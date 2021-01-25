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Вакцинация от COVID-19 может начаться уже в феврале, - Степанов
Переговоры о закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию. Вакцинация может начаться уже в следующем месяце.
Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров", - сказано в сообщении.
Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. Степанов уточнил, что на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.
Также на Цензор.НЕТ: В феврале Украина может получить еще одну COVID-вакцину помимо Pfizer и Sinovac, - Степанов
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+5 maravillo
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Администрация Зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек гипотермической вакциной производства BioNTech \Pfizer. Источники поступления выясняются.
Вакцини сумісного виробництва західних країн ефективність 95%
Китайська вакцина - 55% (хоч вакцинуйся хоч ні...)
Ну, а московська... Хай привозять і вакцинують всіх любітєлєй ускава міра!! Буде тільки користь, і не треба протестувати!
Був би Петро - отримали б вакцину разом з Європою. Він би вибив. Він все вибивав.
А сопля - повний нуль.
Нужно поспешить, вдруг у населения уже есть коллективный иммунитет, тогда на вакцинации много не наколядуешь.
«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:
«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.
У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.
Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.
В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.
Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.
При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?
Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».