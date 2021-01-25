Вакцинація проти COVID-19 може початися вже в лютому, - Степанов

Переговори про закупівлю вакцин від COVID-19 вийшли на фінальну стадію. Вакцинація може початися вже наступного місяця.

Про це міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив на селекторній нараді з питань запобігання поширенню коронавірусної інфекції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Українська сторона позитивно оцінює результати переговорів", - сказано в повідомленні.

Очікується, що вакцинація в Україні може початися з лютого. Степанов уточнив, що на першому етапі її проводитимуть мобільні бригади.

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