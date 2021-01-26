Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск сосредотачивает усилия на повышении боеспособности артиллерийских подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Согласно данным украинской разведки на оккупированной территории Донбасса продолжаются тренировки (занятия) по стрельбе и управлению огнем артиллерийских и минометных батареях соединений и частей противника.

Так, для проведения контрольных занятий по боевой стрельбой на полигоны временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выведены отдельные подразделения гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Для повышения боеспособности артиллерии оперативной группировки российских оккупационных войск с территории РФ через неконтролируемые Украины участки границы в январе с.г. завезены автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.

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