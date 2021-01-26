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Новини Коронавірус і карантин
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Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях по Україні становить 28,6%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях по Україні становить 28,6%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 26 січня найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.

Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.

Середній показник захворюваності COVID-19 по Україні - 190,8 на 100 тис. населення.

Найвища завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Івано-Франківській, Закарпатській, Миколаївській та Чернівецькій областях.

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Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях по Україні становить 28,6%, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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сьогодні подолано "психологічний бар"єр"..

Coronavirus Cases:100,297,653 Deaths:2,149,835
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26.01.2021 09:26 Відповісти
Дурантинофілам..

помирає 2 на 100 інфікованих..

при грипі 1 на 1000.

"майже грип"... (
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26.01.2021 09:28 Відповісти
Я думаю, если бы были не койки, а кровати, загруженность была бы больше.
А чтобы уменьшить загруженность, вместо коек нужно поставить нары.
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26.01.2021 09:29 Відповісти
 
 