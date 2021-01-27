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Встреча Орбана и Зеленского остается на повестке дня, - Кулеба

Встреча Орбана и Зеленского остается на повестке дня, - Кулеба

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана остается на повестке дня, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Мы оба сегодня подтвердили, что встреча между нашими лидерами - президентом Зеленским и премьер-министром Орбаном остается на повестке дня, и мы будем упорно работать для того, чтобы сделать эту встречу максимально результативной, и чтобы эта встреча открыла новую страницу в двусторонних отношениях на основе принципа взаимного уважения", - сказал Кулеба на пресс-конференции Сийярто в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сийярто заявил, что Украина и Венгрия договорились о переговорах о языке и образовании: Если все пройдет успешно, мы продвинемся вперед

Автор: 

Зеленский (20196) Кулеба Дмитрий (2880) Сийярто (318) Виктор Орбан (460)


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Отличная будет встреча, ага. Два утырка...
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27.01.2021 13:08 Ответить
якимось чином ує обернулось на ор у слові Орбан
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27.01.2021 13:10 Ответить
Встрєча остайотся в порядку денному,а порядок денний остайотца на цвяшку в клозеті...
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27.01.2021 13:15 Ответить
тоесть венгрия спонсирует сепаратистов в Украине - а мы еще пойдем на ихние требования по поводу языка и образования?бред-
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27.01.2021 13:16 Ответить
 
 