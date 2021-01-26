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Новини
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"Укрлендфармінг" став об'єктом політичної помсти керівництва НАБУ, - Бахматюк

Український бізнесмен Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів, розповів про наслідки тиску НАБУ на його підприємства.

Про це пише УНІАН.

Про наслідки півторарічного конфлікту з директором НАБУ Артемом Ситником Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю ІА УНІАН.

"У лютому буде якраз півтора роки, як ця епопея триває, хоча, загалом, наша неприємна історія з НАБУ налічує вже понад п'ять років. Це демонстрація наслідків війни системи проти великого успішного підприємства. Зупинка наших підприємств – це наслідок правового, економічного, репутаційного терору. "Укрлендфармінг" – велика компанія, в неї входить 340 підприємств, це компанія, в якій працювало майже 30 тисяч людей, компанія, яка інтегрована в міжнародну економічну спільноту через експортні операції, яка є великим гравцем на внутрішньому ринку. Ми були, фактично, змушені закрити 37 своїх підприємств – це приблизно 6-7 тисяч людей за напрямком тваринництва та майже 6 тисяч людей за напрямком птахівництва, працівників комбікормових заводів та інших підприємств дотичних видів діяльності", - заявив бізнесмен.

"В результаті терору закриваються усі банківські ліміти, постачальники працюють з нами на умовах, що набагато гірші, ніж в інших виробників, оскільки вони бачать ризики в компанії, у нас немає доступу до кредитного ресурсу, і я вже не говорю про те, що в усіх нормальних країнах держава підтримує і фінансово, і політично таких важливих товаровиробників, які надають роботу стільком людям, а в Україні – "Укрлендфармінг" став об’єктом політичної помсти керівництва державного органу. Про це легко говорити, але шкода те, що за один день 13 тисяч людей залишилися без роботи. І для того, щоб зберегти інші 17 тисяч, компанія змушена скорочуватися. Ми досі сподіваємося, що якимось чином цей терор буде припинений, але поки, як бачимо, ніхто не хоче нічого робити вцьому напрямку", - говорить Олег Бахматюк.

За словами бізнесмена, найбільше постраждав напрямок тваринництва, оскільки розведення великої рогатої худоби не підтримується державою, і ці підприємства підтримувались дотаціями з самої компанії. Також було закрито низку птахофабрик.

Бахматюк повідомив, що у найкращі часи компанія щороку сплачували до 3 мільярдів гривень податків до бюджету. "Уже зараз можемо констатувати, що ми сплатили податків менше на півтора мільярди гривень. На 25-30 відсотків ми зменшили об’єм виробництва, і, відповідно, впали доходи компанії, можливості капітальних інвестицій, а 13 тисяч людей опинилися на вулиці – це найгірший результат", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, що справа НАБУ проти колишнього в.о. голови НБУ Олександра Писарука і Олега Бахматюка стосується отримання рефінансування від НБУ VAB Банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростовують звинувачення НАБУ у цій справі. Сам директор НАБУ Артем Ситник був визнаний судом винним у вчинені корупційних дій і внесений до реєстру корупціонерів НАЗК. Головним свідком у суді над Ситником був радник сестри Бахматюка.

Автор: 

Бахматюк (292) Укрлендфармінг (128)


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Топ коментарі
+6
Бахматюка нужно судить за разорение VAB банка и другие махинации. Эта скотина держала банк и ходила в него, как в собственный карман ( не хуже Бени). При этом еще умудрялся получать огромные дотации от державы. Афериста нужно судить.
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26.01.2021 16:16
+2
Трус сраный.
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26.01.2021 16:02
+2
Сколько можно на Цензоре этих заказных статей про беднягу Бахматюка?
Нигде про него не пишут, только на одном Цензоре.
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26.01.2021 17:12
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26.01.2021 16:02 Відповісти
зато Беня храбрый
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26.01.2021 16:03 Відповісти
Ну ладно ещё понятно про какую-то месть руководства НАБУ Бахматюку.

Но почему эта месть именно политическая ?

Ни НАБУ, ни Бахматюк не ведут никакой политической деятельности.
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26.01.2021 16:03 Відповісти
Бахматюка нужно судить за разорение VAB банка и другие махинации. Эта скотина держала банк и ходила в него, как в собственный карман ( не хуже Бени). При этом еще умудрялся получать огромные дотации от державы. Афериста нужно судить.
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26.01.2021 16:16 Відповісти
Сколько можно на Цензоре этих заказных статей про беднягу Бахматюка?
Нигде про него не пишут, только на одном Цензоре.
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26.01.2021 17:12 Відповісти
Дал на область 1000 гриве и раструбил на миллион.Филантроп,однако!
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26.01.2021 17:13 Відповісти
Складывается такое впечатление ,что пока еще уважаемый мной интернет- ресурс Цензор отрабатывает деньги Бахматюка.Где еще ему предоставляют площадку для того чтобы обелить себя ?
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26.01.2021 17:24 Відповісти
Бахматюк не великий ,но аферисти этому можно приводить массу примеров ,но давайте пока один: сокращение предприятий .Имеется ввиду закрытие предприятий птицефабрик ,да такое дествительно есть ,но почему это происходит? В Украине перепроизводство яиц ,чтобы удержать цену на уровне рентабельности Авангард(структура Бахматюка) и другие монополисты договорились и с середины прошлого года начали закрывать(консервировать как они говорят ) птицефабрики. В первую очередь закрывали предприятия старые ,убитые ,( Заря ,Староверовская птф в Харьковской области) ,потом начали закрывать птф с грубыми нарушениями ветзаконодательства ,где свирпсвует сальманелез или други заболевания ( Богодуховская птф в Харьковской области).А он пытается подвести тут какую то политическую подоплеку ,а ЦЕНЗОР этому аферисту подыгрывает
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26.01.2021 17:34 Відповісти
Бахматюк думал админ ресурс будет если не вечным, то хоть безопасным. Тут я на стороне Сытника.
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26.01.2021 17:39 Відповісти
Бахматюк, не перебільшуй! Ситник курей не топче! Він з такими курвами як бахматюки та фірташі бореться! Але за законами мандатованих підбарижників це робити вкрай важко!
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26.01.2021 19:19 Відповісти
Зараз інша зграя вирішує і розподіл провадить. За худше буде якщо ЄС почне казати нам, що у нас краще росте:- жито, чи рис, порося, чи страус,осетрина, чи банан!!! Радянський Союз не спромігся достатку 1913 року ( Столипінські реформи!), бо в ті часи НЕНЬКА годувала всю Європу, а зараз тільки ворог знищує нашу ДЕРЖАВУ!!!
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26.01.2021 19:43 Відповісти
Чи не занадто хтось з цензорнету займаєтся відбілювання Бахматюка. Мабуть і бабосики за це бере. Десятки статей на цензорнет про який Бахматюк нещасний, а то що він мародер пограбував українців на десяток млрд., ну то це фігня. Мабуть мене модератор знову заблокує)))
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26.01.2021 20:06 Відповісти
да Бахматюк ***** еще тот, уже годков пять как обанкротил свой банк, а до сих пор звонят его дружки, когда отдадите кредит? резко посылаю к зеле
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26.01.2021 22:14 Відповісти
 
 