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Новости Коронавирус и карантин
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Вакцинация от COVID-19 может начаться уже в феврале, - Степанов

Вакцинация от COVID-19 может начаться уже в феврале, - Степанов

Переговоры о закупке вакцин от COVID-19 вышли на финальную стадию. Вакцинация может начаться уже в следующем месяце.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Украинская сторона положительно оценивает результаты переговоров", - сказано в сообщении.

Ожидается, что вакцинация в Украине может начаться с февраля. Степанов уточнил, что на первом этапе ее будут проводить мобильные бригады.

Также на Цензор.НЕТ: В феврале Украина может получить еще одну COVID-вакцину помимо Pfizer и Sinovac, - Степанов

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вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Не почнеться.
Був би Петро - отримали б вакцину разом з Європою. Він би вибив. Він все вибивав.
А сопля - повний нуль.
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25.01.2021 19:41
+3
"может" - ключевое слово
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25.01.2021 18:36
+3
зелупы уже ширнулись украденым пфайзером
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25.01.2021 18:42
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"может" - ключевое слово
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25.01.2021 18:36 Ответить
Не начнется, и Степанов это знает. Так что даже это его "может" - обман. Не может.
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25.01.2021 18:42 Ответить
місяць тому була діаграма, де вакцінація в Україні може початися разом з вакцінацією африканьских стран, тобто в найостаннішу чергу в січні!! теперь виявляється, що навіть в любому "может начаться" )))))
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25.01.2021 20:27 Ответить
и джаже знаем - кого и где))
Администрация Зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек гипотермической вакциной производства BioNTech \Pfizer. Источники поступления выясняются.
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25.01.2021 19:09 Ответить
Может начаться в феврале, а в феврале может начаться в апреле, как раз 1-го
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25.01.2021 18:37 Ответить
как на баяне вакцинацией играет - сожмет, растянет, сожмет, растянет..
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25.01.2021 18:50 Ответить
спутником первая ширяеться вся бригада зелуп,с тебя начиная.
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25.01.2021 18:37 Ответить
Ага, ищи дураков...
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25.01.2021 18:40 Ответить
пропустил в начале слово -пусть.
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25.01.2021 22:49 Ответить
зелупы уже ширнулись украденым пфайзером
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25.01.2021 18:42 Ответить
В этом я не сомневаюсь....
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25.01.2021 22:48 Ответить
Инфовысер прямо в мозг!!!
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25.01.2021 18:38 Ответить
амурский санитар дал слово...
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25.01.2021 18:38 Ответить
Вся интрига - ЧЕМ...
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25.01.2021 18:39 Ответить
Может начаться, а может не начаться. Да какая разница!
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25.01.2021 18:40 Ответить
На самом деле не может. Деньги украли, заплатить за вакцину им нечем, они ее и не заказывали. А то, что перечислили китайцам, было просто подарком для зели "под елку".
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25.01.2021 18:49 Ответить
Но может и не начаться.
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25.01.2021 18:40 Ответить
просто,блеать,обнулите все юзовские дипломы...
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25.01.2021 18:41 Ответить
Це просто шантаж! Або дайте нам вкрасти, або ми дотягнемо до останнього!
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25.01.2021 18:42 Ответить
Какие ещё мобильные бригады? Зачем мобильность? Чем плохи для вакцинации стационары с холодильниками, как во всём мире?
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25.01.2021 18:53 Ответить
Стебанов, я це чув вже декілька разів! Навіщо мені "може"?!
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25.01.2021 18:55 Ответить
Гроші за газ розділяють, - їм ніколи.....
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25.01.2021 18:58 Ответить
Это той китайской несертифицированной вакциной которая дороже Pfizer?https://ru.wikipedia.org/wiki/Pfizer
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25.01.2021 18:59 Ответить
Это для бюджета Украины она дороже Pfizer, а богатыревская прокладка покупает её у китайцев в четыре раза дешевле.
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25.01.2021 19:01 Ответить
Може і у москалів. Там взагалі туман з боліт мокшанських. Етикетки поміняють і все.
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25.01.2021 19:29 Ответить
Китайский свиновак на подходе? Тем, кто голосовал за Зеленского, колоть двойную дозу и прямо в голову - осложнений не будет, ибо там у них нечему осложняться, сплошной мосол.
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25.01.2021 18:59 Ответить
Вакцинація проти COVID-19 може початися вже в лютому, - Степанов - Цензор.НЕТ 6235
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25.01.2021 19:26 Ответить
Як писав класик - англійське сукно, це сукно, китайське сукно- дерюга з малюнком, московське сукно- дерюга без малюнка...
Вакцини сумісного виробництва західних країн ефективність 95%
Китайська вакцина - 55% (хоч вакцинуйся хоч ні...)
Ну, а московська... Хай привозять і вакцинують всіх любітєлєй ускава міра!! Буде тільки користь, і не треба протестувати!

Вакцинація проти COVID-19 може початися вже в лютому, - Степанов - Цензор.НЕТ 5868
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25.01.2021 19:27 Ответить
придворні земунологи кажуть,що можна не поспішати з вакцінацією виробиться колективний імунітет..
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25.01.2021 19:29 Ответить
Любимые слова,зедебильной власти:Может,возможно,будет,скорей всего,наверное,в следующем году .А на вопрос ответить,почему все страны соседи с 24-26 .12 ,начали вакцинацию своих граждан,то есть спасать их от вероятной смерти? Даже Молдова и уже более цивилизованная Албания? А Украина нет! Почему? Кто из зедебилов за это ответит?
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25.01.2021 19:36 Ответить
Краще запровадити щеплення аби народ перестав обирати представинків політичної нації собі в поводирі.
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25.01.2021 19:39 Ответить
Не почнеться.
Був би Петро - отримали б вакцину разом з Європою. Він би вибив. Він все вибивав.
А сопля - повний нуль.
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25.01.2021 19:41 Ответить
Может начаться а может и не начаться! Как карта ляжет?
Нужно поспешить, вдруг у населения уже есть коллективный иммунитет, тогда на вакцинации много не наколядуешь.
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25.01.2021 19:58 Ответить
МОЖЕТ??? есть еще варианты?)
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25.01.2021 20:07 Ответить
Степанов не уточнил , - в феврале какого года ? 🤔
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25.01.2021 20:25 Ответить
Зелену мерзоту колоти тільки китайським лайном, а краще ординським.
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25.01.2021 20:57 Ответить
Які перемовини і з ким? Китай не пропонував посередників, як брехав уряд." Новачком" будуть колоти?
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25.01.2021 21:03 Ответить
Министерство торговли США объявило что добавило китайскую авиационную компанию «Skyrizon» к санкционному перечню конечных потребителей товаров военного назначения. Хищнические инвестиции и приобретение технологий компанией «Skyrizon» в Украине составляют неприемлемый риск перенаправления их на конечные военные нужды в КНР.
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25.01.2021 21:44 Ответить
❗️ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID

«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:

«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.

У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.

Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.

В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.

Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.

При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?

Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 07:25 Ответить
 
 