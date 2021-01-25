По программе "5-7-9" бизнесу уже выдано 18,9 млрд грн кредитов
С начала действия государственной программы "5-7-9" банки-участники выдали 8 143 кредита на общую сумму 18,89 млрд грн.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Из них 11,5 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 3,5 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,9 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%", - говорится в сообщении.
Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (18%) и промышленной переработки (16%).
По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская и ,Киевская области.
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и, выданные кредиты 5-7-9 из этой же области...
Поэтому на уголь денег уже не хватило.