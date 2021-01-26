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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР

Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР

Командование оперативной группировки российских оккупационных войск сосредотачивает усилия на повышении боеспособности артиллерийских подразделений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

Согласно данным украинской разведки на оккупированной территории Донбасса продолжаются тренировки (занятия) по стрельбе и управлению огнем артиллерийских и минометных батареях соединений и частей противника.

Так, для проведения контрольных занятий по боевой стрельбой на полигоны временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях выведены отдельные подразделения гаубичных, пушечных и реактивных артиллерийских дивизионов 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК.

Для повышения боеспособности артиллерии оперативной группировки российских оккупационных войск с территории РФ через неконтролируемые Украины участки границы в январе с.г. завезены автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки.

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армия РФ (18994) Минобороны (9275) разведка (4168) Донбасс (26955)


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Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР - Цензор.НЕТ 6232
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26.01.2021 14:55 Ответить
А что мы перебросили нашим защитникам на линию фронта?
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26.01.2021 14:57 Ответить
Ты на полном серьезе предлагаешь написать это здесь? Чтоб потом кто надо прочел и сделал выводы?
Не надо о нас такого писать ибо военная тайна.
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26.01.2021 15:07 Ответить
Вижу, друг, что ты далекий от реалий военных действий. Сообщаю: ГРУ в рашке, лучше наших генералов, осведомлены о количественном и качественном составе ВСУ. Реальная военная тайна - это тактика и протоколы в случае военных действий. В отдельных случаях - ТТХ вооружения. Но т.к. у нас, в основном СССРовские остатки, то тайной это не для кого не является.
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26.01.2021 15:58 Ответить
А вдруг мы перебросили еще одну партию Джавелинов, например? Или новых снайперских винтовок? Да просто ПНВ новых... или ... да много чего.
Не должно это все писаться здесь. Разве что в общих чертах типа "... единиц техники".
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26.01.2021 16:01 Ответить
нашим защитникам на линию фронта нужно перебросить Путина. Без парашюта и амортизаторов сохраняющих его целостность. Они найдут что с ним делать.
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26.01.2021 15:09 Ответить
Не трындеть нужно, а отрабатывать контр-контр батарейную тактику!
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26.01.2021 16:22 Ответить
 
 