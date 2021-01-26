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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Окупанти перекинули з РФ на Донбас автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки, - ГУР

Окупанти перекинули з РФ на Донбас автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки, - ГУР

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ зосереджує зусилля на підвищенні боєздатності артилерійських підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбаМіноборони з посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, на окупованій території Донбасу тривають тренування (заняття) зі стрільби і управління вогнем в артилерійських і мінометних батареях з'єднань і частин противника.

Так, для проведення контрольних занять з бойової стрільби на полігони тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях виведені окремі підрозділи гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Для підвищення боєздатності артилерії оперативного угруповання російських окупаційних військ з території РФ через неконтрольовані України ділянки кордону в січні ц.р. завезені автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.

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Автор: 

армія рф (17143) Міноборони (7289) розвідка (3854) Донбас (22354)


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Оккупанты перебросили из РФ на Донбасс автоматизированные звукометрические комплексы артиллерийской разведки, - ГУР - Цензор.НЕТ 6232
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26.01.2021 14:55 Відповісти
А что мы перебросили нашим защитникам на линию фронта?
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26.01.2021 14:57 Відповісти
Ты на полном серьезе предлагаешь написать это здесь? Чтоб потом кто надо прочел и сделал выводы?
Не надо о нас такого писать ибо военная тайна.
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26.01.2021 15:07 Відповісти
Вижу, друг, что ты далекий от реалий военных действий. Сообщаю: ГРУ в рашке, лучше наших генералов, осведомлены о количественном и качественном составе ВСУ. Реальная военная тайна - это тактика и протоколы в случае военных действий. В отдельных случаях - ТТХ вооружения. Но т.к. у нас, в основном СССРовские остатки, то тайной это не для кого не является.
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26.01.2021 15:58 Відповісти
А вдруг мы перебросили еще одну партию Джавелинов, например? Или новых снайперских винтовок? Да просто ПНВ новых... или ... да много чего.
Не должно это все писаться здесь. Разве что в общих чертах типа "... единиц техники".
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26.01.2021 16:01 Відповісти
нашим защитникам на линию фронта нужно перебросить Путина. Без парашюта и амортизаторов сохраняющих его целостность. Они найдут что с ним делать.
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26.01.2021 15:09 Відповісти
Не трындеть нужно, а отрабатывать контр-контр батарейную тактику!
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26.01.2021 16:22 Відповісти
 
 