречался с премьер-министром. Суть меморандума была такова – нам снизили тарифы, мы взамен обещали не судиться, если на рынке восстановится стабильность, будут постоянные оплаты, но, к сожалению, этого так и не произошло", - сказал Тынный.


По его словам, Кабмин и премьер-министр нарушили все свои обещания, которые были даны в августе месяце в процессе многочисленных переговоров с иностранными и украинскими инвесторами.


"Не прекратилась коррупция, не прекратилась договорная торговля. На рынке постоянно вымываются деньги, инвестора в возобновляемую энергетику пострадали. 40% долгов к новому году не погашено", - отметил он.


Тынный сообщил, что ключевая проблема кроется в действиях Нацкомиссии по государственному регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).


"Их функция – быть независимым и устанавливать тарифы, которые позволят обеспечить стабильность на рынке. Это именно то, чего они не делают. Вообще. А регулятор в том виде, в котором он есть он бессмысленный и позорный", - возмутился Тынный.


Напомним, правительство в декабре 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.


Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решило утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.
16 декабря НКРЭКУ отправило "Гарантированному покупателю" "настанову" с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".


По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства согласно Меморандуму о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.


Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопившихся перед ними долгов.

Автор: 

долг (1150) инвесторы (333) Тынный Игорь (32)


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Топ комментарии
+3
Ах ты гавно зилёное, бюджетного бабла тебе очень хочется?
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25.01.2021 16:20
+3
Не понимаю логики, зачем нам эта"зеленая " энергетика, если она в нескольео раз дороже гидро и тепловой а тем более атомной!
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25.01.2021 16:24
+3
Так самое интересное что в Украине ГИДРО не считается зеленой енергетикой и не дотируется государством по *зеленым тарифам*. Наверное потому что ГИДРО еще не прихватизированное Ахметовым и КО.
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25.01.2021 16:39
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Правила форума Совет форумчан
Снизьте тарифы и будет вам счастье. Украина вам не Банкомат.
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25.01.2021 16:18 Ответить
А не получится - тариф фиксируется на момент регистрации оборудования.
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25.01.2021 16:22 Ответить
Если есть воля и сила...то все получится. Когда хотят все получается.
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25.01.2021 16:26 Ответить
Для этого нужно изменить Закон, т.е. должна проголосовать Рада. А если изменится закон, значит, будут затраты на компенсации тем же зеленым инвесторам и за не полученную выгоду, и за затраты на оборудование и много чего еще. Проблема только увеличится.
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25.01.2021 16:28 Ответить
Идите на*** со своими зельоными инвесторами. Чем дальше ети *инвестора* заходят в Украину тем больше у нас веерных отключений и приходится закупать електроенергии на Рашке и Беларашке
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25.01.2021 16:19 Ответить
Ах ты гавно зилёное, бюджетного бабла тебе очень хочется?
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25.01.2021 16:20 Ответить
нах нам зеленая энергия , пускай те у которых панели стоят , продают таким-же , мне лично 1к по 10 гр не к чему , да и люди добровольно покупать не будут , выгодней китайский генератор поставить , проверено лично
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25.01.2021 16:21 Ответить
Почему ети *зельоные инвестора* никак не убегут с Украины если им здесь так плохо платят? А даже наоборот расширяют свои грабительские тарифы?
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25.01.2021 16:21 Ответить
Не понимаю логики, зачем нам эта"зеленая " энергетика, если она в нескольео раз дороже гидро и тепловой а тем более атомной!
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25.01.2021 16:24 Ответить
Gidro takze zelionaja energija.U svedov na pervom meste jest gidro,na vvtorom jest vetruvki,a vot 3 meste zanimajet atomnaja v etom godu po mocnostiami.
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25.01.2021 16:33 Ответить
Так самое интересное что в Украине ГИДРО не считается зеленой енергетикой и не дотируется государством по *зеленым тарифам*. Наверное потому что ГИДРО еще не прихватизированное Ахметовым и КО.
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25.01.2021 16:39 Ответить
Зелёная энергетика - будущее каждой передовой страны. Нас уже даже Сомали в этом вопросе обогнали. У них все уличные фонари на солнечной энергии работают. Ещё и выключаюся если на дороге нет движения. Капитал сомалийских пиратов нельзя вывезти из страны потому работает на страну. Капитал украинских пиратов работает во всех странах ЕС и в США.
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25.01.2021 16:38 Ответить
Ага. И Северная Корея тоже обогнала Украину в вопросе по *зеленой енергетике*. С каждого барака и гаража из фонеры из окна торчит солнечная панель, зато траву стригут ножницами и чайник кипятят на дровах потому что больше нигде електроенергии и автомобилей нету. Вот бл*** ты пример нам поставил процветающие страны
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25.01.2021 16:47 Ответить
Ночей в Сомали нет?
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25.01.2021 16:51 Ответить
У них накопительные аккумуляторы на каждом столбе.
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25.01.2021 17:13 Ответить
Тому що так вирішили корумповані ВР і КМ у інтересах олігархів. Нічого нового.
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25.01.2021 16:38 Ответить
...соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики ... Давайте еще у вора в законе спросим: Что он думает о работе ментов. Из той же серии ...
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25.01.2021 16:26 Ответить
Кризис в энергетике искусственного порядка-детище Зеленского и Коломойского. Зелёная энергетика не имеет к нему никакого отношения. Но шмаркля об этом не говорит. Ему удобно всё спихнуть на зелёную энергетику. Тем более, что на этом позолотили себе ручку и Янукович и Порошенко. В цене 1ого квт за 160 коп. Доля зелёной энергетики 15 коп. Ну убирёте вы 15 коп и получите большое облегчение ? Это 3% всей энергетики. Чтобы вступить стране в ЕС надо иметь 11% зелёной энергетики. Во тогда можно начать говорить о закрытии некоторых блокв атомных элект ростанций.
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25.01.2021 16:33 Ответить
тынный - говорящая жопа реальных крупных владельцев СЭС....простой ресторатор должен развивать свои рестораны а не лезть куда не следует
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25.01.2021 16:34 Ответить
А хто головний бенефеціар "зеленки"? Рінат Леонідович
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25.01.2021 16:36 Ответить
Почему вы етих бандитов называете *зельоными инвесторами*? Они хоть копейку вложили своих денег в Украину? Закупают китайское оборудование, за льготные кредиты за наш счет чтобы повысить нам тарифы и качать наши деньги, которые выводят в офшоры. Какие к чертям они инвестора? И какие они *зельоные* если ихняя *зельоная* енергия работать может только в тандеме с ТЕС загрязняющими окружающую среду как никакое другое предприятие? Кстати почему етой зимой ваши *зельоные* инвестора не смогли обеспечить Украину енергией а просто тупо простаивали? Они ждут лета как медведи и там вместе с ними ждать лета сидя в берлогах?
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25.01.2021 16:37 Ответить
Совсем уже обнаглели, их ничего не волнует, ни коронавирус , ни падение экономики- они хотят своё бабло. Нужно пересмотреть контракты с этими 'благодетелями ' и 'инвесторами в самих себя' или вообще от них избавиться, как сделали в Испании. Легче по искам заплатить , чем быть всю жизнь в кабале, тем более платим за все эти 'инвестиции' мы!
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25.01.2021 16:49 Ответить
Кто знает точно, какая сейчас отпускная цена э/э всех генераций? По-моему зилёная 7 гривен, атомная до гривны. Вот и считайте.
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25.01.2021 16:50 Ответить
Не только на юге отключают. Вокруг Киева чуть ли не каждый день отключают то один раен то другой. При етом рассказывают что веерных отключений у нас нету. Раз вон написал что свет у нас отключили так сразу забанили меня. Мол в Украине такого невозможно
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25.01.2021 17:55 Ответить
Нехай виставляють рахунок особисто депутатам які в свій час проголосували закон про зелену енергетику, можна також і нинішнім, які до сих пір його не скасували.
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25.01.2021 18:19 Ответить
Какие долги? Забудьте.
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25.01.2021 18:24 Ответить
туфта, нехай солнечные получают по цене АЭС.
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26.01.2021 05:36 Ответить
 
 