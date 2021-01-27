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Зустріч Орбана і Зеленського залишається на порядку денному, - Кулеба

Зустріч Орбана і Зеленського залишається на порядку денному, - Кулеба

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана залишається на порядку денному, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками переговорів зі своїм угорським колегою Петером Сійярто.

"Ми обидва сьогодні підтвердили, що зустріч між нашими лідерами - президентом Зеленським і прем'єр-міністром Орбаном залишається на порядку денному, і ми будемо наполегливо працювати для того, щоб зробити цю зустріч максимально результативною, і щоб ця зустріч відкрила нову сторінку в двосторонніх відносинах на основі принципу взаємної поваги", - сказав Кулеба на пресконференції Сійярто в Києві в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба перед візитом Сійярто в Україні: Ніхто не має думати, що в Києві можна диктувати умови

Автор: 

Зеленський (23653) Кулеба Дмитро (3604) Сійярто (350) Віктор Орбан (554)


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Отличная будет встреча, ага. Два утырка...
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27.01.2021 13:08 Відповісти
якимось чином ує обернулось на ор у слові Орбан
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27.01.2021 13:10 Відповісти
Встрєча остайотся в порядку денному,а порядок денний остайотца на цвяшку в клозеті...
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27.01.2021 13:15 Відповісти
тоесть венгрия спонсирует сепаратистов в Украине - а мы еще пойдем на ихние требования по поводу языка и образования?бред-
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27.01.2021 13:16 Відповісти
 
 