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Новини
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Глава "Енергоатому" воює із "зеленою" енергетикою і підігрує інтересам Росії, - нардепка

Глава

Президент держкомпанії "Енергоатом" відмовляється від державної підтримки в обсязі 7,3 мільярда гривень і при цьому хоче забрати кошти, які призначені для виплати боргів зеленій енергетиці, що свідчить про підігрування енергетичним та політичним інтересам Росії, якій не вигідний розвиток зеленої енергетики в Україні.

Про це у Facebook написала народна депутатка фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, коментуючи ситуацію, коли від імені трудового колективу т.в.о. президента Петро Котін назвав дії народних депутатів щодо вирішення кризи неплатежів на ринку електроенергії "грою в наперстки".

"Подібні коментарі на адресу вищого законотворчого органу країни є неприпустимими. По-друге, такою публічною позицією, так само, як і продажем за демпінговими цінами електроенергії сумнівним трейдерам, сам пан Котін підтверджує, що діє в інтересах головного олігархічного рейдера країни. Та на цьому погані новини не закінчуються. Лобіюючи проти зеленої енергетики "Енергоатом" фактично грає на руку країні-агресору", - сказала Буймістер.

Вона уточнила, що саме Росія визнала розвиток ВДЕ у сусідніх країнах однією з основних загроз своїй енергетичній безпеці.

"Позиція пана Котіна лише підтверджує те, що йому не потрібні гроші. Його мета - забрати кошти у "зеленої" енергетики. Тому така різка реакція керівництва "Енергоатому" вже дуже схожа на виконання замовлення Кремля. Тут немає жодної державницької позиції, а лише підігрування інтересам феросплавного олігарха та країні-агресору", - додала Буймістер.

Також вона повідомила, що використовуючи спекуляції щодо "дешевої електроенергії АЕС", пан Котін фактично сам погіршує фінансовий стан "Енергоатому", адже не можна продавати електроенергію атомних станцій за нижчою ціною, ніж вона реально коштує.

"Так економіка не працює! А сьогодні ні тариф, ні фінплан "Енергоатому" не враховує багатомільярдні витрати держави на збереження століттями (!!!) ядерного палива та дуже дороге виведення енергоблоків з експлуатації. Подібними заявами та своїми діями на ринку, керівник "Енергоатому" діє проти свого колективу та українців. Він банально заганяє компанію в борги та підставляє Прем’єр-міністра з обох боків", - зазначила нардепка.

Вона нагадала, що нардепи зареєстрували для "Енергоатому" законопроєкт про випуск ОВДП на 7,3 млрд гривень. Щоб компанія отримала гроші за рахунок одного джерела, а зелена енергетика за рахунок іншого – тобто кредитів держбанків.

"Це могло зняти проблему з питання денного. Та Петру Котіну це не потрібно. Потрібне лише подальше розкачування ситуації та продовження конфронтації. Адже "призначити винного" у особі зеленої енергетики значно легше, ніж приборкати власні корупційні апетити. Тому рекомендую Вам, Денис Щмигаль, бути дуже обережним з "троянським конем", який запустили в Кабмін. Закликаю уряд якнайшвидше відреагувати на цю ситуацію і навести порядок в "Енергоатомі"", - підсумувала Буймістер.

Нагадаємо, уряд у грудні 2020 року затвердив державні гарантії для держкомпанії "Укренерго" на суму 10,3 млрд грн з метою залучення кредитів від трьох державних банків для виплати боргів перед ДП "Гарантований покупець", а воно, відповідно, перед виробниками "зеленої" енергії.

Інвестори очікували, що держава виконає свої зобов'язання і своєчасно погасить 40% "старого" боргу (9 млрд грн) до кінця 2020 року.

Водночас НКРЕКП вирішила затвердити постанову, яка заборонить ДП "Гарантований покупець" погасити відповідну заборгованість.

6 грудня НКРЕКП відправила "Гарантованому покупцю" лист з рекомендацією перерахувати мінімум 50% коштів від 10,3 млрд грн компанії "Енергоатом". На думку асоціацій ВДЕ, таке рішення НКРЕКП усуне єдине поки доступне джерело для погашення "старого" боргу ДП "Гарантований покупець" перед виробниками електричної енергії з ВДЕ і стане підтвердженням повної неспроможності Кабміну і НКРЕКП виконати умови і зобов'язання відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного ними в червні 2020 року Щоб вирішити фінансову кризу на ринку електроенергії народні депутати зареєстрували законопроєкт №4624 про випуск ОВДП для "Енергоатому" на суму 7,3 млрд грн. Таким чином, "Енергоатом" і підприємства відновлюваної енергетики отримали окремі джерела погашення накопичених перед ними боргів.

Автор: 

заборгованість (262) енергетика (2573)


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Топ коментарі
+18
Глава "Энергоатома" воюет с "зеленой" энергетикой и подыгрывает интересам России, - нардеп - Цензор.НЕТ 2185
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26.01.2021 12:54
+13
А совсем недавно правительство сворачивало атомную єнергетику и все переводили на уголь. Теперь (зимой!!) оказалось, что уголь российский и в энергетике кризисная ситуация. Совпадение?
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26.01.2021 12:59
+7
Где их ловят !? Неужели по дурдомам !?
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26.01.2021 12:55
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Глава "Энергоатома" воюет с "зеленой" энергетикой и подыгрывает интересам России, - нардеп - Цензор.НЕТ 2185
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26.01.2021 12:54 Відповісти
Депутат "Слуги народа" Людмила Буймистер - шавка Коломойского по вызову
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26.01.2021 13:51 Відповісти
А по моему она шавка Ахметова: он занимает ведущее, если не монопольное, место в угольной и зелёной энергетике. И это ради него глушили реакторы.
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26.01.2021 14:09 Відповісти
Где их ловят !? Неужели по дурдомам !?
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26.01.2021 12:55 Відповісти
а кого ловить если у руководителя энергоатома пашпорт Роиссии давно в кармене лежит..очередная взлувшаяся консерва получила доситуп к власти в Украине...
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26.01.2021 13:07 Відповісти
если бы только у него ... у нас поговоривают что и у преза паспорт параши есть... Только расстрелы на стадионах спасут Украину !!!
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26.01.2021 13:14 Відповісти
шото в самой Европе они не очень то и спешат и да ВНИМАНИЕ НА 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА У НАС ВСЕГО 30 ТЫСЯЧ ДОМОХОЗЯЙСТВ ДОМАШНИХСЭС и ВЭВ а такой геморой ДЕСЯТКАМ МИЛЛИОНОВ граждан Украины веерные отключения поднятие тарифа в Космос и ради кого кучки маленькго поселка типа Бердычева????
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26.01.2021 13:09 Відповісти
А совсем недавно правительство сворачивало атомную єнергетику и все переводили на уголь. Теперь (зимой!!) оказалось, что уголь российский и в энергетике кризисная ситуация. Совпадение?
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26.01.2021 12:59 Відповісти
В Украине - Атомная энергетика основная и самая дешевая, а все остальное - вспомогательная.
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26.01.2021 13:00 Відповісти
Neocen uze i desiovaja atomnaija jesli ucest vsio strojku i zakrytija.Vot zakrytija i xranenije budet stojit stolko skolko novuju postrojit.MI eto proxodili u nas takaja kak vasa Cernobilia byla vot teper zakryvajem tak do 2035 goda budet zakryvat i plati dengi okolo 5 milairodv evro budet stojit tolko zakrytija AES
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26.01.2021 13:27 Відповісти
По-перше, пиши нормальною мовою, по-друге, де це 5 млрд. Євро закриття АЕС? В Україні? Нічого подібного навіть у Франції немає. Зелені дістали своєю брехнею.
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26.01.2021 17:33 Відповісти
Ja pisu bukvami na svojej move eto raz.Mne drugaja mova eto angliski,mogu pisat no vriatli ti pojmios
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26.01.2021 18:09 Відповісти
Lietuvos Ignalinos AE uzdarymui reikalinga 5 miliardai euru..2021-2027 metams tam numatyta 550 mln euru is ju 100 mln yra is Lietuvos biudzeto.Viso uzdarymas Ignalinos AE kainuos Lietuvai maziausiai 5 miliardus euru
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26.01.2021 18:15 Відповісти
Пиши англійською, я не знаю литовську, хоча дуже позитивну ставлюся до Литви, але не до литовських зелених.
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26.01.2021 21:40 Відповісти
Vse tut zelionyje u nas eto kak bi gordost imet zelionuju energiju.Ja sam lozil sebe solnecnuju bateriju na kryse doma.Potom raskazu detali jesli intersno.Tut ne dengi vazno .Mogu pisat i po angliski mne eto vtoroj jazyk.svobodno ponimaju daze irlancev
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26.01.2021 21:54 Відповісти
Так пиши англійською. Я англійську знаю, як рідну.

Не бреши про 5 млрд. Ще раз, навіть у Франції такого немає, тим паче в Україні.
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26.01.2021 21:38 Відповісти
Eto minimum 5 miliardov evro realno mozet i 8.U nas dengi cytajet pravilno skolko nado zaplatyt.Proverit 100 raz
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26.01.2021 18:22 Відповісти
Зеленую знергетику нужно закрыть и забыть. Иначе не будет ни денег, ни энергии.
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26.01.2021 13:04 Відповісти
ну может не забыть, а отложить до более актуальных времен
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26.01.2021 13:06 Відповісти
Наоборот! Разрешить ее использовать повсеместно.
Но только частным порядком без госдотаций и уж тем более без госзакупок.
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26.01.2021 13:11 Відповісти
У нас столько свинца на аккумуляторы не будет
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26.01.2021 13:29 Відповісти
Хе-хе Маск сейчас без свинца обходится.
А по запасам лития мы на 3-м месте в мире
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26.01.2021 14:15 Відповісти
Все это досужая болтовня.
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26.01.2021 14:18 Відповісти
Ну так зачем болтаеш ерундой?
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26.01.2021 14:22 Відповісти
Ну, напевно, не закривати. Але не робити ціни на зелену енергію самі високі в Європі, не має стільки грошей у країни. Бо ми ж усі стали заручниками того, що усе те, що зелені "енергетики" виробили держава повинна гарантовано викупити. Он вони тепер сотнями гектар землю засівають сонячними батареями і т.і.
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26.01.2021 13:22 Відповісти
Где в Европе вы видели солнечные батареи? Там земля дорогая, вот ветряки - другое дело.
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26.01.2021 13:27 Відповісти
Solnecnyje lozit na domax,no tam problema s nimi sto dorogo zabirajet za xranenjije elektri.Tak pomoc idiot na solnecnyje 1/3 pokryvajet gosudartsvo
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26.01.2021 13:34 Відповісти
отож бо.
третину лише компенсує держава...

А у нас,бл..дь ,поробили компенсації Ахмєтову ,що купуємо у нього вдвічі дорогше,ніж в Німеччині
Дивуєтесь збільшенню тарифів для населення в січні ?
Цікаво,будуть прихильники зменшення тарифів на Цензорі відловлювати в реалі прихильників "зеленої енергетики" і пи..дити...Бажано не до крові...
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26.01.2021 13:43 Відповісти
Взагалі-то я писав про Україну.
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26.01.2021 15:34 Відповісти
U nas vetruvki sami sebia vyderzyvajet im nenado gosudarstvu platyt subsidiji.Pocti polovina energiji delajet vetruvki.U svedov vetruvki opognali ixneje atomnije po mocnostiam
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26.01.2021 13:30 Відповісти
Не знаю, как у шведов, но во Франции под 90% электроэнергии производилось на АЭС.
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26.01.2021 13:38 Відповісти
Ne znaju tocno pro Franciju,no do 2030 goda ES zelionaja energija dolzna sostavliat ne mense 50% vsej energiji
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26.01.2021 13:43 Відповісти
Благими намерениями выстлана дорога в ад. Нам нужно посылать ЕС нахер там, где это НАМ выгодно, и мы будем не единственными. Это же касается и рашки.
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26.01.2021 13:49 Відповісти
Vi mozete no togda paprostu ES vediot vasim tovaram produktam poslenyje tam 200%?Poslenyje mne kazetsia s 2023 goda dolzni vesti na energoresursi i dlia raski neft ,gaz,Po krajne mere jest takoj projekt
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26.01.2021 14:42 Відповісти
Na elektri s raski toze jest kvoti dlia nix,ili sovsem zaprecajet eto smotria kakaja strana.Izza dembinga i stob nemesali vot imeno zelionim projektam
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26.01.2021 14:44 Відповісти
А чого б нам не подовжити цю розмову після того, як ви оволодієте українською мовою та правописом.
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26.01.2021 15:40 Відповісти
Vot ukrainci segodnia u nas zasluzili na 8 let tiurmi vot dumaju vyjucit nas jazyk v tiurme ili net?Neplatyli nalogov 8 let tiurmi u nas im budet i nikto ix nespasiot nasi ili vasi zakonni dolzi znat.Tocka
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26.01.2021 19:47 Відповісти
Около 70%, а не 90.
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26.01.2021 15:50 Відповісти
Ты бы лучше поинтересовпался каким образом решался вопрос с длбычей угля во Франции, умник, и, да, лет 20 назад доля атомной энергетики во Франции составляла 82%.
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26.01.2021 15:57 Відповісти
Умник, чтобы довести долю атомной генерации до таких цифр, нужно выровнять потребление электроэнергии в течение суток. Т.е. ты должен потреблять в 3 часа ночи столько же электроэнергии, сколько и в 7 часов вечера. А для этого у тебя практически все предприятия должны работать в режиме 24*7, сознательное население и многозонные счетчики у всех потребителей. А пока такого нет, не стоит об этом даже заикаться.
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26.01.2021 16:29 Відповісти
Мальчик, ты читать умеешь? Знаешь, что такое ГАЭС? Хоть бы новости в прессе почитывал.
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26.01.2021 19:06 Відповісти
Я не знаю, какие ты новости, девочка, почитываешь, но у нас уже и литиевые аккумуляторные станции строятся. По той простой причине, что мощности ГАЭС как бы сильно не хватает. Почему-то в твоих новостях об этом сказать забыли.
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26.01.2021 19:19 Відповісти
Грузите литий лопатами, а апельсины бочками, троллёк.
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26.01.2021 19:24 Відповісти
Ты заходишь не с той стороны. Аккумуляторные станции любого типа нужны для того ,чтобы гасить верхние пики. Но в любом случае никак ты не сделаешь выработку электроэнергии атомными станциями больше, чем минимальное потребление электроэнергии. Хочешь узнать почему, книжки и учебники почитывай, а не новости в прессе. Начни со школьного курса физики.
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26.01.2021 19:27 Відповісти
Прекращаю кормить тролля.
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26.01.2021 19:37 Відповісти
як мінімум ще рік "зелені енергетики" нехай ЗАТКНУТЬ ПАЩЕКУ !
ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ВНАСЛІДОК ПАНДЕМІЇ ТРИВАЄ.

не до жира -бить би живу !
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26.01.2021 13:35 Відповісти
Злодей Энергоатом продает электроэнергию по демпинговым ценам. Тем самым мешает зеленой энергетике, тем самым подыгрывает стране-агрессору. Железная логика.
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26.01.2021 13:08 Відповісти
Ну, прямо, ця Людмила Буймістер фахівець у атомній енеретиці, та іще вказує у стилі 30-х кто кому ворог.
Доречі, закінчила вона Московський державний інститут міжнародних відносин уже у часи незалежності.
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26.01.2021 13:16 Відповісти
Четко освоили, неси любую дичь, главное заявить, что это в интересах России, Януковича, Медведчука и мудрый нарид начнет рвать на себе вышиванки и обзывать кацапами всех, кто эту хирню не приемлет.
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26.01.2021 13:19 Відповісти
С зеленой энергетикой воюет, прежде всего, зеленожопая власть. Сначала прикрыть выработку дешевой электроэнергии атомными станциями, не платить по зеленой энергетике, вызвать этим огромный международный скандал, начать покупать электроэнергию у раши, травить Украину выхлопами угольными, причем уголь покупать у рашки опять для теплоэлектростанций, а потом сделать виноватым руководство Энергоатома! Это по слугоуродьевому! Навязывают облигации Энергоатому- по которому те получат одну сумму, а выплачивать будут сумму минимум на 20% больше, непонятно с каких шишей, им же не дают работать и зарабатывать, и опять во всем обвинять их самих. Ну почему раньше и по зеленым тарифам работали без скандалов и Энергоатом был в прибыли, и разговоров об веерных отключениях не велось вообще??? Может "вумных" зеленогнойных и фирташей с бабломойско-ахметовым было "поменьше" в экономике?
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26.01.2021 13:22 Відповісти
https://censor.net/ua/user/168594
С зеленой энергетикой воюет, прежде всего, зеленожопая власть. 1)Сначала прикрыть выработку дешевой электроэнергии атомными станциями, 2)не платить по зеленой энергетике,
особливо тупим порохоботам запитання.
як з 1-го випливає 2 ,враховуючи ,що зелену вулицю "зеленій енергетиці" Ахмєтова дав власне Порошенко ,та ще й під "державні гарантії"...?
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26.01.2021 13:38 Відповісти
Дурында, то что ты знатный и конченный кремледрочер- здесь знают даже дети! Поэтому вали на йух, защитник рашиский. Тупым ************* запитання- почему при Порошенко хватало денег на зеленую энергетику- за который БУДУЩЕЕ (но тебе не понять, ты же уголек, утырок, нюхаешь со смаком) и на все остальное? Вы, рашепоклонники, вместе с каналом раша тудой и *********** несете полную чушь и брехню, которую любят только зеленогнойные по отсутствию мозгов, и поэтому еще раз настаиваю , на том, чтобы тебе на х... тебе быстро вернуться, на твое постоянное место жительство
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26.01.2021 13:54 Відповісти
Зеленую улицу зеленой энергетике дали еще в 2008 году. Просто некоторые дебилы этого не знают. И почему-то проблем с ней не было даже при Овоще. Хочется тебе или не хочется, а зеленую энергетику развивать придется. Ресурсы будут дорожать постоянно, а стоимость зеленой энергии нет. Умные люде уже давно это просчитали, но почему-то опять забыли сообщить об этом дебилам. Кроме того, с чего ты решил, что из первого утверждения вытекает второе? Клоуны, которых ты привел к власти не платят энергетикам. Ни зеленым, ни атомным, ни тепловым. Зато нормально закупают электроэнергию в паРаше и Беларуси.
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26.01.2021 16:03 Відповісти
по моему РФ наоборот выгодно развитие зеленой энергетике в украине тк она здорово просаживает экономику, так что дядя обычный лоббист владельцев зеленых станций
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26.01.2021 13:28 Відповісти
зеленая, под брендом "амероевропейской", по дикой цене, разворачивает нарид на казлостан
так какая энергетика льет воду на млын казламордии?
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26.01.2021 14:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fYleA76ZWKg На Рівненщині чоловік сам змайстрував вітряк, щоб не платити нікому за електрику
В комментариях -
Marianna Shevtsova
Я бы доверила пану Петру всю энергетику Украины...он смог бы обеспечить настоящую энергетическую независимость Украины...
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26.01.2021 13:34 Відповісти
Слухати треба Петра Котіна, він, хоч фахівець в атомній енергетиці з відповідною освітою і величезним досвідом. Є недолік, трускавецьких курсів не закінчував.
https://www.youtube.com/watch?v=FVoisTk0aAo&feature=emb_logo&ab_channel=%D0%9D%D0%90%D0%95%D0%9A%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
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26.01.2021 13:35 Відповісти
Она уточнила, что именно Россия признала развитие ВИЭ в соседних странах одной из основных угроз своей энергетической безопасности. но в первую очередь это есть угроза и уничтожение украинской атомной генерации
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26.01.2021 13:38 Відповісти
Купувати білоруську електроенергію зараз ,це
1) підсирати другу України Литві,котра зараз бойкотує білоруську АЕС...
2)підсирати власній атомній енергетиці,котра змушена буде зупиняти блоки...
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26.01.2021 13:45 Відповісти
В РФ так же развивают возобновляемую энергетику.
вы в каком то прошлом веке живете?
они еще и геотермальную энергию используют. например на Курилах и Камчатке.
а так их 56 известных геоисточников 20 уже освоены и вырабатывают энергию.
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26.01.2021 16:58 Відповісти
есть еще приливные энергостанции, естественно у моря
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26.01.2021 17:03 Відповісти
вибачайте не шановний "йошкін кіт" ,мені до лампочки чого і скільки виробляє окупант України
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26.01.2021 17:13 Відповісти
вы просто оперируете совсем протухшими сведениями.
в РФ активно развивается ВИЭ.
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26.01.2021 17:20 Відповісти
Нет никаких долгов по "зеленой" энергии. Это все мифы придуманные Беней, Ахметовым и иже с ними. Протоколы о немерениях можно похерить, они ни к чему не обязывают.
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26.01.2021 13:43 Відповісти
Запасы угля на складах украинских тепловых электростанций на 25 января составили 455 тыс. тонн. Этот показатель является историческим минимумом. Беларусский импорт с 18 по 24 января увеличился с 6,3 до 9,4 млн кВт-ч в сутки./ Слишком много ветровых и солнечных электростанций -убеждают слуги Ахметова и Коломойского. Не все украинцы знают что зелёной энергетике не нужен российский газ. Не нужен российский уголь. Не нужно российское ядерное топливо.Не нужно никакое топливо.Она вырабатывает электроэнергию из энергии солнца и ветра.
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26.01.2021 13:45 Відповісти
рыжая гни да занимается привычным делом
кручу верчу наи б ать хочу и чьоколядка свыночолая в долях на шухере
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26.01.2021 14:10 Відповісти
Дебилоидное. правда ж, зесидор тут не при чем?
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26.01.2021 14:21 Відповісти
Якщо е докази, то відрубать цю дурну голову!
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26.01.2021 15:09 Відповісти
Ой, Людочка, не читай ты всё, что тибе на бумажке написали, разве только тысяч за 30 зелёных!
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26.01.2021 16:26 Відповісти
По мнению порохоботов, Енергоатом агенты кремля? Такого бреда только пьяный Петрушка с Ахметом могли придумать
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26.01.2021 16:41 Відповісти
Энергоатому предложили откупные, которые не компенсируют значительной части потеряной прибыли за свою продукцию, она же является донором для ,,зеленой,, компенсируя разницу ее высокой стоимости. И собственно о атомной энергии; о постройках новых энергоблоков-вопрос о вредности, атомная энергетика на данный момент есть -факт. Поэтому разговоры о том сколько она обходится лишний, грамотно эксплуатируйте, без остановок блоков, на 100 процентов. Она рентабельна. Результаты увидим после 30-го года когда стоимость обеих выравняется, надеюсь...
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26.01.2021 16:52 Відповісти
Біда коли вівці керують країною.
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26.01.2021 18:16 Відповісти
 
 