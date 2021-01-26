"Укрлендфармінг" став об'єктом політичної помсти керівництва НАБУ, - Бахматюк

Український бізнесмен Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів, розповів про наслідки тиску НАБУ на його підприємства.

Про це пише УНІАН.

Про наслідки півторарічного конфлікту з директором НАБУ Артемом Ситником Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю ІА УНІАН.

"У лютому буде якраз півтора роки, як ця епопея триває, хоча, загалом, наша неприємна історія з НАБУ налічує вже понад п'ять років. Це демонстрація наслідків війни системи проти великого успішного підприємства. Зупинка наших підприємств – це наслідок правового, економічного, репутаційного терору. "Укрлендфармінг" – велика компанія, в неї входить 340 підприємств, це компанія, в якій працювало майже 30 тисяч людей, компанія, яка інтегрована в міжнародну економічну спільноту через експортні операції, яка є великим гравцем на внутрішньому ринку. Ми були, фактично, змушені закрити 37 своїх підприємств – це приблизно 6-7 тисяч людей за напрямком тваринництва та майже 6 тисяч людей за напрямком птахівництва, працівників комбікормових заводів та інших підприємств дотичних видів діяльності", - заявив бізнесмен.

"В результаті терору закриваються усі банківські ліміти, постачальники працюють з нами на умовах, що набагато гірші, ніж в інших виробників, оскільки вони бачать ризики в компанії, у нас немає доступу до кредитного ресурсу, і я вже не говорю про те, що в усіх нормальних країнах держава підтримує і фінансово, і політично таких важливих товаровиробників, які надають роботу стільком людям, а в Україні – "Укрлендфармінг" став об’єктом політичної помсти керівництва державного органу. Про це легко говорити, але шкода те, що за один день 13 тисяч людей залишилися без роботи. І для того, щоб зберегти інші 17 тисяч, компанія змушена скорочуватися. Ми досі сподіваємося, що якимось чином цей терор буде припинений, але поки, як бачимо, ніхто не хоче нічого робити вцьому напрямку", - говорить Олег Бахматюк.

За словами бізнесмена, найбільше постраждав напрямок тваринництва, оскільки розведення великої рогатої худоби не підтримується державою, і ці підприємства підтримувались дотаціями з самої компанії. Також було закрито низку птахофабрик.

Бахматюк повідомив, що у найкращі часи компанія щороку сплачували до 3 мільярдів гривень податків до бюджету. "Уже зараз можемо констатувати, що ми сплатили податків менше на півтора мільярди гривень. На 25-30 відсотків ми зменшили об’єм виробництва, і, відповідно, впали доходи компанії, можливості капітальних інвестицій, а 13 тисяч людей опинилися на вулиці – це найгірший результат", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і Олега Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення НАБУ у цій справі. Сам директор НАБУ Артем Ситник був визнаний судом винним у вчинені корупційних дій і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком у суді над Ситником був радник сестри Бахматюка.