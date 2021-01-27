Встреча Орбана и Зеленского остается на повестке дня, - Кулеба
Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана остается на повестке дня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.
"Мы оба сегодня подтвердили, что встреча между нашими лидерами - президентом Зеленским и премьер-министром Орбаном остается на повестке дня, и мы будем упорно работать для того, чтобы сделать эту встречу максимально результативной, и чтобы эта встреча открыла новую страницу в двусторонних отношениях на основе принципа взаимного уважения", - сказал Кулеба на пресс-конференции Сийярто в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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