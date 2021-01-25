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Новини Коронавірус і карантин
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Вакцинація проти COVID-19 може початися вже в лютому, - Степанов

Вакцинація проти COVID-19 може початися вже в лютому, - Степанов

Переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 вийшли на фінальну стадію. Вакцинація може початися вже наступного місяця.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Українська сторона позитивно оцінює результати переговорів", - сказано в повідомленні.

Очікується, що вакцинація в Україні може початися з лютого. Степанов уточнив, що на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

Читайте також: Програма вакцинації в Україні має містити докладний план щодо кожної області, - Зеленський

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
Не почнеться.
Був би Петро - отримали б вакцину разом з Європою. Він би вибив. Він все вибивав.
А сопля - повний нуль.
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25.01.2021 19:41
+3
"может" - ключевое слово
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25.01.2021 18:36
+3
зелупы уже ширнулись украденым пфайзером
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25.01.2021 18:42
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"может" - ключевое слово
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25.01.2021 18:36 Відповісти
Не начнется, и Степанов это знает. Так что даже это его "может" - обман. Не может.
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25.01.2021 18:42 Відповісти
місяць тому була діаграма, де вакцінація в Україні може початися разом з вакцінацією африканьских стран, тобто в найостаннішу чергу в січні!! теперь виявляється, що навіть в любому "может начаться" )))))
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25.01.2021 20:27 Відповісти
и джаже знаем - кого и где))
Администрация Зеленского составляет перечни вакцинирования объемом в 80-90 тысяч человек гипотермической вакциной производства BioNTech \Pfizer. Источники поступления выясняются.
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25.01.2021 19:09 Відповісти
Может начаться в феврале, а в феврале может начаться в апреле, как раз 1-го
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25.01.2021 18:37 Відповісти
как на баяне вакцинацией играет - сожмет, растянет, сожмет, растянет..
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25.01.2021 18:50 Відповісти
спутником первая ширяеться вся бригада зелуп,с тебя начиная.
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25.01.2021 18:37 Відповісти
Ага, ищи дураков...
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25.01.2021 18:40 Відповісти
пропустил в начале слово -пусть.
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25.01.2021 22:49 Відповісти
зелупы уже ширнулись украденым пфайзером
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25.01.2021 18:42 Відповісти
В этом я не сомневаюсь....
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25.01.2021 22:48 Відповісти
Инфовысер прямо в мозг!!!
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25.01.2021 18:38 Відповісти
амурский санитар дал слово...
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25.01.2021 18:38 Відповісти
Вся интрига - ЧЕМ...
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25.01.2021 18:39 Відповісти
Может начаться, а может не начаться. Да какая разница!
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25.01.2021 18:40 Відповісти
На самом деле не может. Деньги украли, заплатить за вакцину им нечем, они ее и не заказывали. А то, что перечислили китайцам, было просто подарком для зели "под елку".
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25.01.2021 18:49 Відповісти
Но может и не начаться.
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25.01.2021 18:40 Відповісти
просто,блеать,обнулите все юзовские дипломы...
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25.01.2021 18:41 Відповісти
Це просто шантаж! Або дайте нам вкрасти, або ми дотягнемо до останнього!
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25.01.2021 18:42 Відповісти
Какие ещё мобильные бригады? Зачем мобильность? Чем плохи для вакцинации стационары с холодильниками, как во всём мире?
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25.01.2021 18:53 Відповісти
Стебанов, я це чув вже декілька разів! Навіщо мені "може"?!
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25.01.2021 18:55 Відповісти
Гроші за газ розділяють, - їм ніколи.....
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25.01.2021 18:58 Відповісти
Это той китайской несертифицированной вакциной которая дороже Pfizer?https://ru.wikipedia.org/wiki/Pfizer
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25.01.2021 18:59 Відповісти
Это для бюджета Украины она дороже Pfizer, а богатыревская прокладка покупает её у китайцев в четыре раза дешевле.
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25.01.2021 19:01 Відповісти
Може і у москалів. Там взагалі туман з боліт мокшанських. Етикетки поміняють і все.
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25.01.2021 19:29 Відповісти
Китайский свиновак на подходе? Тем, кто голосовал за Зеленского, колоть двойную дозу и прямо в голову - осложнений не будет, ибо там у них нечему осложняться, сплошной мосол.
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25.01.2021 18:59 Відповісти
Вакцинація проти COVID-19 може початися вже в лютому, - Степанов - Цензор.НЕТ 6235
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25.01.2021 19:26 Відповісти
Як писав класик - англійське сукно, це сукно, китайське сукно- дерюга з малюнком, московське сукно- дерюга без малюнка...
Вакцини сумісного виробництва західних країн ефективність 95%
Китайська вакцина - 55% (хоч вакцинуйся хоч ні...)
Ну, а московська... Хай привозять і вакцинують всіх любітєлєй ускава міра!! Буде тільки користь, і не треба протестувати!

Вакцинація проти COVID-19 може початися вже в лютому, - Степанов - Цензор.НЕТ 5868
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25.01.2021 19:27 Відповісти
придворні земунологи кажуть,що можна не поспішати з вакцінацією виробиться колективний імунітет..
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25.01.2021 19:29 Відповісти
Любимые слова,зедебильной власти:Может,возможно,будет,скорей всего,наверное,в следующем году .А на вопрос ответить,почему все страны соседи с 24-26 .12 ,начали вакцинацию своих граждан,то есть спасать их от вероятной смерти? Даже Молдова и уже более цивилизованная Албания? А Украина нет! Почему? Кто из зедебилов за это ответит?
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25.01.2021 19:36 Відповісти
Краще запровадити щеплення аби народ перестав обирати представинків політичної нації собі в поводирі.
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25.01.2021 19:39 Відповісти
Не почнеться.
Був би Петро - отримали б вакцину разом з Європою. Він би вибив. Він все вибивав.
А сопля - повний нуль.
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25.01.2021 19:41 Відповісти
Может начаться а может и не начаться! Как карта ляжет?
Нужно поспешить, вдруг у населения уже есть коллективный иммунитет, тогда на вакцинации много не наколядуешь.
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25.01.2021 19:58 Відповісти
МОЖЕТ??? есть еще варианты?)
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25.01.2021 20:07 Відповісти
Степанов не уточнил , - в феврале какого года ? 🤔
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25.01.2021 20:25 Відповісти
Зелену мерзоту колоти тільки китайським лайном, а краще ординським.
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25.01.2021 20:57 Відповісти
Які перемовини і з ким? Китай не пропонував посередників, як брехав уряд." Новачком" будуть колоти?
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25.01.2021 21:03 Відповісти
Министерство торговли США объявило что добавило китайскую авиационную компанию «Skyrizon» к санкционному перечню конечных потребителей товаров военного назначения. Хищнические инвестиции и приобретение технологий компанией «Skyrizon» в Украине составляют неприемлемый риск перенаправления их на конечные военные нужды в КНР.
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25.01.2021 21:44 Відповісти
❗️ УНИВЕРСИТЕТСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ США ПОДАЛИ В СУД НА CDC ЗА МОШЕННИЧЕСТВО С COVID

«Стэнфорд, Корнуэлл и пять других лабораторий Калифорнийских университетов «обнаружили, что C19 выдуманный, вымышленный, а не вирус и подали в суд на CDC за мошенничество с коронавирусом», - сказал Роб Освальд, доктор вирусологии и иммунологии Корнуэльского университета:

«Итак, мы имеем дело с очередным штаммом гриппа, как и каждый год. C19 не существует и является вымышленным. Я считаю, что Китай и глобалисты организовали эту мистификацию COVID (грипп, замаскированный под новый вирус), чтобы вызвать глобальную тиранию и всемирное полицейское тоталитарное государство наблюдения, и этот заговор включал массовые фальсификации выборов.

У меня докторская степень по вирусологии и иммунологии. Я работаю в клинической лаборатории и проверил 1500 «предполагаемых» положительных образцов C19, собранных здесь, в Южной Калифорнии. Когда моя команда лаборантов и я проводили тестирование с помощью критериев Коха и наблюдения с помощью SEM (растрового электронного микроскопа), мы не обнаружили Covid ни в одном из 1500 образцов. Мы обнаружили, что все 1500 образцов были в основном гриппом A, а некоторые были гриппом B, но не было ни одного случая Covid, и мы не использовали тест B.S. PCR.

Затем мы отправили оставшиеся образцы в Стэнфорд, Корнуэлл и несколько лабораторий Калифорнийских университетов, и они обнаружили те же результаты, что и мы, БЕЗ COVID. Они обнаружили грипп A и B. Все мы затем поговорили с CDC и попросили жизнеспособные образцы COVID, которые, по словам CDC, они не могут предоставить, поскольку у них не было никаких образцов.

В результате всех наших исследований и лабораторных работ мы пришли к твердому выводу, что C19 был выдуманным и вымышленным. Грипп назвали Covid, а большинство из 225 000 умерших умерли от сопутствующих заболеваний, таких как сердечные заболевания, рак, диабет, эмфизема легких и т. д., и при наличии этих заболеваний они заболели гриппом, который еще больше ослабил их иммунную систему, что явилось причиной смерти. Я еще не нашел ни одного жизнеспособного образца C19 для работы.

Мы семь университетов, которые провели лабораторные испытания этих 1500 образцов, теперь подаем в суд на CDC за мошенничество с C19. CDC еще не прислали нам ни одного жизнеспособного, изолированного и очищенного образца C19. Если они не могут или не хотят прислать нам жизнеспособный образец, я говорю, что C19 нет, он вымышленный. Четыре исследовательских работы, которые действительно описывают геномные экстракты вируса C19, никогда не были успешными в выделении и очистке образцов. Все четыре статьи, написанные о C19, описывают только небольшие фрагменты РНК, длина которых составляет от 37 до 40 пар оснований, что НЕ является ВИРУСОМ. Вирусный геном обычно составляет от 30 000 до 40 000 пар оснований. Такое зло, как Ковид должно быть повсюду, почему никто ни в одной лаборатории по всему миру не выделил и не очистил этот вирус полностью? Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, это маленькие кусочки РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус.

При таком плохом состоянии, как Covid, должно быть повсюду, почему никто в какой-либо лаборатории во всем мире никогда не изолировал и не очистил этот вирус полностью?

Это потому, что они никогда не находили вирус, все, что они когда-либо находили, - это небольшие фрагменты РНК, которые так и не были идентифицированы как вирус ».
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26.01.2021 07:25 Відповісти
 
 