Треть ФОПов и наемных работников не обратились за помощью по 8000 грн, - Минэкономики

Около 230 тысяч человек не получили свою компенсацию за правительственный карантин

За единовременной материальной помощью в размере 8 тысяч гривен обратились около 480 тысяч ФОПов и наемных работников. За компенсацией можно было обращаться до 31 декабря 2020 года. Об этом заявил министр экономики Игорь Петрашко, сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что до нового года выплачено 3,6 млрд грн. Около 455 тысяч человек получили помощь в декабре.

"Около 25 тысяч человек подались в последние дни старого года, поэтому учитывая, что начался новый бюджетный год, они получат по 8 тысяч гривен в этом году в течение короткого периода времени", - отметил министр.

Как сообщалось, в Украине ввели три программы выплат бизнесу, который пострадал из-за введения карантина. Одна из программ - это выплата 8 тысяч гривен наемным работникам и ФОПам тех видов деятельности, которые определил Кабмин.

По расчетам Минсоцполитики, за одноразовой помощью могли обратиться 712 тысяч человек.

Таким образом, около трети (230 тысяч) ФОПов и наемных работников, которые подпадали под действие программы, не обратились за помощью по 8 тысяч гривен.

граждане! не играйте в азартные игры с государством, один черт проиграете))
13.01.2021 11:15 Ответить
бо знають з ким мають справу ...
13.01.2021 11:14 Ответить
Если взял, то потом отдать просто придется больше
13.01.2021 11:15 Ответить
потому что вы ограничили категории по которым можно обращаться
13.01.2021 11:12 Ответить
А ще тому, що яка допомога, такі і звернення. Це допомога для пенсіонерів і бідних. ФОПи ще до такого не дійшли
13.01.2021 11:38 Ответить
Тут можливо ще одна справа. Ніхто не знає яким боком в майбутньому може вилізти ця жалюгідна подачка (по іншому назвати не можу) з нашими керманичами.
13.01.2021 12:19 Ответить
Хотів це теж написати. Але не писав, бо підозрюю, що у тих керманичів немає майбутнього. У всякому разі далекого і світлого.
13.01.2021 12:21 Ответить
13.01.2021 11:14 Ответить
13.01.2021 11:15 Ответить
13.01.2021 11:15 Ответить
Харьковских барабашовцев ищите в Шарм Эль Шейхе... из-за них придется погреться в феврале, бо они ломанулись на курорты зараз, в разгар локдауна, а агентства цены задрали до небес...
13.01.2021 11:17 Ответить
сэкономленные деньги зеля проотдыхает
13.01.2021 11:17 Ответить
С вами связываться-себя не уважать,тем более 8тыщ тому фопу до сраки...
13.01.2021 11:18 Ответить
Стыдно сказать, получил 8к. Как раз всё на ковид ушло.
13.01.2021 11:19 Ответить
Свободные люди
13.01.2021 11:26 Ответить
Подождем до марта. Сдача годовых отчетов заканчивается в феврале. Вот тогда и посмотрим как обернется. Как они это посчитают.
13.01.2021 11:34 Ответить
Мутным фопам деньги раздали. а тем кто платит налоги дулю а не помощь. Комунальные подняли .налоги не отменяете. только поднимаете. душите Людей ну ну.
13.01.2021 12:17 Ответить
так донецким выдавайте!!! пересекет кпп - и 8штук, еще и вжопу поцелуйте!!!
13.01.2021 12:38 Ответить
Гордые?
Отказались от подачки.
13.01.2021 13:10 Ответить
Тому що знають, чого варта їхня срана "Дія", після реєстрації в якій про конфіденційність особистих даних та недоторканність особистого життя можна буде забути!
13.01.2021 13:33 Ответить
Эта треть ФОПов по условиям получения не проходит. Например, ФОПы-пенсионеры:ЕСВ не платишь - вот и до свидания!
Или "нужный" КВЭД в налоговом свидетельстве тебе записали не первым - до свидания!
Фокусы этой шайки были видны изначально, а вот во что выльются эти 8к - увидим...
13.01.2021 13:39 Ответить
230 тысяч фоповцев, как и обещали, прямо в данный момент дохнут с голоду. Ужосс!
13.01.2021 15:44 Ответить
 
 