Вакцинация от COVID-19 может начаться уже в феврале, - Степанов

Переговоры о закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию. Вакцинация может начаться уже в следующем месяце.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров", - сказано в сообщении.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. Степанов уточнил, что на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

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