Коронавірусу в Таджикистані немає, він повністю знищений, - президент Рахмон

Лідер Таджикистану Емомалі Рахмон заявив, що їм вдалося повністю перемогти коронавірус і в країні його більше немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це пише SputnikNews.tj.

"Коронавірусу в Таджикистані немає, і він повністю знищений", - підкреслив Рахмон.

За офіційними даними, випадки захворювання COVID-19 не фіксуються в країні з 30 грудня 2020 року.

При цьому, президент зазначив, що жителі все одно "не повинні розслаблятися і забувати про правила особистої та громадської гігієни", а також дотримуватися приписів штабу при відвідуванні мечетей.

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10 червня 2020 року в Таджикистані прийняли законопроєкт - він передбачає тюремне ув'язнення за поширення COVID-19 з необережності.