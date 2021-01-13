Програмою доступних кредитів вже може користуватися і середній бізнес, - Мінекономіки

Державною програмою "5-7-9%" із 2021 року може користуватися і середній бізнес.

Про це розповів міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко в ефірі каналу "Прямий", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Ми практично пішли ще й у середній бізнес. Ми ввели градальну систему: для більших підприємств – менший відсоток, для менших підприємств – трохи більший відсоток, який може компенсуватися", - сказав Петрашко.

Він також повідомив, що наприкінці 2020 року програма "5-7-9" була ще більше вдосконалена під потреби бізнесу. Зокрема, було підвищено максимальний рівень річного доходу до еквіваленту 20 млн євро.

Міністр нагадав, що було лібералізовано умови кредитів; послаблено вимоги щодо збереження робочих місць і заробітної плати, встановлено пільгові умови для представників бізнесу з медичного виробництва, торгівлі і оборотного капіталу та врегульовано питання можливості поєднання різних видів державної підтримки.

Також керівник Мінекономіки акцентував увагу на новому інструменті, який був впроваджений наприкінці минулого року, а саме – на портфельних гарантіях.

"Із 5 млрд грн портфельних гарантій минулого року 3,8 млрд грн вже передано банкам. І банки в першому і другому кварталі зможуть розширити програму кредитування", - додав Петрашко.

Як повідомлялося, в Україні 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок за кредитами - 5%, 7% або 9% - залежить від розміру бізнесу і терміну його діяльності. У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес з річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.



