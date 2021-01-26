Завантаженість ліжок у COVID-лікарнях по Україні становить 28,6%, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 26 січня найвища завантаженість ліжок пацієнтами з COVID-19 у Миколаївській, Івано-Франківській, Закарпатській та Чернівецькій областях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Міністерства охорони здоров'я.
Найвищий показник захворюваності на COVID-19 за 14 днів зафіксовано в Запорізькій, Миколаївській, Чернівецькій областях, а також у Києві.
Середній показник захворюваності COVID-19 по Україні - 190,8 на 100 тис. населення.
Найвища завантаженість ліжок у лікарнях пацієнтами з підтвердженими випадками COVID-19 і підозрами на коронавірусну хворобу в Івано-Франківській, Закарпатській, Миколаївській та Чернівецькій областях.
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Coronavirus Cases:100,297,653 Deaths:2,149,835
помирає 2 на 100 інфікованих..
при грипі 1 на 1000.
"майже грип"... (
А чтобы уменьшить загруженность, вместо коек нужно поставить нары.