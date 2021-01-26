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"Укрлендфарминг" стал объектом политической мести руководства НАБУ, - Бахматюк

Украинский бизнесмен Олег Бахматюк, владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов, рассказал о последствиях давления НАБУ на его предприятия.

Об этом пишет УНИАН.

О результатах полуторагодичного конфликта с директором НАБУ Артемом Сытником Олег Бахматюк рассказал в интервью ИА УНИАН.

"В феврале будет как раз полтора года, как эта эпопея продолжается, хотя, в общем, наша неприятная история с НАБУ насчитывает уже более пяти лет. Это демонстрация последствий войны системы против большого успешного предприятия. Остановка наших предприятий — это следствие правового, экономического, репутационного террора. "Укрлендфарминг" - крупная компания, в нее входит 340 предприятий, это компания, в которой работало около 30 000 человек, компания, которая интегрирована в международное экономическое сообщество через экспортные операции, которая является крупным игроком на внутреннем рынке. Мы были фактически вынуждены закрыть 37 своих предприятий — это около 6-7 тысяч человек по направлению животноводства и примерно 6 000 человек по направлению птицеводства, работников комбикормовых заводов и других предприятий связанных видов деятельности", - заявил бизнесмен.

"В результате террора закрываются все банковские лимиты, поставщики работают с нами на условиях, которые гораздо хуже, чем для других производителей, поскольку они видят риски в компании, у нас нет доступа к кредитному ресурсу, и я уже не говорю о том, что во всех нормальных странах государство поддерживает и финансово, и политически таких важных товаропроизводителей, которые предоставляют работу стольким людям, а в Украине - "Укрлендфарминг" стал объектом политической мести руководства государственного органа. Об этом легко говорить, но жаль, что за один день 13 000 человек остались без работы. И для того, чтобы сохранить другие 17 000, компания вынуждена сокращаться. Мы до сих пор надеемся, что каким-то образом этот террор будет прекращен, но пока, как видим, никто не хочет ничего делать в этом направлении ", - говорит Олег Бахматюк.

По словам бизнесмена, больше всего пострадало направление животноводства, поскольку разведение крупного рогатого скота не поддерживается государством, эти предприятия поддерживались дотациями из самой компании. Также был закрыт ряд птицефабрик.

Бахматюк сообщил, что в лучшие времена компания ежегодно платила до 3 миллиардов гривен налогов в бюджет. "Уже сейчас можно констатировать, что мы заплатили налогов меньше на полтора миллиарда гривен. На 25-30 процентов мы уменьшили объем производства и, соответственно, упали доходы компании, возможности капитальных инвестиций, а 13 000 человек оказались на улице - это худший результат", - заявил Бахматюк.

Напомним, что дело НАБУ против бывшего и.о. главы НБУ Александра Писарука и Олега Бахматюка касается получения рефинансирования от НБУ VAB Банком. Официальные заключения экспертиз, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения НАБУ по этому делу. Сам директор НАБУ Артем Сытник был признан судом виновным в совершении коррупционных действий и внесен в реестр коррупционеров НАПК. Главным свидетелем в суде над Сытником был советник сестры Бахматюка.

Автор: 

Бахматюк (164) Укрлендфарминг (89)


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Топ комментарии
+6
Бахматюка нужно судить за разорение VAB банка и другие махинации. Эта скотина держала банк и ходила в него, как в собственный карман ( не хуже Бени). При этом еще умудрялся получать огромные дотации от державы. Афериста нужно судить.
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26.01.2021 16:16
+2
Трус сраный.
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26.01.2021 16:02
+2
Сколько можно на Цензоре этих заказных статей про беднягу Бахматюка?
Нигде про него не пишут, только на одном Цензоре.
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26.01.2021 17:12
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Трус сраный.
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26.01.2021 16:02 Ответить
зато Беня храбрый
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26.01.2021 16:03 Ответить
Ну ладно ещё понятно про какую-то месть руководства НАБУ Бахматюку.

Но почему эта месть именно политическая ?

Ни НАБУ, ни Бахматюк не ведут никакой политической деятельности.
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26.01.2021 16:03 Ответить
Бахматюка нужно судить за разорение VAB банка и другие махинации. Эта скотина держала банк и ходила в него, как в собственный карман ( не хуже Бени). При этом еще умудрялся получать огромные дотации от державы. Афериста нужно судить.
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26.01.2021 16:16 Ответить
Сколько можно на Цензоре этих заказных статей про беднягу Бахматюка?
Нигде про него не пишут, только на одном Цензоре.
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26.01.2021 17:12 Ответить
Дал на область 1000 гриве и раструбил на миллион.Филантроп,однако!
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26.01.2021 17:13 Ответить
Складывается такое впечатление ,что пока еще уважаемый мной интернет- ресурс Цензор отрабатывает деньги Бахматюка.Где еще ему предоставляют площадку для того чтобы обелить себя ?
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26.01.2021 17:24 Ответить
Бахматюк не великий ,но аферисти этому можно приводить массу примеров ,но давайте пока один: сокращение предприятий .Имеется ввиду закрытие предприятий птицефабрик ,да такое дествительно есть ,но почему это происходит? В Украине перепроизводство яиц ,чтобы удержать цену на уровне рентабельности Авангард(структура Бахматюка) и другие монополисты договорились и с середины прошлого года начали закрывать(консервировать как они говорят ) птицефабрики. В первую очередь закрывали предприятия старые ,убитые ,( Заря ,Староверовская птф в Харьковской области) ,потом начали закрывать птф с грубыми нарушениями ветзаконодательства ,где свирпсвует сальманелез или други заболевания ( Богодуховская птф в Харьковской области).А он пытается подвести тут какую то политическую подоплеку ,а ЦЕНЗОР этому аферисту подыгрывает
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26.01.2021 17:34 Ответить
Бахматюк думал админ ресурс будет если не вечным, то хоть безопасным. Тут я на стороне Сытника.
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26.01.2021 17:39 Ответить
Бахматюк, не перебільшуй! Ситник курей не топче! Він з такими курвами як бахматюки та фірташі бореться! Але за законами мандатованих підбарижників це робити вкрай важко!
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26.01.2021 19:19 Ответить
Зараз інша зграя вирішує і розподіл провадить. За худше буде якщо ЄС почне казати нам, що у нас краще росте:- жито, чи рис, порося, чи страус,осетрина, чи банан!!! Радянський Союз не спромігся достатку 1913 року ( Столипінські реформи!), бо в ті часи НЕНЬКА годувала всю Європу, а зараз тільки ворог знищує нашу ДЕРЖАВУ!!!
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26.01.2021 19:43 Ответить
Чи не занадто хтось з цензорнету займаєтся відбілювання Бахматюка. Мабуть і бабосики за це бере. Десятки статей на цензорнет про який Бахматюк нещасний, а то що він мародер пограбував українців на десяток млрд., ну то це фігня. Мабуть мене модератор знову заблокує)))
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26.01.2021 20:06 Ответить
да Бахматюк ***** еще тот, уже годков пять как обанкротил свой банк, а до сих пор звонят его дружки, когда отдадите кредит? резко посылаю к зеле
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26.01.2021 22:14 Ответить
 
 