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Коронавируса в Таджикистане нет, он полностью уничтожен, - президент Рахмон
Лидер Таджикистана Эмомали Рахмон заявил, что им удалось полностью победить коронавирус и в стране его больше нет.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишет SputnikNews.tj.
"Коронавируса в Таджикистане нет, и он полностью уничтожен", – подчеркнул Рахмон.
По официальным данным, случаи заболевания COVID-19 не фиксируются в стране с 30 декабря 2020 года.
При этом, президент отметил, что жители все равно "не должны расслабляться и забывать о правилах личной и общественной гигиены", а также соблюдать предписания штаба при посещении мечетей.
10 июня 2020 года в Таджикистане приняли законопроект – он предусматривает тюремное заключение за распространение COVID-19 по неосторожности.
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показать весь комментарий26.01.2021 10:11
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Так вот ЗЕ не еврей. ЗЕ - сраный совковый чурбан наподобие "лидера Таджикистана".
А если отсюда убежал, то здесь ты никто.
Главный критерий суть, форма бывает обманчивой (и даже часто)
якесь тіло, знаходячись хз де, пише свої враження про "що зараз в Україні"!
ну давайте теж писати як хєрово в Канаді зараз!! маємо таке саме повне право, ні?
Чи гірчичники???
P.S. Дорогая это игрушка - барановирус. Не для бедных стран.