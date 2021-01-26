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Новости Коронавирус и карантин
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Загруженность коек в COVID-больницах по Украине составляет 28,6%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Загруженность коек в COVID-больницах по Украине составляет 28,6%, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 26 января, самая высокая загруженность коек пациентами с COVID-19 в Николаевской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

Самый высокий показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней зафиксирован в Запорожской, Николаевской, Черновицкой областях, а также в Киеве.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 по Украине - 190,8 на 100 тыс. населения.

Самая высокая загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь в Ивано-Франковской, Закарпатской, Николаевской и Черновицкой областях.

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Загруженность коек в COVID-больницах по Украине составляет 28,6%, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4898) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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сьогодні подолано "психологічний бар"єр"..

Coronavirus Cases:100,297,653 Deaths:2,149,835
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26.01.2021 09:26 Ответить
Дурантинофілам..

помирає 2 на 100 інфікованих..

при грипі 1 на 1000.

"майже грип"... (
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26.01.2021 09:28 Ответить
Я думаю, если бы были не койки, а кровати, загруженность была бы больше.
А чтобы уменьшить загруженность, вместо коек нужно поставить нары.
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26.01.2021 09:29 Ответить
 
 