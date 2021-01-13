РУС
Программой доступных кредитов уже может пользоваться и средний бизнес, - Минэкономики

Государственной программой "5-7-9%" с 2021 года может пользоваться и средний бизнес.

Об этом рассказал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко в эфире канала "Прямий", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Мы практически пошли еще и в средний бизнес. Мы ввели градальную систему: для больших предприятий - меньший процент, для меньших предприятий - чуть больший процент, который может компенсироваться", - сказал Петрашко.

Он также сообщил, что в конце 2020 года программа "5-7-9%" была еще больше усовершенствована под потребности бизнеса. В частности, был повышен максимальный уровень годового дохода до эквивалента 20 млн евро.

Министр напомнил, что были либерализованы условия кредитов, ослаблены требования по сохранению рабочих мест и заработной платы, установлены льготные условия для представителей бизнеса из медицинского производства, торговли и оборотного капитала и урегулирован вопрос о возможности сочетания разных видов государственной поддержки.

Также руководитель Минэкономики акцентировал внимание на новом инструменте, который был внедрен в конце прошлого года, а именно - на портфельных гарантиях.

"С 5 млрд грн портфельных гарантий в прошлом году 3,8 млрд грн уже переданы банкам. И банки в первом и втором квартале смогут расширить программу кредитования", - добавил Петрашко.

Как сообщалось, в Украине 1 февраля 2020 года стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок по кредитам - 5%, 7% или 9% - зависит от размера бизнеса и срока его деятельности. В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее эта сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе с 2 млн грн до 3 млн грн.

Взять кредит и проср@ть его в локдауте... "Шикарный план!" (с)

13.01.2021 12:05 Ответить
13.01.2021 12:07 Ответить
Малый бизнес сдох, пора садить на кредитную иглу средний бизнес.
13.01.2021 12:35 Ответить
так как среднего класса уже фактически нет - значит доступных кредитов х"й кто получит. Ну разве что тупицкие
13.01.2021 14:17 Ответить
 
 