Треть ФОПов и наемных работников не обратились за помощью по 8000 грн, - Минэкономики
Около 230 тысяч человек не получили свою компенсацию за правительственный карантин
За единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 2020 года. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что до нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре.
"Около 25 тысяч человек подались в последние дни старого года, поэтому учитывая, что начался новый бюджетный год, они получат по 8 тысяч гривен в этом году в течение короткого периода времени", - отметил министр.
Как сообщалось, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.
По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.
Таким образом, около трети (230 тысяч) ФОПов и наемных работников, которые подпадали под действие программы, не обратились за помощью по 8 тысяч гривен.
Источник: https://censor.net/ru/n3241492
