Треть ФОПов и наемных работников не обратились за помощью по 8000 грн, - Минэкономики

Около 230 тысяч человек не получили свою компенсацию за правительственный карантин

За единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 2020 года. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что до нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре.

"Около 25 тысяч человек подались в последние дни старого года, поэтому учитывая, что начался новый бюджетный год, они получат по 8 тысяч гривен в этом году в течение короткого периода времени", - отметил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Острикова о заявлении Шмыгаля по сохранению 550 тыс. рабочих мест: "Цифры снова не сходятся"

Как сообщалось, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.

Таким образом, около трети (230 тысяч) ФОПов и наемных работников, которые подпадали под действие программы, не обратились за помощью по 8 тысяч гривен.