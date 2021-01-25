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По программе "5-7-9" бизнесу уже выдано 18,9 млрд грн кредитов

По программе

С начала действия государственной программы "5-7-9" банки-участники выдали 8 143 кредита на общую сумму 18,89 млрд грн.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Из них 11,5 млрд грн - рефинансирование ранее полученных займов, 3,5 млрд грн предприниматели получили на капитальные инвестиции и 3,9 млрд грн в качестве антикризисных кредитов под 3%", - говорится в сообщении.

Самыми активными участниками программы являются представители сельского хозяйства (54%), торговли и производства (18%) и промышленной переработки (16%).

По региональному классификации лидерами остаются Львовская, Харьковская и ,Киевская области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Программой доступных кредитов уже может пользоваться и средний бизнес, - Минэкономики

Автор: 

банки (1935) кредит (2378)


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ФБР записывает денежные движения этого бизнесмена
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25.01.2021 21:56 Ответить
ковид ликвидирован, вакцина закуплена, тарифы снижены в два раза, ВВП растет бешенными темпами...
и, выданные кредиты 5-7-9 из этой же области...
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25.01.2021 22:01 Ответить
уже много раз писал и напишу еще. тот который 7% єто 40% годовых а то и больше. ну нет у наших банков ставки меньше, НЕТ.обратите внимание что 11,5 млрд, деньги на погаение ранее взятых кредитов. люди уже в большой афроамериканской жопппе. аграрии 2 млрд. весной взял на комбайн, до ноября отбил бабки если урожай хороший, они рискуют 50на50. 3,5 млрд то банки нашли новых лошар, которые на следующий год а то и летом 2021 будут опять брать кредит как первые, на погаение кредита 2020. удачи всем, не будьте лошарами или сразу ройте землянку
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25.01.2021 22:05 Ответить
Колхозники взяли кредит ! Доллар был по 28 а к концу года стал 23..... Дешевле просто пропить.....чем работать и попасть в минус..... Вот и вся математика)))
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25.01.2021 22:07 Ответить
ну если не понимаешь то не говорил бы. и писал я про аграриев, если ты конечно знаешь кто это такой. вот тот дедушки, которые держат поля и все время жалуються на судьбинушку (головы бывших колхозов) ворочают сотнями тис. баксов в хороший сезон. не сотней а сотнями!!!
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25.01.2021 22:29 Ответить
Еще закупили 8 шагов для понижения тарифов и хорошие планы Шмыгаля.

Поэтому на уголь денег уже не хватило.
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25.01.2021 22:06 Ответить
Да уголёк на бумаге закупали))))) тут и прокололись....Неполной недели мороЗов хватило чтоб обделаться.... И это даже не мес -10.... кручу верчу запутать хочу )))))а угля и небыло в тех количествах))))) как шарика под наперстками
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25.01.2021 22:10 Ответить
Вот никогда не страдал конспирологией, но учитывая, что все газовые и угольные короли - это рыги и ОПЗЖ, складывается впечатление, что это не раздолбайство, а хорошо расчитанный саботаж деятельности и так придурочного ЗЕ.
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25.01.2021 22:13 Ответить
ТАК НА СКОЛЬКО ПРИБЫЛЬ ГОСУДАРСТВА ВЫРОСЛА !!!???
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25.01.2021 22:11 Ответить
 
 