Окупанти перекинули з РФ на Донбас автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки, - ГУР
Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ зосереджує зусилля на підвищенні боєздатності артилерійських підрозділів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбаМіноборони з посиланням на дані ГУР.
Згідно з даними української розвідки, на окупованій території Донбасу тривають тренування (заняття) зі стрільби і управління вогнем в артилерійських і мінометних батареях з'єднань і частин противника.
Так, для проведення контрольних занять з бойової стрільби на полігони тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях виведені окремі підрозділи гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.
Для підвищення боєздатності артилерії оперативного угруповання російських окупаційних військ з території РФ через неконтрольовані України ділянки кордону в січні ц.р. завезені автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.
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Не надо о нас такого писать ибо военная тайна.
Не должно это все писаться здесь. Разве что в общих чертах типа "... единиц техники".