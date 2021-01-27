Зустріч Орбана і Зеленського залишається на порядку денному, - Кулеба
Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана залишається на порядку денному, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.
"Ми обидва сьогодні підтвердили, що зустріч між нашими лідерами - президентом Зеленським і прем'єр-міністром Орбаном залишається на порядку денному, і ми будемо наполегливо працювати для того, щоб зробити цю зустріч максимально результативною, і щоб ця зустріч відкрила нову сторінку в двосторонніх відносинах на основі принципу взаємної поваги", - сказав Кулеба на пресконференції Сійярто в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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