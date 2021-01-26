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Глава "Энергоатома" воюет с "зеленой" энергетикой и подыгрывает интересам России, - нардеп

Глава

Президент госкомпании "Энергоатом" отказывается от государственной поддержки в объеме 7,3 миллиарда гривен и при этом хочет забрать средства, предназначенные для выплаты долгов зеленой энергетике, что свидетельствует о подыгрывании энергетическим и политическим интересам России, которой не выгодно развитие зеленой энергетики в Украине.


Об этом в Facebook написала народный депутат фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, комментируя ситуацию, когда от имени трудового коллектива и.о. президента Петр Котин назвал действия народных депутатов по решению кризиса неплатежей на рынке электроэнергии "игрой в наперстки".


"Подобные комментарии в адрес высшего законотворческого органа страны недопустимы. Во-вторых, такой публичной позицией, так же, как и продажей по демпинговым ценам электроэнергии сомнительным трейдерам, сам господин Котин подтверждает, что действует в интересах главного олигархического рейдера страны. Но на этом плохие новости не заканчиваются. Лоббируя против зеленой энергетики "Энергоатом" фактически играет на руку стране-агрессору", - сказала Буймистер.


Она уточнила, что именно Россия признала развитие ВИЭ в соседних странах одной из основных угроз своей энергетической безопасности.
"Позиция господина Котина лишь подтверждает то, что ему не нужны деньги. Его цель - забрать средства у "зеленой" энергетики. Поэтому такая резкая реакция руководства "Энергоатома" уже очень похожа на выполнение заказа Кремля. Здесь нет никакой государственной позиции, а только подыгрывание интересам ферросплавного олигарха и стране-агрессору", - добавила Буймистер.


Также она сообщила, что используя спекуляции относительно "дешевой электроэнергии АЭС", господин Котин фактически сам ухудшает финансовое состояние "Энергоатома", ведь нельзя продавать электроэнергию атомных станций по более низкой цене, чем она реально стоит.
"Так экономика не работает! А сегодня ни тариф, ни финплан "Энергоатома" не учитывает многомиллиардные расходы государства на сохранение веками (!!!) ядерного топлива и очень дорогое выведение энергоблоков из эксплуатации. Подобными заявлениями и действиями на рынке руководитель "Энергоатома" действует против своего коллектива и украинцев. Он банально загоняет компанию в долги и подставляет Премьер-министра с обеих сторон", - отметила нардеп.


Она напомнила, что нардепы зарегистрировали для "Энергоатома" законопроект о выпуске ОВГЗ на 7,3 миллиарда гривен. Чтобы компания получила деньги за счет одного источника, а зеленая энергетика за счет другого - то есть кредитов госбанков.
"Это могло снять проблему с повестки дня. Но Петру Котину это не нужно. Нужно лишь дальнейшее раскачивание ситуации и продолжение конфронтации. Ведь "назначить виновного" в лице зеленой энергетики значительно легче, чем обуздать собственные коррупционные аппетиты. Поэтому рекомендую Вам, Денис Шмыгаль, быть очень осторожным с "троянским конем", который запустили в Кабмин. Призываю правительство как можно быстрее отреагировать на эту ситуацию и навести порядок в "Энергоатоме"", - подытожила Буймистер.

Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердило государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 миллиарда грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.


Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года.
В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.
16 декабря НКРЭКУ отправила "гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 миллиарда грн компании "Энергоатом".
По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020.
Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии, народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Таким образом, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.

Автор: 

задолженность (221) энергетика (2548)


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Топ комментарии
+18
Глава "Энергоатома" воюет с "зеленой" энергетикой и подыгрывает интересам России, - нардеп - Цензор.НЕТ 2185
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26.01.2021 12:54
+13
А совсем недавно правительство сворачивало атомную єнергетику и все переводили на уголь. Теперь (зимой!!) оказалось, что уголь российский и в энергетике кризисная ситуация. Совпадение?
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26.01.2021 12:59
+7
Где их ловят !? Неужели по дурдомам !?
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26.01.2021 12:55
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Глава "Энергоатома" воюет с "зеленой" энергетикой и подыгрывает интересам России, - нардеп - Цензор.НЕТ 2185
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26.01.2021 12:54 Ответить
Депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер - шавка Коломойского по вызову
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26.01.2021 13:51 Ответить
А по моему она шавка Ахметова: он занимает ведущее, если не монопольное, место в угольной и зелёной энергетике. И это ради него глушили реакторы.
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26.01.2021 14:09 Ответить
Где их ловят !? Неужели по дурдомам !?
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26.01.2021 12:55 Ответить
а кого ловить если у руководителя энергоатома пашпорт Роиссии давно в кармене лежит..очередная взлувшаяся консерва получила доситуп к власти в Украине...
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26.01.2021 13:07 Ответить
если бы только у него ... у нас поговоривают что и у преза паспорт параши есть... Только расстрелы на стадионах спасут Украину !!!
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26.01.2021 13:14 Ответить
шото в самой Европе они не очень то и спешат и да ВНИМАНИЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА У НАС ВСЕГО 30 ТЫСЯЧ ДОМОХОЗЯЙСТВ ДОМАШНИХСЭС и ВЭВ а такой геморой ДЕСЯТКАМ МИЛЛИОНОВ граждан Украины веерные отключения поднятие тарифа в Космос и ради кого кучки маленькго поселка типа Бердычева????
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26.01.2021 13:09 Ответить
А совсем недавно правительство сворачивало атомную єнергетику и все переводили на уголь. Теперь (зимой!!) оказалось, что уголь российский и в энергетике кризисная ситуация. Совпадение?
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26.01.2021 12:59 Ответить
В Украине - Атомная энергетика основная и самая дешевая, а все остальное - вспомогательная.
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26.01.2021 13:00 Ответить
Neocen uze i desiovaja atomnaija jesli ucest vsio strojku i zakrytija.Vot zakrytija i xranenije budet stojit stolko skolko novuju postrojit.MI eto proxodili u nas takaja kak vasa Cernobilia byla vot teper zakryvajem tak do 2035 goda budet zakryvat i plati dengi okolo 5 milairodv evro budet stojit tolko zakrytija AES
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26.01.2021 13:27 Ответить
По-перше, пиши нормальною мовою, по-друге, де це 5 млрд. Євро закриття АЕС? В Україні? Нічого подібного навіть у Франції немає. Зелені дістали своєю брехнею.
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26.01.2021 17:33 Ответить
Ja pisu bukvami na svojej move eto raz.Mne drugaja mova eto angliski,mogu pisat no vriatli ti pojmios
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26.01.2021 18:09 Ответить
Lietuvos Ignalinos AE uzdarymui reikalinga 5 miliardai euru..2021-2027 metams tam numatyta 550 mln euru is ju 100 mln yra is Lietuvos biudzeto.Viso uzdarymas Ignalinos AE kainuos Lietuvai maziausiai 5 miliardus euru
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26.01.2021 18:15 Ответить
Пиши англійською, я не знаю литовську, хоча дуже позитивну ставлюся до Литви, але не до литовських зелених.
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26.01.2021 21:40 Ответить
Vse tut zelionyje u nas eto kak bi gordost imet zelionuju energiju.Ja sam lozil sebe solnecnuju bateriju na kryse doma.Potom raskazu detali jesli intersno.Tut ne dengi vazno .Mogu pisat i po angliski mne eto vtoroj jazyk.svobodno ponimaju daze irlancev
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26.01.2021 21:54 Ответить
Так пиши англійською. Я англійську знаю, як рідну.

Не бреши про 5 млрд. Ще раз, навіть у Франції такого немає, тим паче в Україні.
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26.01.2021 21:38 Ответить
Eto minimum 5 miliardov evro realno mozet i 8.U nas dengi cytajet pravilno skolko nado zaplatyt.Proverit 100 raz
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26.01.2021 18:22 Ответить
Зеленую знергетику нужно закрыть и забыть. Иначе не будет ни денег, ни энергии.
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26.01.2021 13:04 Ответить
ну может не забыть, а отложить до более актуальных времен
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26.01.2021 13:06 Ответить
Наоборот! Разрешить ее использовать повсеместно.
Но только частным порядком без госдотаций и уж тем более без госзакупок.
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26.01.2021 13:11 Ответить
У нас столько свинца на аккумуляторы не будет
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26.01.2021 13:29 Ответить
Хе-хе Маск сейчас без свинца обходится.
А по запасам лития мы на 3-м месте в мире
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26.01.2021 14:15 Ответить
Все это досужая болтовня.
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26.01.2021 14:18 Ответить
Ну так зачем болтаеш ерундой?
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26.01.2021 14:22 Ответить
Ну, напевно, не закривати. Але не робити ціни на зелену енергію самі високі в Європі, не має стільки грошей у країни. Бо ми ж усі стали заручниками того, що усе те, що зелені "енергетики" виробили держава повинна гарантовано викупити. Он вони тепер сотнями гектар землю засівають сонячними батареями і т.і.
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26.01.2021 13:22 Ответить
Где в Европе вы видели солнечные батареи? Там земля дорогая, вот ветряки - другое дело.
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26.01.2021 13:27 Ответить
Solnecnyje lozit na domax,no tam problema s nimi sto dorogo zabirajet za xranenjije elektri.Tak pomoc idiot na solnecnyje 1/3 pokryvajet gosudartsvo
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26.01.2021 13:34 Ответить
отож бо.
третину лише компенсує держава...

А у нас,бл..дь ,поробили компенсації Ахмєтову ,що купуємо у нього вдвічі дорогше,ніж в Німеччині
Дивуєтесь збільшенню тарифів для населення в січні ?
Цікаво,будуть прихильники зменшення тарифів на Цензорі відловлювати в реалі прихильників "зеленої енергетики" і пи..дити...Бажано не до крові...
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26.01.2021 13:43 Ответить
Взагалі-то я писав про Україну.
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26.01.2021 15:34 Ответить
U nas vetruvki sami sebia vyderzyvajet im nenado gosudarstvu platyt subsidiji.Pocti polovina energiji delajet vetruvki.U svedov vetruvki opognali ixneje atomnije po mocnostiam
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26.01.2021 13:30 Ответить
Не знаю, как у шведов, но во Франции под 90% электроэнергии производилось на АЭС.
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26.01.2021 13:38 Ответить
Ne znaju tocno pro Franciju,no do 2030 goda ES zelionaja energija dolzna sostavliat ne mense 50% vsej energiji
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26.01.2021 13:43 Ответить
Благими намерениями выстлана дорога в ад. Нам нужно посылать ЕС нахер там, где это НАМ выгодно, и мы будем не единственными. Это же касается и рашки.
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26.01.2021 13:49 Ответить
Vi mozete no togda paprostu ES vediot vasim tovaram produktam poslenyje tam 200%?Poslenyje mne kazetsia s 2023 goda dolzni vesti na energoresursi i dlia raski neft ,gaz,Po krajne mere jest takoj projekt
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26.01.2021 14:42 Ответить
Na elektri s raski toze jest kvoti dlia nix,ili sovsem zaprecajet eto smotria kakaja strana.Izza dembinga i stob nemesali vot imeno zelionim projektam
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26.01.2021 14:44 Ответить
А чого б нам не подовжити цю розмову після того, як ви оволодієте українською мовою та правописом.
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26.01.2021 15:40 Ответить
Vot ukrainci segodnia u nas zasluzili na 8 let tiurmi vot dumaju vyjucit nas jazyk v tiurme ili net?Neplatyli nalogov 8 let tiurmi u nas im budet i nikto ix nespasiot nasi ili vasi zakonni dolzi znat.Tocka
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26.01.2021 19:47 Ответить
Около 70%, а не 90.
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26.01.2021 15:50 Ответить
Ты бы лучше поинтересовпался каким образом решался вопрос с длбычей угля во Франции, умник, и, да, лет 20 назад доля атомной энергетики во Франции составляла 82%.
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26.01.2021 15:57 Ответить
Умник, чтобы довести долю атомной генерации до таких цифр, нужно выровнять потребление электроэнергии в течение суток. Т.е. ты должен потреблять в 3 часа ночи столько же электроэнергии, сколько и в 7 часов вечера. А для этого у тебя практически все предприятия должны работать в режиме 24*7, сознательное население и многозонные счетчики у всех потребителей. А пока такого нет, не стоит об этом даже заикаться.
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26.01.2021 16:29 Ответить
Мальчик, ты читать умеешь? Знаешь, что такое ГАЭС? Хоть бы новости в прессе почитывал.
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26.01.2021 19:06 Ответить
Я не знаю, какие ты новости, девочка, почитываешь, но у нас уже и литиевые аккумуляторные станции строятся. По той простой причине, что мощности ГАЭС как бы сильно не хватает. Почему-то в твоих новостях об этом сказать забыли.
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26.01.2021 19:19 Ответить
Грузите литий лопатами, а апельсины бочками, троллёк.
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26.01.2021 19:24 Ответить
Ты заходишь не с той стороны. Аккумуляторные станции любого типа нужны для того ,чтобы гасить верхние пики. Но в любом случае никак ты не сделаешь выработку электроэнергии атомными станциями больше, чем минимальное потребление электроэнергии. Хочешь узнать почему, книжки и учебники почитывай, а не новости в прессе. Начни со школьного курса физики.
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26.01.2021 19:27 Ответить
Прекращаю кормить тролля.
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26.01.2021 19:37 Ответить
як мінімум ще рік "зелені енергетики" нехай ЗАТКНУТЬ ПАЩЕКУ !
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ ТРИВАЄ.

не до жира -бить би живу !
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26.01.2021 13:35 Ответить
Злодей Энергоатом продает электроэнергию по демпинговым ценам. Тем самым мешает зеленой энергетике, тем самым подыгрывает стране-агрессору. Железная логика.
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26.01.2021 13:08 Ответить
Ну, прямо, ця Людмила Буймістер фахівець у атомній енеретиці, та іще вказує у стилі 30-х кто кому ворог.
Доречі, закінчила вона Московський державний інститут міжнародних відносин уже у часи незалежності.
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26.01.2021 13:16 Ответить
Четко освоили, неси любую дичь, главное заявить, что это в интересах России, Януковича, Медведчука и мудрый нарид начнет рвать на себе вышиванки и обзывать кацапами всех, кто эту хирню не приемлет.
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26.01.2021 13:19 Ответить
С зеленой энергетикой воюет, прежде всего, зеленожопая власть. Сначала прикрыть выработку дешевой электроэнергии атомными станциями, не платить по зеленой энергетике, вызвать этим огромный международный скандал, начать покупать электроэнергию у раши, травить Украину выхлопами угольными, причем уголь покупать у рашки опять для теплоэлектростанций, а потом сделать виноватым руководство Энергоатома! Это по слугоуродьевому! Навязывают облигации Энергоатому- по которому те получат одну сумму, а выплачивать будут сумму минимум на 20% больше, непонятно с каких шишей, им же не дают работать и зарабатывать, и опять во всем обвинять их самих. Ну почему раньше и по зеленым тарифам работали без скандалов и Энергоатом был в прибыли, и разговоров об веерных отключениях не велось вообще??? Может "вумных" зеленогнойных и фирташей с бабломойско-ахметовым было "поменьше" в экономике?
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26.01.2021 13:22 Ответить
https://censor.net/ua/user/168594
С зеленой энергетикой воюет, прежде всего, зеленожопая власть. 1)Сначала прикрыть выработку дешевой электроэнергии атомными станциями, 2)не платить по зеленой энергетике,
особливо тупим порохоботам запитання.
як з 1-го випливає 2 ,враховуючи ,що зелену вулицю "зеленій енергетиці" Ахмєтова дав власне Порошенко ,та ще й під "державні гарантії"...?
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26.01.2021 13:38 Ответить
Дурында, то что ты знатный и конченный кремледрочер- здесь знают даже дети! Поэтому вали на йух, защитник рашиский. Тупым ************* запитання- почему при Порошенко хватало денег на зеленую энергетику- за который БУДУЩЕЕ (но тебе не понять, ты же уголек, утырок, нюхаешь со смаком) и на все остальное? Вы, рашепоклонники, вместе с каналом раша тудой и *********** несете полную чушь и брехню, которую любят только зеленогнойные по отсутствию мозгов, и поэтому еще раз настаиваю , на том, чтобы тебе на х... тебе быстро вернуться, на твое постоянное место жительство
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26.01.2021 13:54 Ответить
Зеленую улицу зеленой энергетике дали еще в 2008 году. Просто некоторые дебилы этого не знают. И почему-то проблем с ней не было даже при Овоще. Хочется тебе или не хочется, а зеленую энергетику развивать придется. Ресурсы будут дорожать постоянно, а стоимость зеленой энергии нет. Умные люде уже давно это просчитали, но почему-то опять забыли сообщить об этом дебилам. Кроме того, с чего ты решил, что из первого утверждения вытекает второе? Клоуны, которых ты привел к власти не платят энергетикам. Ни зеленым, ни атомным, ни тепловым. Зато нормально закупают электроэнергию в паРаше и Беларуси.
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26.01.2021 16:03 Ответить
по моему РФ наоборот выгодно развитие зеленой энергетике в украине тк она здорово просаживает экономику, так что дядя обычный лоббист владельцев зеленых станций
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26.01.2021 13:28 Ответить
зеленая, под брендом "амероевропейской", по дикой цене, разворачивает нарид на казлостан
так какая энергетика льет воду на млын казламордии?
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26.01.2021 14:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=fYleA76ZWKg На Рівненщині чоловік сам змайстрував вітряк, щоб не платити нікому за електрику
В комментариях -
Marianna Shevtsova
Я бы доверила пану Петру всю энергетику Украины...он смог бы обеспечить настоящую энергетическую независимость Украины...
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26.01.2021 13:34 Ответить
Слухати треба Петра Котіна, він, хоч фахівець в атомній енергетиці з відповідною освітою і величезним досвідом. Є недолік, трускавецьких курсів не закінчував.
https://www.youtube.com/watch?v=FVoisTk0aAo&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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26.01.2021 13:35 Ответить
Она уточнила, что именно Россия признала развитие ВИЭ в соседних странах одной из основных угроз своей энергетической безопасности. но в первую очередь это есть угроза и уничтожение украинской атомной генерации
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26.01.2021 13:38 Ответить
Купувати білоруську електроенергію зараз ,це
1) підсирати другу України Литві,котра зараз бойкотує білоруську АЕС...
2)підсирати власній атомній енергетиці,котра змушена буде зупиняти блоки...
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26.01.2021 13:45 Ответить
В РФ так же развивают возобновляемую энергетику.
вы в каком то прошлом веке живете?
они еще и геотермальную энергию используют. например на Курилах и Камчатке.
а так их 56 известных геоисточников 20 уже освоены и вырабатывают энергию.
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26.01.2021 16:58 Ответить
есть еще приливные энергостанции, естественно у моря
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26.01.2021 17:03 Ответить
вибачайте не шановний "йошкін кіт" ,мені до лампочки чого і скільки виробляє окупант України
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26.01.2021 17:13 Ответить
вы просто оперируете совсем протухшими сведениями.
в РФ активно развивается ВИЭ.
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26.01.2021 17:20 Ответить
Нет никаких долгов по "зеленой" энергии. Это все мифы придуманные Беней, Ахметовым и иже с ними. Протоколы о немерениях можно похерить, они ни к чему не обязывают.
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26.01.2021 13:43 Ответить
Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций на 25 января составили 455 тыс. тонн. Этот показатель является историческим минимумом. Беларусский импорт с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки./ Слишком много ветровых и солнечных электростанций -убеждают слуги Ахметова и Коломойского. Не все украинцы знают что зелёной энергетике не нужен российский газ. Не нужен российский уголь. Не нужно российское ядерное топливо.Не нужно никакое топливо.Она вырабатывает электроэнергию из энергии солнца и ветра.
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26.01.2021 13:45 Ответить
рыжая гни да занимается привычным делом
кручу верчу наи б ать хочу и чьоколядка свыночолая в долях на шухере
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26.01.2021 14:10 Ответить
Дебилоидное. правда ж, зесидор тут не при чем?
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26.01.2021 14:21 Ответить
Якщо е докази, то відрубать цю дурну голову!
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26.01.2021 15:09 Ответить
Ой, Людочка, не читай ты всё, что тибе на бумажке написали, разве только тысяч за 30 зелёных!
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26.01.2021 16:26 Ответить
По мнению порохоботов, Енергоатом агенты кремля? Такого бреда только пьяный Петрушка с Ахметом могли придумать
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26.01.2021 16:41 Ответить
Энергоатому предложили откупные, которые не компенсируют значительной части потеряной прибыли за свою продукцию, она же является донором для ,,зеленой,, компенсируя разницу ее высокой стоимости. И собственно о атомной энергии; о постройках новых энергоблоков-вопрос о вредности, атомная энергетика на данный момент есть -факт. Поэтому разговоры о том сколько она обходится лишний, грамотно эксплуатируйте, без остановок блоков, на 100 процентов. Она рентабельна. Результаты увидим после 30-го года когда стоимость обеих выравняется, надеюсь...
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26.01.2021 16:52 Ответить
Біда коли вівці керують країною.
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26.01.2021 18:16 Ответить
 
 