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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавируса в Таджикистане нет, он полностью уничтожен, - президент Рахмон

Коронавируса в Таджикистане нет, он полностью уничтожен, - президент Рахмон

Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что им удалось полностью победить коронавирус и в стране его больше нет.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет SputnikNews.tj.

"Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен", – подчеркнул Рахмон.

По официальным данным, случаи заболевания COVID-19 не фиксируются в стране с 30 декабря 2020 года.

При этом, президент отметил, что жители все равно "не должны расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", а также соблюдать предписания штаба при посещении мечетей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: общее число инфицированных в мире превысило 100 млн, умерли уже 2,1 млн человек

10 июня 2020 года в Таджикистане приняли законопроект – он предусматривает тюремное заключение за распространение COVID-19 по неосторожности.

карантин (16729) Таджикистан (92) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+27
Было два случая,но их растреляли и больше больных нет
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26.01.2021 10:11
+11
Отлично. Почти как ЗЕ.

Так вот ЗЕ не еврей. ЗЕ - сраный совковый чурбан наподобие "лидера Таджикистана".
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26.01.2021 10:10
+8
Коронавірусу в Таджикистані немає, він повністю знищений, - президент Рахмон - Цензор.НЕТ 9514
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26.01.2021 10:19
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Отлично. Почти как ЗЕ.

Так вот ЗЕ не еврей. ЗЕ - сраный совковый чурбан наподобие "лидера Таджикистана".
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26.01.2021 10:10 Ответить
Закон хороший, на России прижился бы...
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26.01.2021 10:20 Ответить
А что сраному совковому чурбану мешает быть евреем? Ничего. Да и совковый "чурбанизм" этой "обрези" только для лохов, на самом деле Шмаркля любит роскошь, власть, быстрое обогащение и безнаказанность, а это возможно при неофеодализме или как его еще называют диком капитализме.
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26.01.2021 10:46 Ответить
Было два случая,но их растреляли и больше больных нет
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26.01.2021 10:11 Ответить
А кто есть - те не признаются. Уж слишком радикальные методы лечения
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26.01.2021 10:19 Ответить
Почти то же самое в Украине.
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26.01.2021 10:11 Ответить
Будет украинский флаг возле ника - право критиковать получишь.
А если отсюда убежал, то здесь ты никто.
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26.01.2021 10:19 Ответить
Тебя забыли спросить
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26.01.2021 10:23 Ответить
Как сказать, ольгинцы все под украинским флагом, строго по украински пишут и ники выбирают ну очень украинские, типо патриоты охрененные.
Главный критерий суть, форма бывает обманчивой (и даже часто)
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26.01.2021 10:29 Ответить
Если кто может уехать и этой помойки и уехал - правильно сделал. Здесь нет будущего. Жаба давит?
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26.01.2021 10:31 Ответить
вмикайте мізки, хочь іноді, якщо є що вмикати, звичайно!
якесь тіло, знаходячись хз де, пише свої враження про "що зараз в Україні"!
ну давайте теж писати як хєрово в Канаді зараз!! маємо таке саме повне право, ні?
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26.01.2021 10:38 Ответить
...і якщо це "помийка" то якого хєра ти не валиш в не-помийку?
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26.01.2021 10:39 Ответить
майже те саме, що і в Канаді... в Канаді іноді навіть гірше!
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26.01.2021 10:36 Ответить
Оце молодці. Зе а ти так можеш? Чи бабло пилять приємніше?
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26.01.2021 10:12 Ответить
Какое бабло ПИЛИТ Зеленский? Я не вижу объекта для распила. Просвети.
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26.01.2021 10:21 Ответить
Так это шо наш буба уже не мастер спорта по борьбе с коронавирусом?
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26.01.2021 10:12 Ответить
Подмастерьйо.🙂
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26.01.2021 10:26 Ответить
Капец, народный целитель, Кашпировский наших дней
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26.01.2021 10:15 Ответить
Це він ще наших майстрів спорту не бачив!
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26.01.2021 10:15 Ответить
А лидер Туркменистана Гурбангулы Мяликкулиевич вообще расстрелял его из пистолета. Лично.
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26.01.2021 10:17 Ответить
Ну и дэбил 😂😂😂😂
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26.01.2021 10:18 Ответить
Вах!
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26.01.2021 10:19 Ответить
Коронавірусу в Таджикистані немає, він повністю знищений, - президент Рахмон - Цензор.НЕТ 9514
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26.01.2021 10:19 Ответить
Превед, Рахмон !
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26.01.2021 10:19 Ответить
Теж коріння солодки???
Чи гірчичники???
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26.01.2021 10:20 Ответить
Вера в заговлр мирового правительства и отсутствие вышек 5G (но это не точно).
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26.01.2021 10:24 Ответить
І шапочка з фольги...
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26.01.2021 10:37 Ответить
уже анекдот просыпается утром Рахмон и слышит что тишина в его дворце тут вползает на карачках последний лакей стонет... Рахмон а где все.. умерли еле шепчет лакей отчего орет Рахмон ..от Ковида ....которого нет в нашей стране.... и спускает дух..... злой анекдот какой то но реальный в некоторых моментах ..увы....
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26.01.2021 10:20 Ответить
Вірус стій! Раз, два!
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26.01.2021 10:21 Ответить
Как повезло таджикам с перзидентом... А таджики хоть это понимают？
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26.01.2021 10:21 Ответить
Понимают. Приказали понимать, они понимают. Это, если не ошибаюсь, там, где все машины должны быть белыми?
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26.01.2021 11:17 Ответить
В савецкам саюзе сэкса нет?
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26.01.2021 10:24 Ответить
І в Україні covid-19 немамає, як тести не роблять!
Коронавірусу в Таджикистані немає, він повністю знищений, - президент Рахмон - Цензор.НЕТ 1209
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26.01.2021 10:29 Ответить
Учись Европа! Эмомали грюкнул кулаком по столу и вирус пропал. А то маски, локдауны...
P.S. Дорогая это игрушка - барановирус. Не для бедных стран.
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26.01.2021 10:33 Ответить
Коронавірусу в Таджикистані немає, він повністю знищений, - президент Рахмон - Цензор.НЕТ 2372 три всадника апокалипсиса
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26.01.2021 10:52 Ответить
Святой Сокральный Огонь ЯнАрДага(Горящего Мужа гора) в пригороде г. Бахы(Смотрящий,Баку) СПАС ГОРОД ОТ НАПРАВЛЕННОГО ИСКУСТВЕННОГО ЗЕМЛЯТРЕСЕНИЯ,устроенного в 22ч.01мин. 2000г нерусским Кремлем.Сила 6.7 балов.(в эпицентре -в море у Девичинского( от.Девийский храм в Москве) раойна,где зарыли снаряд-7балов)) НО НИКТО НЕ УМЕР,ХОТЯ ВСЕ ДОМА СКРИВИЛИСЬ и ВЫПРЯМИЛИСЬ.Этот огонь больше всего и боится вирус,он его обходит.Оружие есть.Слава ему!
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26.01.2021 10:53 Ответить
И в Северной Корее тоже нет.... Совпадение?
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26.01.2021 11:00 Ответить
Как секса в СССР не было так и нынче в Киргизии.. пипец - феодальный строй!!! Поражают рабы кто там живут... мириться с маразмом диктатора!!!
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26.01.2021 13:04 Ответить
Навеяло: товарищ прапорщик, остановите поезд! - Поезд! Стой, раз-два!)))
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26.01.2021 15:38 Ответить
 
 