Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР
Командование оперативной группировки российских оккупационных войск сосредотачивает усилия на повышении боеспособности артиллерийских подразделений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
Согласно данным украинской разведки на оккупированной территории Донбасса продолжаются тренировки (занятия) по стрельбе и управлению огнем артиллерийских и минометных батареях соединений и частей противника.
Так, для проведения контрольных занятий по боевой стрельбой на полигоны временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выведены отдельные подразделения гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.
Для повышения боеспособности артиллерии оперативной группировки российских оккупационных войск с территории РФ через неконтролируемые Украины участки границы в январе с.г. завезены автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.
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Не надо о нас такого писать ибо военная тайна.
Не должно это все писаться здесь. Разве что в общих чертах типа "... единиц техники".