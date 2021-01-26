Окупанти перекинули з РФ на Донбас автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки, - ГУР

Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ зосереджує зусилля на підвищенні боєздатності артилерійських підрозділів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужбаМіноборони з посиланням на дані ГУР.

Згідно з даними української розвідки, на окупованій території Донбасу тривають тренування (заняття) зі стрільби і управління вогнем в артилерійських і мінометних батареях з'єднань і частин противника.

Так, для проведення контрольних занять з бойової стрільби на полігони тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях виведені окремі підрозділи гаубичних, гарматних і реактивних артилерійських дивізіонів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК.

Для підвищення боєздатності артилерії оперативного угруповання російських окупаційних військ з території РФ через неконтрольовані України ділянки кордону в січні ц.р. завезені автоматизовані звукометричні комплекси артилерійської розвідки.

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